Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «ФК Львов» - 4:0

Лысенко, 27, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

Антюх, 34, Задоя, 80, Новак, 84 – Богунов, 33, Михоби, 58, Грисьо, 88

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Кравченко (Зозуля, 50) – Новак – Антюх (Костышин, 61), Богданов (Милько, 77), Задоя, Смирный (Ильин, 77) – Лысенко (Исаенко, 77).

Запасные: Кучеренко, Максименко, Ориховский, Исаенко, Данфа.

«ФК Львов»: Пеньков – Кравчук (Фелипе, 57), Челич, Махмутович – Комарец (Клименчук, 83), Айнсалу (Романчук, 74), Борзенко, Грисьо – Кошман (Михоби, 57), Богунов – Ныч (Велвес, 57).

Запасные: Литовченко, Савошко, Вичижанин, Малашевский.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Откровенный цирк в обороне львовян завершился пасом на оставленные Пеньковым практически пустыми ворота от Милько!



90+1 мин. МОМЕНТ! Волынец успел среагировать на удар Борзенко с лицевой вратарской при передаче с левого фланга!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. МОМЕНТ! Исаенко долго готовил удар во время своего смещения по левому флангу штрафной, но в створ так и не попал!



88 мин. Грисьо вкатился под Емца на фланге.



86 мин. МОМЕНТ! Волынец парировал подкрученный удар Кличенчука во вратарский угол!



85 мин. Костышин подставил руку под удар Клименчука со штрафного.



84 мин. Новак у своей штрафной сбил Велвеса подкатом.



83 мин. ЗАМЕНА У ФК ЛЬВОВ. Комарец заменен на Клименчука.



82 мин. ОПАСНО! Перехвачен пас Ильина на пустые ворота с правого фланга для Исаенко!



81 мин. МОМЕНТ! В руки Пенькову пробил Ильин, ворвавшись на правый фланг штрафной в контратаке.



80 мин. И тут же контратаку соперников подкатом пришлось срывать Задое.



79 мин. ГОЛ! ОФФСАЙД! Замкнул Гавриш подачу штрафного с левого фланга, но находился при этом в оффсайде.



77 мин. ЗАМЕНЫ У КОЛОСА. Исаенко дебютировал за Колос, заменив Лысенко, вместо Смирного вышел Ильин, а Милько завершит игру вместо Богданова.



76 мин. МОМЕНТ! Рядом с правой штангой прошел мяч после удара Зозули от правого угла штрафной!



74 мин. ЗАМЕНА У ФК ЛЬВОВ, Романчук вышел на замену Айнсалу.



71 мин. Очередной угловой заработал Колос. Вновь на правом фланге, однако Петрову не дали повторить успех Гавриша.



69 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гавриш в одно касание замкнул подачу углового с правого фланга на ближний угол вратарской в исполнении Богданова!



68 мин. Смирный с правого угла штрафной пробил в спину сопернику.



65 мин. МОМЕНТ! Пустые ворота были после неудачного перехвата подачи с левого фланга от Пенькова, но Костышин кивком головы не смог отправить в них мяч!



65 мин. В оффсайд убежал Костышин во время рывка по левому флангу.



63 мин. С дальним ударом от Фелипе спокойно разобрался Волынец.



61 мин. ЗАМЕНА У КОЛОСА. Антюха сменил Костышин.



59 мин. МОМЕНТ! Лысенко прекрасно исполнил удар от левого угла штрафной в дальнюю девятку, но мяч опустился лишь сверху на сетку!



58 мин. Михоби предупрежден сразу после своего появления на поле. Срыв контратаки в центре поля.



57 мин. ЗАМЕНЫ У ЛЬВОВА. Михоби сменил Кошмана, Кравчука заменил Фелипе, а вместо Ныча на поле вышел Велвес.



55 мин. ОПАСНО! Богунов не успел к прострел Борзенко с правого фланга штрафной.



55 мин. Неудачно Волынец начал атаку своей команды дальней передачей.



52 мин. Выше ворот пробил с правого фланга штрафной Смирный.



50 мин. ЗАМЕНА У КОЛОСА. Травма Кравченко из первого тайма стала причиной его замены на Зозулю.



49 мин. Подача Кошмана с дальнего штрафного с правого фланга перелетела всех игроков в штрафной.



47 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Лысенко вывели в контратаку на правый фланг, но делиться с мячом он больше ни с кем не стал! Смещение к правому углу штрафной, и удар, с дикими рикошетом от спины Махмутовича, который дезориентировал голкипера!



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Проблемы с ключицей у Кравченко после жесткого падения.



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



43 мин. Махмутович сумел выиграть верх у Лысенко у своей штрафной.



41 мин. В спину Петрову попал Богунов своим ударом со входа в правый фланг штрафной.



38 мин. Заброс Лысенко с правого фланга в контратаке перехватил Грисьо.



36 мин. На ногу Емца налетел Богунов при попытке протолкнуть мяч в центре поля.



36 мин. Уже в оффсайде получил мяч Антюх при быстром штрафном из центра поля от Задои.



34 мин. Успокоится бы Колосу сейчас. Антюх руками занес мяч в ворота, замыкая подачу с левого фланга.



33 мин. Предупрежден Богунов за грубый подкат на правом фланге обороны.



32 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Выстрел Лысенко из-за пределов штрафной пришелся в правую штангу!



30 мин. Смирный ожидал рывок Кравченко, но настолько же сильный и неточный пас отдавать, в самом деле.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кравченко с правого фланга подал в зону перед вратарской, где в падении головой красиво замкнул Лысенко! Первый гол для реконструированного стадиона Ковалевки!



25 мин. Кошман на левом фланге обороны сбил Богданова.



24 мин. МОМЕНТ! Лысенко убрал соперника у правого угла чужой штрафной, после чего пробил в ближнюю девятку! Тащит Пеньков!



21 мин. Антюх неудачно попытался обострить подачей с левого фланга.



19 мин. Кравчук заблокировал проход Смирного по правому флангу.



17 мин. ОПАСНО! Новак не попал по мячу, в касание замыкая прострел Задои с правого фланга!



16 мин. Антюх был сбит на левом фланге атаки фолом со стороны Челича.







15 мин. Не отдает мяч соперникам Колос.



13 мин. МОМЕНТ! Лысенко сбросил мяч на левый фланг чужой штрафной, где один стоял Кравченко. Удар низом от соперника Пеньков парировал!



12 мин. Неудачный удар головой от Новака из центра чужой штрафной завершил подачу с правого фланга.



10 мин. ОПАСНО! Лысенко выстрелил со входа в левый фланг штрафной серьезно в сторону от дальней штанги.



6 мин. Достаточно спорный оффсайд у Богунова при передаче Кошмана в глубину левого фланга.



5 мин. МОМЕНТ! Смирный улетел в рывок по левому флангу, обошел защитника, и пробил в дальний с острого угла. Неточно!



4 мин. Богданов и Грисьо жестко столкнулись на правом фланге атаки Львова.



3 мин. С завидным задором прессингует Колос с первых минут. Новый стадион, да еще и первый матч в УПЛ этого сезона со зрителями.



1 мин. ОПАСНО! Антюх ударом головой замыкал подачу с правого фланга. Рядом с правой штангой.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 12-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и ФК «Львов». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Знаменательное событие для всего украинского футбола произойдет во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский «Колос» наконец-то сыграет на родной земле, проведя первый официальный поединок на нововозведенном стадионе с одноименным названием. Соперником коллектива Костышина будет одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне по причине коронавируса COVID-19. При этом, «колоскам» уже придется наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким «Шахтером» (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ФК «Львов».