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  4. Владислав ПРИЙМАК: «Для нас сейчас каждое очко – главное»
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 13:17 |
106
0

Владислав ПРИЙМАК: «Для нас сейчас каждое очко – главное»

Защитник «Оболони» поделился впечатлениями от матча с «Полесьем»

05 марта 2025, 13:17 |
106
0
Владислав ПРИЙМАК: «Для нас сейчас каждое очко – главное»
ФК Оболонь

В матче 19-го тура УПЛ «Оболонь» принимала «Полесье». Игра не изобиловала моментами и закончилась нулевой ничьей. Результат матча прокомментировал защитник «Оболони» Владислав Приймак.

– Для «Оболони» ничья с «Полесьем» достаточно положительный результат?

– Конечно, для нас сейчас каждое очко - главное. Мы боремся за выживание. Результат положительный, но хотелось бы немного лучшего качества игры. Конечно, будем работать для того, чтобы не только получать положительный результат, но и показывать интересную игру.

– Вы вернулись после дисквалификации. Вы не давали разбежаться ни Батисте, ни Назаренко. Насколько трудно это было?

– Конечно, мы знали и готовились к «Полесью». Все знают, что у них очень хорошая команда, как в целом, так и индивидуально. Игроки очень сильные. Потому было непросто, но я считаю, что мы неплохо справились.

И несмотря на это, Оболонь в атаке была достаточно убедительна, но остается все же недостаток, нехватка реализации.

– Ну конечно были свои моменты. Стопроцентными их нельзя назвать, потому что стопроцентные – мяч в воротах. Были моменты, из которых могли выжимать больше, но хорошо, что сегодня есть какой-то зачетный балл.

– Почему пока не удается, и в первой части чемпионата, и теперь, так слаба реализация Оболони?

– Честно, какой-нибудь одной такой причины назвать не могу. Но я думаю, что это где-то это давление, которое на нас оказывается за результат, за каждое очко. Я думаю, что он где-то на нас влияет.

– А за счет чего удалось сдерживать давление «Полесья», когда пыталась они активизироваться?

– У нас команда сильна тем, что мы все стараемся играть организованно, как в атаке, так и в обороне. У нас нет такого, что кто обороняется, кто атакует. У нас вся команда слаженно действует, как в атаке, так и в обороне. За счет команды мы и одерживаем победы, и этот зачетный балл.

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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