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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 09:42 |
87
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес

27 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура УПЛ

26 апреля 2024, 09:42 |
87
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко. «Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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