2-й тур
Минай
1:0
Александрия
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Василий КОБИН: «Признаюсь, что для меня даже моя команда была загадкой»

Главный тренер ФК «Минай» прокомментировал первую победу команды в УПЛ

  • 13.09.2020 22:05
  • 1870 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Признаюсь, что для меня даже моя команда была загадкой»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер ФК «Минай» Василий Кобин прокомментировал первую историческую победу в УПЛ своей команды над «Александрией» (1:0) на послематчевой пресс-конференции.

«Сегодня у нас больше получилось, чем не получилось. Мы готовились к тяжелому матчу. «Александрия» - классная команда, у которой бойцовские качества на высоком уровне. Считаю, что по скорости и силе - это одна из лучших команд в УПЛ. Хорошо, что мы выиграли. На нас давило то, что другие команды уже играют, а мы нет - ребята тренировались по два раза в день и уже хотели играть. Боялся, чтобы мы не дрогнули, но справились со своими эмоциями и победили.

Тактически в первом тайме выглядели хорошо. Практически ничего не дали создать сопернику. Да, у нас много моментов не было, но они были, и мы забили. Во втором тайме «Александрия» перестроилась, нам стало тяжелее, и на первый план вышла психология. Команда грамотно оборонялась, и мы довели эту игру до победы. Я был спокоен, зная, что игроки отдадут все силы.

Хотя признаюсь, что для меня моя команда где-то была загадкой. Мы лишь два товарищеских матча провели, а надо было хотя 5–6, чтобы понять силу команды - в плане тактики, психологии.

У нас много молодежи, и мы их будем понемногу подпускать. У нас есть много игроков без опыта такого уровня, но они сыграли хорошо. Понравился Снижко - он достаточно умен футболист. Меличенко имеет очень хороший потенциал. Да и все дебютанты, ведь был уверен в них. У нас есть немало опытных, которые оказались ненужными своим клубам, а мы им дали шанс, чтобы они доказали, что еще многое могут. Будем работать в плане усиления еще.

А пока переночуем с этими эмоциями. Пусть ребята день отдохнут, проведут время с близкими. А дальше будем думать уже об «Олимпике».

Лучшие моменты матча Минай - Александрия
34' ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
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Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 23:06
    0
    Молодцы лисички!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 23:06
    0
    Молодцы лисички!
    Ссылка
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