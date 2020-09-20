3-й тур
Олимпик Д
3:0
Минай
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

VAR ушел в офлайн. Олимпик со спорным голом разгромил Минай

Коллектив Василия Кобина провалил свой второй матч в УПЛ

  • 20.09.2020 15:52
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VAR ушел в офлайн. Олимпик со спорным голом разгромил Минай
© УПЛ

В предыдущем туре «Олимпик» и «Минай» порадовали своих болельщиков победами. Причем для дебютантов украинской Премьер-Лиги тот поединок с «Александрией» вообще стал знаковым. Подопечные Василия Кобина не только выиграли у более опытного соперника, а и забили первый гол в элитном дивизионе и набрали первые очки. «Олимпик» тоже достаточно неожиданно в Днепре нанес поражение местному одноименному клубу, трижды поразив ворота хозяев поля. Так что, выходя на поле киевского стадиона «Динамо», обе команды наверняка рассчитывали на очередной успех. 

Начало поединка прошло в равной борьбе, вот только опасных моментов у ворот соперников практически не было. Можно лишь вспомнить, что команды заработали по одному угловому удару, однако разыграть их как следует не удалось. 

Так продолжалось вплоть до 29-й минуты, когда в матче возникла первая по-настоящему голевая ситуация и которая привела к взятию ворот. Это Шахаб подхватил мяч на половине поля «Миная» обыграл нескольких оппонентов и из-за пределов штрафной площади сильно пробил. Мяч попал в Тейшейру и, изменив направление, влетел в сетку. Справедливости ради надо отметить, что в момент удара Шахаба его партнер, по всей видимости, находился в офсайде. Но система VAR на этой игре работала только в офлайне, а арбитр на линии флажок не поднял.

Забитый гол заметно прибавил настроения футболистам «Олимпика» и буквально через минуту уже Бенито нанес сильный удар издали, но на этот раз Андрей Попович сыграл надежно, забрав мяч в руки. Еще раз нигерийский форвард дончан оказался в центре внимания на 39-й минуте, когда получил мяч в штрафной площади прямо перед воротами. Однако воспользоваться моментом Бенито не сумел и свой шанс упустил. 

А уже перед самым перерывом на 44-й минуте мог отличиться игрок «Миная» Денис Кожанов. Он получил мяч на правом фланге, сблизился с вратарем «Олимпика» и сильно пробил. Артем Кичак парировал этот удар, чем спас команду от пропущенного гола. 

Второй тайм начался явно веселее, чем первый. Сперва еще один спорный эпизод возник у ворот хозяев поля. Денис Кожанов нанес удар по воротам, однако на его пути оказался Игорь Снурницын. Здесь, показалось, что мяч попал в руку защитника донецкого клуба, но судья Александр Шандор нарушения правил не увидел и продолжил игру. 

Далее футболисты «Олимпика» перевели игру на половину поля соперников и создали несколько неплохих моментов на острие которых поочередно оказывались Тейшейра, Завийский и Бенито, но завершить усилия партнеров им не удалось. В свою очередь на 55-й и 57-й минутах два хороших момента сравнять счет упустили гости. Так, в первом эпизоде после передачи Тараса Сакива слева Денис Кожанов не смог пробить по воротам из выгодного положения. А затем уже сам Кожанов выступил в роли ассистента и делал острую передачу на дальнюю правую штангу на Кирилла Меличенко. Однако того на долю секунду опередил защитник «Олимпика» Орест Лебеденко, выбив мяч на угловой. 

Не забиваешь ты - забивают тебе. Это неписанное правило на 60-й минуте подтвердил Шахаб. После подачи углового голкипер «Миная» кулаком выбил мяч прямо на иранского легионера донецкой команды и тот головой направил круглого в сетку ворот. 

Еще через шесть минут Шахаб оформил свой дубль и забил еще один гол в ворота гостей. На этот раз он убежал от защитников и внешне легко реализовал выход один на один с Андреем Поповичем. 

Вот так «Олимпик» повел в счете 3:0 и тем самым предрешил исход матча. Впрочем надо отдать должное игрокам «Миная» за то, что они очень старались забить, как минимум, один гол и несколько раз были близки к этому. Один раз мяч даже оказался в сетке ворот дончан, но судьи зафиксировали положение вне игры. А самый реальный момент у гостей поразить цель правильно был у Василия Пиняшко, который вышел на замену. На 72-й минуте он бил в правый от себя угол ворот, но в цель не попал. 

Могли еще больше увеличить свое преимущество и хозяева поля, когда на 86-й минуте примерно с линии штрафной площади сильно пробил Сергей Политыло. Но Андрей Попович в прыжке парировал этот удар из левого от себя угла ворот. 

Таким образом, подопечные Игоря Климовского во второй игре подряд забили три гола соперникам и одержали вторую победу подряд. Для «Миная» это поражение стало первым в Премьер-Лиге в год своего дебюта. 

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Олимпик» – «Минай» - 3:0

 Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько (Романовский, 82), Пасич – Бабенко – Тейшейра (Альваренга, 76), Политыло, Завийский (Цымбалюк, 67), Бенито (Чогадзе, 75) – Шахаб (Каргбо, 67).

«Минай»: Попович – Лопыренок, Матич (Павлиш, 85), Маткобожик (Пиняшко, 64) – Сакив, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 64), Меличенко – Нуриев, Шиндер, Кожанов (Кныш, 64).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо»  им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 12 (5) – 3 (2)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 1 – 3.

ОЛИМПИК-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 15:59
    -8
    А кто спорил? Монзуль с монитором?
    Всё путём и Олимпик с Мариуполем уже объехали Десну.
    В проигрыше Полиграфы, которые попали в Ужгороде.
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