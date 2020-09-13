2-й тур
Минай
1:0
Александрия
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Исторический дебют, сенсационная победа. Минай обыграл Александрию

Команда Василия Кобина одержала победу в дебютном поединке

  • 13.09.2020 15:53
  • 1098 просмотров
  • 8 комментариев
Исторический дебют, сенсационная победа. Минай обыграл Александрию
© facebook.com/pg/FC-Minaj

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «Александрия» – 1:0

Антон Шиндер (34)

Антон Шиндер (43), Андрей Попович (93) – Юрий Панькив (27), Дмитрий Гречишкин (49), Каспарс Дубра (68), Артем Гордиенко (74)

«Минай»: Андрей Попович, Кирилл Меличенко, Мислав Матич, Aлександр Маткобожик, Максим Лопырёнок, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев (Олег Голодюк, 92), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Даниил Кныш, 67), Василий Пиняшко (Александр Снижко, 83), Антон Шиндер (Дмитрий Павлиш, 92)

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Тимур Стецьков (Максим Третьяков, 46), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук, 64), Артем Гордиенко (Владислав Бабогло, 87), Кирилл Ковалец, Богдан Мышенко (Денис Устименко, 83), Валерий Лучкевич, Артем Ситало (Денис Безбородько, 46)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МИНАЙ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Андрей Ковалев, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 13.09.2020 16:08
    +2
    Нажаль у нас не новачки підтягуються, а середняки спускаються до низу. Деградація всього укр.футболу
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    Omen
      Omen, 13.09.2020 16:08
    -1
    Обосрались по полной. Опять бухали походу в перерыве )
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    Alex323
      Alex323, 13.09.2020 16:05
    +1
    Нормально попрацювали.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 16:03
    0
    Браво лиси!!!!!!! Браво Минай!!!!!!
    І іще гра в запасі зі Львовом!!!!
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 16:03
    0
    Зараз д@ун фек@ліївський вилізе і скаже,що в0но за Минай)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.09.2020 16:02
    +3
    Александрия это бей беги.
    В этой команде нет футбола
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    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 15:59
    +3
    Не вижу никакой сенсации в домашней победе Миная, усиленного Кожановым, Шиндером и др .
    Просто Полиграфы сразу ныряют в середину таблицы.
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    vados1991
      vados1991, 13.09.2020 15:59
    +6
    Олександрия никакущая!!!
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    vados1991
      vados1991, 13.09.2020 15:59
    +6
    Олександрия никакущая!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.09.2020 16:02
    +3
    Александрия это бей беги.
    В этой команде нет футбола
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 15:59
    +3
    Не вижу никакой сенсации в домашней победе Миная, усиленного Кожановым, Шиндером и др .
    Просто Полиграфы сразу ныряют в середину таблицы.
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 13.09.2020 16:08
    +2
    Нажаль у нас не новачки підтягуються, а середняки спускаються до низу. Деградація всього укр.футболу
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 13.09.2020 16:05
    +1
    Нормально попрацювали.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 16:03
    0
    Браво лиси!!!!!!! Браво Минай!!!!!!
    І іще гра в запасі зі Львовом!!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 16:03
    0
    Зараз д@ун фек@ліївський вилізе і скаже,що в0но за Минай)))
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