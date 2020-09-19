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20.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сможет ли дебютант УПЛ удивить всех второй раз подряд?

  • 19.09.2020 08:54
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Олимпик – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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В третьем туре чемпионата страны «Минай», дебютировавший в Премьер-лиге неделю назад, проведет свой первый выездной матч. Подопечные Василия Кобина едут в Киев, в гости к донецкому «Олимпику».

Напомним, поединок первого тура, который «Минай» должен был провести со «Львовом», был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде. Дебют был отложен на неделю, но удался! Во втором туре закарпатская команда неожиданно обыграла «Александрию». При этом продолжает активно усиливаться: вслед за опытными Сакивом, Шиндером, Кожановым клуб подписал и легионеров – Маембе и Капарроса. Каким будет состав на матч в Киеве – спрогнозировать сложно. Что там говорить, если даже главный тренер после победы над «Александрией» заявил: «Признаюсь, что для меня моя команда где-то была загадкой. Мы лишь два товарищеских матча провели, а надо было хотя бы 5–6, чтобы понять силу команды - в плане тактики, психологии».

Что касается «Олимпика», то донецкая команда стартовала в чемпионате с разгромного поражения от киевского «Динамо». Но уже в следующем матче реабилитировалась, обыграв «Днепр-1». Чем, без сомнения, внесла свою лепту в отставку главного тренера днепрян Дмитрия Михайленко.

При этом подопечные Дмитрия Климовского показали, мягко говоря, разную игру в стартовых поединках чемпионата. В матче с «Динамо» шансов у «Олимпика» не было. Но уже в поединке с «Днепром-1» на поле была совершенно другая команда. Однако если с киевлянами «Олимпик» вынужденно играл от обороны, то с «Минаем» придется играть первым номером. Насколько получится это у подопечных Климовского?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам поля. А мы рискнем предположить, что «Олимпик» одержит непростую победу, с разницей в 1 мяч.

Ориентировочные составы:
«Олимпик»: Кичак - Цымбалюк, Снурницын, Лебеденко, Ксенз - Бабенко, Политыло, Завийский - Бенито, Шахаб, Тейшейра.
«Минай»: Попович - Меличенко, Матич, Маткобожик, Лопырёнок, Сакив - Нуриев, Ткачук, Кожанов, Снижко - Шиндер.
 

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 20 сентября, воскресенье

«Олимпик» – «Минай»
Киев. «Динамо» им. В. Лобановского. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 ОЛИМПИК – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
 Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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