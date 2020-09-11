Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебют для Львова, стадиона «Колоса» и начало сезона для Костышина

  • 11.09.2020 10:16
  • 179 просмотров
  • 3 комментария
Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

После матча первого тура с «Шахтером» наставник «Колоса» Руслан Костышин сказал, что для его команды чемпионат начинается 12 сентября – матчем против «Львова». И говорил он это отнюдь не в сердцах, пытаясь объяснить поражение своей команды в поединке с чемпионом страны.

Костышин честно признался, что к матчу с «Шахтером» его команда попросту не готовилась: «Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с «Шахтером», - пояснил Костышин. Из-за еврокубкового плей-офф минувший сезон для клуба из Ковалевки затянулся, а отдых команде, завоевавшей путевку в Лигу Европы, тоже был нужен. Поэтому в «Колосе» в какой-то мере решили пожертвовать матчем первого тура, чтобы качественно подготовиться ко всему сезону.

Плодотворно в «Колосе» использовали и паузу на матчи Лиги наций. В Ковалевке представили новичков, открыли стадион, на котором хозяева сыграли контрольный матч против «Динамо». Динамовцы играли без ряда сборников, но с восстановившимися после повреждений Миколенко, Буяльским, Вербичем, одолевшим коронавирус Русиным и даже Гармашем, который, вроде бы, в планы Луческу не входит. Словом, состав у «Динамо» был вполне боеспособным, что и показал матч.

Руслан Костышин наигрывал основной состав, вводя в него новобранцев. С первых минут из новичков вышли Новак, Кравченко и Селезнев. Евгений Новак, правда, много не сыграл, покинув поле из-за повреждения уже в дебюте матча. Команда Костышина минимально уступила «Динамо», но по игре выглядела вполне достойно. Активным был Селезнев, который, по словам Костышина, хоть и постоянно жалуется на нагрузки, все нормативы выполняет.

Селезнев подписал контракт на год и очень хочет за это время побить рекорд Максима Шацких по голам в чемпионате. У экс-форварда «Динамо» и «Арсенала» 124 точных удара у новичка «Колоса» - 111. Если Селезневу удастся забить 13 голов за сезон – это будет очень серьезное достижение. После ухода исландца Арни Вильхамссона, который захандрил на карантине в Украине, и попросил отпустить его домой, несмотря на действующий контракт, Селезнев, а также арендованный у «Динамо» Исаенко, судя по всему, будут главными опциями в атаке.

Для соперника «Колоса» - ФК «Львов» поединок второго тура станет первым в сезоне. Накануне старта чемпионата несколько игроков «горожан» сдали позитивные тесты на COVID-19 и матч первого тура против «Миная» был перенесен. Как проинформировал официальный сайт клуба, игроки, которые болели, выздоровели и все рвутся в бой. В межсезонье «Львов» прилично обновил состав. Клуб, как и прежде, делает ставку на легионеров, но от бразильского вектора в клубе, судя по всему, отказались. Так, полузащитник Альваро перешел в азербайджанскую «Кешлю», а лучший бомбардир прошлого сезона Ренан – в португальский «Жил Висенте».

Из тех новичков, кто более менее известен, отметим голкипера Игоря Литовченко, который заменил ушедшего на повышение в «Днепр-1» Богдана Сарнавского.

Накануне игры с «Колосом» львовяне разрядились эмоционально, сыграв всей командой в пейнтбол. «Я буду давать указания, кого убивать», - напутствовал подопечных Георгий Цецадзе. После баталий на поле для пейнтбола выжили все, а вот как будет после битвы с «Колосом» - узнаем в субботу вечером.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Зозуля, Петров, Максименко, Емец, Богданов, Гавриш, Кравченко, Ориховский, Смирный, Селезнев.

«Львов»: Литовченко, Романчук, Челич, Маруан, Борзенко, Махмутович, Рафаэль, Айнсалу, Сантос, Богунов, Пахтманн.

 

12 сентября, суббота

«Колос» — «Львов»
Ковалевка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
КОЛОС - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Сергей Цыба, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.09.2020 10:45
    +1
    Топіть фек@л)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 10:34
    -1
    Кізяк суддею, то той шо Львів просто вбив останньо, недавши Львову пробити три 100% пенальті ...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 10:23
    -1
    Напередодні гри з «Колосом» львів'яни розрядилися емоційно, зігравши всією командою в пейнтбол. «Я буду давати вказівки, кого вбивати», - напучував підопічних Георгій Цецадзе. Після баталій на полі для пейнтболу вижили всі, а ось як буде після битви з «Колосом» - дізнаємося в суботу ввечері.
    ------------
    Дякую, класно написали !
    Відео гри в пейнтбол є на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    Удачі Львову ! Перша гра з повністю новим складом.
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 11.09.2020 10:45
    +1
    Топіть фек@л)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности