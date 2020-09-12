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Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Боевое крещение сенсационного дебютанта

  • 12.09.2020 14:49
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Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Минай

В субботу в рамках второго тура чемпионата Украины «Минай» на ужгородском стадионе «Авангард» будет принимать «Александрию». Для команды Василия Кобина это будет дебют в элитном дивизионе, ведь стартовый тур минайский коллектив пропустил из-за вспышки коронавируса в составе первого календарного соперника минайцев – ПФК «Львов». Также встреча в Ужгороде будет примечательна тем, что субботний матч будет проходить с болельщиками на трибунах. Наполняемость стадиона не должна превышать 25% зрителей, но такое ограничение ни в коей мере не преуменьшает значимость упомянутого события.

«Александрия», в отличие от своих ближайших соперников, в новом чемпионате стартовала и сделала это очень успешно. В первом туре команда Владимира Шарана принимала «Мариуполь», разгромив соперников со счетом 4:1. На трансферном рынке в короткое межсезонье «Александрия» активность не проявляла, уже после начала чемпионата подписав молодого полузащитника Вадима Янчака. Кроме того, продлил контракт с «желто-черными» центрбек Каспарс Дубра, который является важным футболистом для защитной линии александрийцев.

Но вернемся к «Минаю». Эта команда добилась, без преувеличения, уникального достижения. Созданный в 2015-м году «Минай» за пять лет проделал путь от аматоров к представителю сильнейшего украинского дивизиона. Оказавшись во второй лиге, минайцы сразу повысились в классе, после чего с первой попытки сумели выйти в Премьер-лигу. А чего только стоит выход в полуфинал Кубка Украины прошлого сезона?

«Для меня это действительно что-то невероятное. Если бы вернуть то время, 3-4 года назад, когда играл на область и если бы тогда мне кто-то сказал, что я буду играть с «Минаем» в УПЛ, то я бы, конечно, не поверил бы», – говорит вингер команды Василий Пиняшко. «Честно, никогда не думал, что буду играть с «Минаем» в УПЛ. Все шло постепенно, шаг за шагом. И со временем к нам приходил этот футбольный аппетит. Сейчас с улыбкой вспоминаю как мы боролись на чемпионате, Кубке, Зимнем Кубке области и теперь нам предстоит играть против грандов украинского футбола», – вторит своему партнеру Андрей Попович.

И боевое крещение для дебютанта УПЛ предстоит очень непростое. Противостоять ему будет сыгранный коллектив, ставящий перед собой высокие цели. Отметим, что в предстоящем поединке александрийцам не поможет оказавшийся в лазарете защитник Глеб Бухал.

Перед стартом исторического для себя чемпионата «Минай» провел значительное кадровое усиление. В команду пришли голкипер Антон Каниболоцкий, защитник Максим Лопырёнок, опытные Денис Кожанов и Антон Шиндер, хорват Мислав Матич. Что ж, свои амбиции минайская команда уже подтверждала не раз. Продолжится ли «сказка» для закарпатского коллектива в Премьер-лиге?

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Меличенко, Маткобожик, Матич, Допилка, Ткачук, Голодюк - Глагола, Нуриев, Кожанов, Шиндер.

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Гречишкин, Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков, Безбородько.

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11 сентября, пятница

«Минай» — «Александрия»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МИНАЙ — АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Александр Снитко, Sport.ua

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