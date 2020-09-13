Исторический дебют, сенсационная победа. Минай обыграл Александрию

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Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Минай» – «Александрия» – 1:0
Антон Шиндер (34)
Антон Шиндер (43), Андрей Попович (93) – Юрий Панькив (27), Дмитрий Гречишкин (49), Каспарс Дубра (68), Артем Гордиенко (74)
«Минай»: Андрей Попович, Кирилл Меличенко, Мислав Матич, Aлександр Маткобожик, Максим Лопырёнок, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев (Олег Голодюк, 92), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Даниил Кныш, 67), Василий Пиняшко (Александр Снижко, 83), Антон Шиндер (Дмитрий Павлиш, 92)
«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Тимур Стецьков (Максим Третьяков, 46), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук, 64), Артем Гордиенко (Владислав Бабогло, 87), Кирилл Ковалец, Богдан Мышенко (Денис Устименко, 83), Валерий Лучкевич, Артем Ситало (Денис Безбородько, 46)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион «Авангард» (Ужгород)
Андрей Ковалев, Sport.ua
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І іще гра в запасі зі Львовом!!!!
В этой команде нет футбола
Просто Полиграфы сразу ныряют в середину таблицы.
В этой команде нет футбола
Просто Полиграфы сразу ныряют в середину таблицы.
І іще гра в запасі зі Львовом!!!!
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