Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 09:42 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес
27 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура УПЛ
26 апреля 2024, 09:42 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко. «Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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