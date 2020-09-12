В поединке 2-го тура УПЛ «Колос» дома разгромил «Львов» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Колос» — «Львов» — 4:0
Голы: Лысенко, 27, 48, Гавриш, 69, Исаенко, 90
Обзор матча
1:0, Лысенко, 27
2:0, Лысенко, 48
3:0, Гавриш, 69
4:0, Исаенко, 90
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Источник — Футбол 1/2/3
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