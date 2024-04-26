В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко. «Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV