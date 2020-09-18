К очному противостоянию в рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги футболисты киевского «Динамо» и ПФК «Львов» подошли в кардинально противоположном психологическом состоянии. «Бело-синие» получили заряд позитивных эмоций после непростой победы над «АЗ» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а «львы» имеют в своем пассиве четырнадцатиматчевую безвыигрышную серию, которая длится с февраля текущего года. В то же время потеря очков в предыдущем туре (ничья с «Десной») заставляет киевлян со всей серьезностью настраиваться на ближайшего оппонента.

Киевлянам в ближайшее время предстоит играть в условиях плотного графика. В такой ситуации тренерский штаб «Динамо» вполне может прибегнуть к ротации, но переполненный лазарет добавляет немалой головной боли наставникам команды. Это касается, в первую очередь, защитной линии «бело-синих», особенно ее центральной зоны. С начала сезона Мирча Луческу вынужден экспериментировать, порой принимая неожиданные решения. Так, сначала проблемную позицию закрывал Кендзёра, а затем в центрбека переквалифицировался номинально левый защитник Миколенко. Пришлось также прибегнуть к услугам 18-летнего Забарного, который в течение нескольких дней дебютировал и в УПЛ, и на евроарене. Не мудрено, что в такой ситуации появилась информация о намерении руководства «Динамо» вернуть в команду уже выступавшего за «бело-синих» серба Драговича.

У «Львова» с кадрами все в порядке, но с игровыми аспектами дела обстоят худо. Как было сказано выше, с февраля «сине-золотые» обходятся без побед, и это обстоятельство не может не печалить поклонников команды. В прошлом туре «львы» выступили гостями на чужом празднике, оказавшись первым официальным соперником «Колоса» на обновленном стадионе в Ковалёвке. И к сожалению болельщиков «Львова», их команда потерпела сокрушительное поражение (0:4). «Отвратительно сыграли в обоих таймах и поражение заслужили. У нас был другой план. Хотели лучше сыграть, навязать игру сопернику. Но получилось то, что получилось», – отметил после поражения наставник львовян Георгий Цецадзе.

Впрочем, состав «горожан» в межсезонье значительно обновился, и тренерскому штабу «львов» предстоит провести немалую работу по налаживанию игровых связей. В Ковалёвке за «Львов» дебютировали 7 (!) новых футболистов и вратарь Пеньков, который пришел в команду в начале этого года. Негативно повлиял на тренировочный процесс львовян и вынужденный простой. Перед встречей стартового тура у пяти игроков основной команды был обнаружен Covid-19, поэтому матч против «Миная» был перенесен, а «сине-золотые» ушли на самоизоляцию.

История очных встреч соперников насчитывает девять матчей, при этом команды ни разу не играли вничью. Киевляне восемь раз обыгрывали «львов», а «сине-золотые» одержали одну викторию. Произошло это в октябре 2018-го, когда результативный удар Лукаса Тейлора на поле НСК «Олимпийский» принес победу «горожанам». В прошлом чемпионате киевляне дважды уверенно обыграли львовян. В столице Западной Украины «бело-синие» одержали победу со счетом 3:0 (дублем отметился Буяльский и еще один гол забил Де Пена), а в Киеве хозяева поля забили четыре безответных гола в ворота соперников (результативные удары на счету Шапаренко, Цыганкова, Беседина и Попова).

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Соль, Родригес.

ПФК «Львов»: Пеньков, Челич, Махмутович, Велвес, Клименчук, Айнсалу, Борзенко, Грисьо, Михоби, Богунов, Филипе.

19 сентября, суббота