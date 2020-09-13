2-й тур
Минай
1:0
Александрия
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Минай — Александрия — 1:0. Видео гола и обзор матча

Победу хозяевам принес мяч Антона Шиндера

  • 13.09.2020 16:27
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Минай — Александрия — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Минай. Антон Шиндер и Михаил Кополовец

В поединке 2-го тура УПЛ «Минай» дома обыграл «Александрию» со счетом 1:0, добыв первую в истории победу в рамках высшей лиги чемпионата Украины. Исторический гол забил 33-летний украинский форвард Антон Шиндер.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Минай» — «Александрия» — 1:0
Гол: Шиндер, 34

Обзор матча

1:0, Шиндер, 34

Лучшие моменты матча Минай - Александрия
34' ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
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Источник — Футбол 1/2/3

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