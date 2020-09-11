После матча первого тура с «Шахтером» наставник «Колоса» Руслан Костышин сказал, что для его команды чемпионат начинается 12 сентября – матчем против «Львова». И говорил он это отнюдь не в сердцах, пытаясь объяснить поражение своей команды в поединке с чемпионом страны.

Костышин честно признался, что к матчу с «Шахтером» его команда попросту не готовилась: «Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с «Шахтером», - пояснил Костышин. Из-за еврокубкового плей-офф минувший сезон для клуба из Ковалевки затянулся, а отдых команде, завоевавшей путевку в Лигу Европы, тоже был нужен. Поэтому в «Колосе» в какой-то мере решили пожертвовать матчем первого тура, чтобы качественно подготовиться ко всему сезону.

Плодотворно в «Колосе» использовали и паузу на матчи Лиги наций. В Ковалевке представили новичков, открыли стадион, на котором хозяева сыграли контрольный матч против «Динамо». Динамовцы играли без ряда сборников, но с восстановившимися после повреждений Миколенко, Буяльским, Вербичем, одолевшим коронавирус Русиным и даже Гармашем, который, вроде бы, в планы Луческу не входит. Словом, состав у «Динамо» был вполне боеспособным, что и показал матч.

Руслан Костышин наигрывал основной состав, вводя в него новобранцев. С первых минут из новичков вышли Новак, Кравченко и Селезнев. Евгений Новак, правда, много не сыграл, покинув поле из-за повреждения уже в дебюте матча. Команда Костышина минимально уступила «Динамо», но по игре выглядела вполне достойно. Активным был Селезнев, который, по словам Костышина, хоть и постоянно жалуется на нагрузки, все нормативы выполняет.

Селезнев подписал контракт на год и очень хочет за это время побить рекорд Максима Шацких по голам в чемпионате. У экс-форварда «Динамо» и «Арсенала» 124 точных удара у новичка «Колоса» - 111. Если Селезневу удастся забить 13 голов за сезон – это будет очень серьезное достижение. После ухода исландца Арни Вильхамссона, который захандрил на карантине в Украине, и попросил отпустить его домой, несмотря на действующий контракт, Селезнев, а также арендованный у «Динамо» Исаенко, судя по всему, будут главными опциями в атаке.

Для соперника «Колоса» - ФК «Львов» поединок второго тура станет первым в сезоне. Накануне старта чемпионата несколько игроков «горожан» сдали позитивные тесты на COVID-19 и матч первого тура против «Миная» был перенесен. Как проинформировал официальный сайт клуба, игроки, которые болели, выздоровели и все рвутся в бой. В межсезонье «Львов» прилично обновил состав. Клуб, как и прежде, делает ставку на легионеров, но от бразильского вектора в клубе, судя по всему, отказались. Так, полузащитник Альваро перешел в азербайджанскую «Кешлю», а лучший бомбардир прошлого сезона Ренан – в португальский «Жил Висенте».

Из тех новичков, кто более менее известен, отметим голкипера Игоря Литовченко, который заменил ушедшего на повышение в «Днепр-1» Богдана Сарнавского.

Накануне игры с «Колосом» львовяне разрядились эмоционально, сыграв всей командой в пейнтбол. «Я буду давать указания, кого убивать», - напутствовал подопечных Георгий Цецадзе. После баталий на поле для пейнтбола выжили все, а вот как будет после битвы с «Колосом» - узнаем в субботу вечером.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Зозуля, Петров, Максименко, Емец, Богданов, Гавриш, Кравченко, Ориховский, Смирный, Селезнев.

«Львов»: Литовченко, Романчук, Челич, Маруан, Борзенко, Махмутович, Рафаэль, Айнсалу, Сантос, Богунов, Пахтманн.

12 сентября, суббота