В поединке 2-го тура УПЛ «Минай» дома обыграл «Александрию» со счетом 1:0, добыв первую в истории победу в рамках высшей лиги чемпионата Украины. Исторический гол забил 33-летний украинский форвард Антон Шиндер.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Минай» — «Александрия» — 1:0
Гол: Шиндер, 34
Обзор матча
1:0, Шиндер, 34
Лучшие моменты матча Минай - Александрия
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Шиндер (Минай).
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Источник — Футбол 1/2/3
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