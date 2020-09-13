Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «Александрия» – 1:0

Антон Шиндер (34)

Антон Шиндер (43), Андрей Попович (93) – Юрий Панькив (27), Дмитрий Гречишкин (49), Каспарс Дубра (68), Артем Гордиенко (74)

«Минай»: Андрей Попович, Кирилл Меличенко, Мислав Матич, Aлександр Маткобожик, Максим Лопырёнок, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев (Олег Голодюк, 92), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Даниил Кныш, 67), Василий Пиняшко (Александр Снижко, 83), Антон Шиндер (Дмитрий Павлиш, 92)

Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Сергей Машталир, Артур Карноза, Aлександр Глагола

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Тимур Стецьков (Максим Третьяков, 46), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук, 64), Артем Гордиенко (Владислав Бабогло, 87), Кирилл Ковалец, Богдан Мышенко (Денис Устименко, 83), Валерий Лучкевич, Артем Ситало (Денис Безбородько, 46)

Запас: Олег Билык, Алексей Довгий, Иван Петренко, Максим Задерака.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Попович слишком долго вводил мяч в игру.

93 мин. МОМЕНТ! После навеса с углового Бабогло с линии вратарской пробил выше ворот!

92 мин. Замены у Александрии. Вместо Шиндера на поле вышел Павлиш, вместо Нуриева - Голодюк.

91 мин. Кныш выскочил один на один с Панькивым, пробросил мяч себе на ход и с острого угла не попал в пустые ворота!

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Неудачная атака Александрии.

87 мин. Замена у Александрии. Вместо Гордиенко на поле вышел Бабогло.

86 мин. Ткачук со штрафного пробил несильно в руки Панькиву.

83 мин. Замена у Миная. Вместо Пиняшко на поле вышел Снижко.

83 мин. Замена у Александрии. Вместо Мышенко на поле вышел Устименко.

81 мин. Гости владеют мячом.

79 мин. Ковалец от правого угла штрафной пробил в руки Поповичу.

77 мин. Ковальцу оказывают медицинскую помощь.

76 мин. ОПАСНО! Ковалец стрельнул из-за пределов штрафной, и мяч просвистел над перекладиной!

74 мин. Гордиенко грубо сыграл против Шиндера.

73 мин. МОМЕНТ! Мышенко со штрафного с правого фланга навесил на Ковальца, который головой нанес удар - Попович в падении перевел мяч на угловой!

70 мин. Оффсайд у Третьякова.

68 мин. Дубра грубо сыграл против Кныша.

67 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Кныш.

66 мин. Ковалец в штрафной Миная на приеме обыграл оппонента и нанес удар - мяч попал в Лопырёнка!

65 мин. После навеса с правого фланга Шиндер головой пробил выше ворот.

64 мин. Замена у Александрии. Вместо Банады на поле вышел Грицук.

62 мин. Оффсайд у Безбородько.

60 мин. Игра идет в центре поля.

57 мин. Опасно! Нуриев принял мяч в левом углу штрафной Александрии, начал готовить удар, и защитники успели заблокировать!

56 мин. Александрийцы контролируют мяч.

54 мин. Арбитр предупредил Владимира Шарана за эмоции.

52 мин. Безбородько по центру ворвался в штрафную Миная и упал в борьбе с Маткобожиком, свисток арбитра промолчал.

49 мин. Гречишкин слишком эмоционально отреагировал на свисток арбитра.

46 мин. Замены у Александрии. Вместо Ситало вышел Безбородько, а Третьяков заменил Стецькова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Шиндер мешал Панькиву ввести мяч в игру.

42 мин. Мышенко оказывают медицинскую помощь.

41 мин. Игра идет в центре поля.

38 мин. Минайцы контролируют мяч.

36 мин. Оффсайд у Ситало.

34 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Кожанов навесил с углового, а Шиндер выиграл единоборство у Дубры и головой пробил точно в угол! Панькив в падении дотянулся до мяча, но не сумел спасти ворота.

32 мин. После навеса с углового Банада головой пробил выше ворот.

29 мин. Меличенко навесил с правого фланга, и Пашаев перехватил мяч.

27 мин. Панькиву за разговоры.

26 мин. В ходе контратаки Мышенко из-за пределов штрафной пробил в руки Поповичу.

24 мин. Ковалец нарушил правила на половине поля Миная.

22 мин. Оффсайд у Ситало.

20 мин. Ковалец навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Миная выбил мяч.

18 мин. Шиндер упал в борьбе с Дуброй в штрафной Александрии, свисток арбитра промолчал.

15 мин. Неудачная атака Александрии.

13 мин. В центре поля идет игра.

10 мин. Опасно! Кожанов по центру ворвался в штрафную Александрии, но пробил несильно в руки Панькиву!

9 мин. Мышенко нарушил правила в штрафной Миная.

7 мин. Пока игра идет в центре поля.

4 мин. Неудачная атака Александрии.

2 мин. Стецьков сбил Шиндера на фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало – в 14:00.

Минайский коллектив, который был создан всего пять лет назад, дебютирует в сильнейшем дивизионе Украины. Соперником команды Василия Кобина станет «Александрия», в прошлом году выступавшая в групповом турнире Лиги Европы. В первом туре нового чемпионата александрийцы со счетом 4:1 одолели «Мариуполь». Во время перерыва в национальном первенстве команды провели спарринги: «желто-черные» проиграли «Заре» (0:4), а минайцы сыграли два спарринга с «Ворсклой» (4:2 и 1:2). Примечательно, что поединок в Ужгороде пройдет с болельщиками на трибунах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия».