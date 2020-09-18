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19.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – ПФК Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Изголодавшиеся по победам «львы» будут гостить на «Олимпийском»

  • 18.09.2020 19:45
  • 991 просмотр
  • 3 комментария
Динамо – ПФК Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

К очному противостоянию в рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги футболисты киевского «Динамо» и ПФК «Львов» подошли в кардинально противоположном психологическом состоянии. «Бело-синие» получили заряд позитивных эмоций после непростой победы над «АЗ» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а «львы» имеют в своем пассиве четырнадцатиматчевую безвыигрышную серию, которая длится с февраля текущего года. В то же время потеря очков в предыдущем туре (ничья с «Десной») заставляет киевлян со всей серьезностью настраиваться на ближайшего оппонента.

Киевлянам в ближайшее время предстоит играть в условиях плотного графика. В такой ситуации тренерский штаб «Динамо» вполне может прибегнуть к ротации, но переполненный лазарет добавляет немалой головной боли наставникам команды. Это касается, в первую очередь, защитной линии «бело-синих», особенно ее центральной зоны. С начала сезона Мирча Луческу вынужден экспериментировать, порой принимая неожиданные решения. Так, сначала проблемную позицию закрывал Кендзёра, а затем в центрбека переквалифицировался номинально левый защитник Миколенко. Пришлось также прибегнуть к услугам 18-летнего Забарного, который в течение нескольких дней дебютировал и в УПЛ, и на евроарене. Не мудрено, что в такой ситуации появилась информация о намерении руководства «Динамо» вернуть в команду уже выступавшего за «бело-синих» серба Драговича.

У «Львова» с кадрами все в порядке, но с игровыми аспектами дела обстоят худо. Как было сказано выше, с февраля «сине-золотые» обходятся без побед, и это обстоятельство не может не печалить поклонников команды. В прошлом туре «львы» выступили гостями на чужом празднике, оказавшись первым официальным соперником «Колоса» на обновленном стадионе в Ковалёвке. И к сожалению болельщиков «Львова», их команда потерпела сокрушительное поражение (0:4). «Отвратительно сыграли в обоих таймах и поражение заслужили. У нас был другой план. Хотели лучше сыграть, навязать игру сопернику. Но получилось то, что получилось», – отметил после поражения наставник львовян Георгий Цецадзе.

Впрочем, состав «горожан» в межсезонье значительно обновился, и тренерскому штабу «львов» предстоит провести немалую работу по налаживанию игровых связей. В Ковалёвке за «Львов» дебютировали 7 (!) новых футболистов и вратарь Пеньков, который пришел в команду в начале этого года. Негативно повлиял на тренировочный процесс львовян и вынужденный простой. Перед встречей стартового тура у пяти игроков основной команды был обнаружен Covid-19, поэтому матч против «Миная» был перенесен, а «сине-золотые» ушли на самоизоляцию.

История очных встреч соперников насчитывает девять матчей, при этом команды ни разу не играли вничью. Киевляне восемь раз обыгрывали «львов», а «сине-золотые» одержали одну викторию. Произошло это в октябре 2018-го, когда результативный удар Лукаса Тейлора на поле НСК «Олимпийский» принес победу «горожанам». В прошлом чемпионате киевляне дважды уверенно обыграли львовян. В столице Западной Украины «бело-синие» одержали победу со счетом 3:0 (дублем отметился Буяльский и еще один гол забил Де Пена), а в Киеве хозяева поля забили четыре безответных гола в ворота соперников (результативные удары на счету Шапаренко, Цыганкова, Беседина и Попова).

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Соль, Родригес.

ПФК «Львов»: Пеньков, Челич, Махмутович, Велвес, Клименчук, Айнсалу, Борзенко, Грисьо, Михоби, Богунов, Филипе.

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 19 сентября, суббота

«Динамо» – ПФК «Львов»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 ДИНАМО – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 21:05
    0
    Два домашних матча с грозными Львовом и Минаем наверняка закончатся легкими победами ДК.
    В пятом туре Динамо играет с Зорькой...... тоже дома.
    В итоге первые 5 туров команда играет в Киеве, причем 4 на своем стадионе. УПЛ базар Лига.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 21:04
    0
    Два домашних матча с грозными Львовом и Минаем наверняка закончатся легкими победами ДК.
    В
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 18.09.2020 20:59
    0
    Вболіваю за ПФК Львів але прогнозую 5-0 за Динамо.. якось так
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 21:05
    0
    Два домашних матча с грозными Львовом и Минаем наверняка закончатся легкими победами ДК.
    В пятом туре Динамо играет с Зорькой...... тоже дома.
    В итоге первые 5 туров команда играет в Киеве, причем 4 на своем стадионе. УПЛ базар Лига.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 21:04
    0
    Два домашних матча с грозными Львовом и Минаем наверняка закончатся легкими победами ДК.
    В
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 18.09.2020 20:59
    0
    Вболіваю за ПФК Львів але прогнозую 5-0 за Динамо.. якось так
    Ссылка
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