VAR ушел в офлайн. Олимпик со спорным голом разгромил Минай

В предыдущем туре «Олимпик» и «Минай» порадовали своих болельщиков победами. Причем для дебютантов украинской Премьер-Лиги тот поединок с «Александрией» вообще стал знаковым. Подопечные Василия Кобина не только выиграли у более опытного соперника, а и забили первый гол в элитном дивизионе и набрали первые очки. «Олимпик» тоже достаточно неожиданно в Днепре нанес поражение местному одноименному клубу, трижды поразив ворота хозяев поля. Так что, выходя на поле киевского стадиона «Динамо», обе команды наверняка рассчитывали на очередной успех.

Начало поединка прошло в равной борьбе, вот только опасных моментов у ворот соперников практически не было. Можно лишь вспомнить, что команды заработали по одному угловому удару, однако разыграть их как следует не удалось.

Так продолжалось вплоть до 29-й минуты, когда в матче возникла первая по-настоящему голевая ситуация и которая привела к взятию ворот. Это Шахаб подхватил мяч на половине поля «Миная» обыграл нескольких оппонентов и из-за пределов штрафной площади сильно пробил. Мяч попал в Тейшейру и, изменив направление, влетел в сетку. Справедливости ради надо отметить, что в момент удара Шахаба его партнер, по всей видимости, находился в офсайде. Но система VAR на этой игре работала только в офлайне, а арбитр на линии флажок не поднял.

Забитый гол заметно прибавил настроения футболистам «Олимпика» и буквально через минуту уже Бенито нанес сильный удар издали, но на этот раз Андрей Попович сыграл надежно, забрав мяч в руки. Еще раз нигерийский форвард дончан оказался в центре внимания на 39-й минуте, когда получил мяч в штрафной площади прямо перед воротами. Однако воспользоваться моментом Бенито не сумел и свой шанс упустил.

А уже перед самым перерывом на 44-й минуте мог отличиться игрок «Миная» Денис Кожанов. Он получил мяч на правом фланге, сблизился с вратарем «Олимпика» и сильно пробил. Артем Кичак парировал этот удар, чем спас команду от пропущенного гола.

Второй тайм начался явно веселее, чем первый. Сперва еще один спорный эпизод возник у ворот хозяев поля. Денис Кожанов нанес удар по воротам, однако на его пути оказался Игорь Снурницын. Здесь, показалось, что мяч попал в руку защитника донецкого клуба, но судья Александр Шандор нарушения правил не увидел и продолжил игру.

Далее футболисты «Олимпика» перевели игру на половину поля соперников и создали несколько неплохих моментов на острие которых поочередно оказывались Тейшейра, Завийский и Бенито, но завершить усилия партнеров им не удалось. В свою очередь на 55-й и 57-й минутах два хороших момента сравнять счет упустили гости. Так, в первом эпизоде после передачи Тараса Сакива слева Денис Кожанов не смог пробить по воротам из выгодного положения. А затем уже сам Кожанов выступил в роли ассистента и делал острую передачу на дальнюю правую штангу на Кирилла Меличенко. Однако того на долю секунду опередил защитник «Олимпика» Орест Лебеденко, выбив мяч на угловой.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Это неписанное правило на 60-й минуте подтвердил Шахаб. После подачи углового голкипер «Миная» кулаком выбил мяч прямо на иранского легионера донецкой команды и тот головой направил круглого в сетку ворот.

Еще через шесть минут Шахаб оформил свой дубль и забил еще один гол в ворота гостей. На этот раз он убежал от защитников и внешне легко реализовал выход один на один с Андреем Поповичем.

Вот так «Олимпик» повел в счете 3:0 и тем самым предрешил исход матча. Впрочем надо отдать должное игрокам «Миная» за то, что они очень старались забить, как минимум, один гол и несколько раз были близки к этому. Один раз мяч даже оказался в сетке ворот дончан, но судьи зафиксировали положение вне игры. А самый реальный момент у гостей поразить цель правильно был у Василия Пиняшко, который вышел на замену. На 72-й минуте он бил в правый от себя угол ворот, но в цель не попал.

Могли еще больше увеличить свое преимущество и хозяева поля, когда на 86-й минуте примерно с линии штрафной площади сильно пробил Сергей Политыло. Но Андрей Попович в прыжке парировал этот удар из левого от себя угла ворот.

Таким образом, подопечные Игоря Климовского во второй игре подряд забили три гола соперникам и одержали вторую победу подряд. Для «Миная» это поражение стало первым в Премьер-Лиге в год своего дебюта.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Олимпик» – «Минай» - 3:0



Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько (Романовский, 82), Пасич – Бабенко – Тейшейра (Альваренга, 76), Политыло, Завийский (Цымбалюк, 67), Бенито (Чогадзе, 75) – Шахаб (Каргбо, 67).

«Минай»: Попович – Лопыренок, Матич (Павлиш, 85), Маткобожик (Пиняшко, 64) – Сакив, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 64), Меличенко – Нуриев, Шиндер, Кожанов (Кныш, 64).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



Удары (в створ): 12 (5) – 3 (2)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 1 – 3.

ОЛИМПИК-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C