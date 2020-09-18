ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Наставник сделал ожидаемое заявление на послематчевой пресс-конференции

  • 18.09.2020 21:30
  • 5418 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко подал в отставку со своего поста. Об этом решении 47-летний специалист объявил на пресс-конференции после поражения от «Мариуполя» (1:2).

По словам наставника, вместе с ним уходит весь тренерский штаб. Михайленко возглавлял команду с момента создания, лета 2017 года, и вывел её из Второй лиги сначала в Первую, а затем и в элитный дивизион.

Отметим, что после первых трех туров нового сезона УПЛ «Днепр-1» занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе лишь одно очко.

Ранее претендентами на пост нового наставника «Днепра-1» назывались экс-тренер «Карпат» Игор Йовичевич и российский специалист Сергей Ташуев.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 18.09.2020 22:35
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:05
    Есть такой Рэзван Луческу
    ... а ще Вернидуб, Григорчук...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.09.2020 22:33
    0
    Yeti, 18.09.2020 22:31
    мы теряем футбол.
    Кто хозяин "Днепр 1" ? Настоящий хозяин....
    тот, кто был совладельцем Арсенала, Кривбасса, Карпат...
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 18.09.2020 22:31
    0
    мы теряем футбол.
    Кто хозяин "Днепр 1" ? Настоящий хозяин....
    Ссылка
    Kostiantyn Tkachenko
    online
      Kostiantyn Tkachenko, 18.09.2020 22:26
    0
    Ожидаемо ещё со времён ситуации со Скрипником, уже тогда было понятно что Михайленко временно. Вопрос один, зачем было жертвовать тремя турами нового чемпионата? Прошлый сезон в вышке - игры не было, играли по инерции, позапрошлый сезон в первой лиге - вытянули на первом месте за счёт более высокого класса игроков, но игры все равно не было. Уровень Михайленко готовить дубль, может как человек он и хороший, но тренер клуба УПЛ - никакой.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:08
    +3
    con clusion, 18.09.2020 22:05
    Есть такой Рэзван Луческу
    есть вакантный Маркевич-старший
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 18.09.2020 22:05
    -3
    Есть такой Рэзван Луческу
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 18.09.2020 22:03
    +3
    Средний тренер. Для Днепра плюс.
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 18.09.2020 22:00
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:42
    достойно.... не далрезультат-уйди не оставляйосебе памятикак кевский Миха
    А куди йому діватись було? В понеділок вже Йовічевіча представлять. Міха би пішов і так і так. Йому просто сказали, піди сам, щоб було все красиво і удачі. По хорошему, нормальний тренер пішов би ще після Колоса а Міха сидів до останнього поки на Йові не вийшли і не поставили ультиматум: або ідеш сам і робимо все красиво, і репутація вціліє, або в понеділок звільняємо..
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 18.09.2020 21:53
    -1
    Це тренер Пєрдіва,нажаль...І футболістом був "дєрєво" .Бажаю йому процвітання в Першій лізі.. На Прем'єр лігу в Михайленка ,нажаль,не вистачає фантазії..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 21:51
    0
    Молоток что не цепляется за кресло, хотя и прошел все этапы с командой из полной жо
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 18.09.2020 21:46
    +1
    Олександр Фурманов, 18.09.2020 21:38
    Состав "Дніпро-1" очень сильный. Если есть ошибки,значит их нужно исправлять, а не заявления на расчёт писать.Михайленко проявил слабость и пусть ищет работу, если не верит ни в себя, ни в свою команду.
    може його "попросили"?
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 18.09.2020 21:44
    -1
    Там ПФК Львів з недотренером і Рух взагалі без професійного тренера як такого, але навряд чи, в цих командах менеджмент так собі сказати, їм краще нонейма з якогось Казахстан чи Грузії запросити
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:42
    +2
    достойно.... не далрезультат-уйди не оставляйосебе памятикак кевский Миха
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 18.09.2020 21:38
    -1
    Состав "Дніпро-1" очень сильный. Если есть ошибки,значит их нужно исправлять, а не заявления на расчёт писать.Михайленко проявил слабость и пусть ищет работу, если не верит ни в себя, ни в свою команду.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 21:37
    +10
    Михайленко - достойный мужчина и человек. Успехов ему в будущем. И желательно где-то в Германии.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.09.2020 21:34
    +2
    Не понятно что с командой и Михайленко не меняет игру.Может конфликт внутри.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 18.09.2020 21:29
    +4
    Ожидаемо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.09.2020 21:37
    +10
    Михайленко - достойный мужчина и человек. Успехов ему в будущем. И желательно где-то в Германии.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 18.09.2020 21:29
    +4
    Ожидаемо
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:08
    +3
    con clusion, 18.09.2020 22:05
    Есть такой Рэзван Луческу
    есть вакантный Маркевич-старший
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 18.09.2020 22:03
    +3
    Средний тренер. Для Днепра плюс.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:42
    +2
    достойно.... не далрезультат-уйди не оставляйосебе памятикак кевский Миха
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.09.2020 21:34
    +2
    Не понятно что с командой и Михайленко не меняет игру.Может конфликт внутри.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 18.09.2020 21:46
    +1
    Олександр Фурманов, 18.09.2020 21:38
    Состав "Дніпро-1" очень сильный. Если есть ошибки,значит их нужно исправлять, а не заявления на расчёт писать.Михайленко проявил слабость и пусть ищет работу, если не верит ни в себя, ни в свою команду.
    може його "попросили"?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.09.2020 22:35
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:05
    Есть такой Рэзван Луческу
    ... а ще Вернидуб, Григорчук...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.09.2020 22:33
    0
    Yeti, 18.09.2020 22:31
    мы теряем футбол.
    Кто хозяин "Днепр 1" ? Настоящий хозяин....
    тот, кто был совладельцем Арсенала, Кривбасса, Карпат...
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 18.09.2020 22:31
    0
    мы теряем футбол.
    Кто хозяин "Днепр 1" ? Настоящий хозяин....
    Ссылка
    Kostiantyn Tkachenko
    online
      Kostiantyn Tkachenko, 18.09.2020 22:26
    0
    Ожидаемо ещё со времён ситуации со Скрипником, уже тогда было понятно что Михайленко временно. Вопрос один, зачем было жертвовать тремя турами нового чемпионата? Прошлый сезон в вышке - игры не было, играли по инерции, позапрошлый сезон в первой лиге - вытянули на первом месте за счёт более высокого класса игроков, но игры все равно не было. Уровень Михайленко готовить дубль, может как человек он и хороший, но тренер клуба УПЛ - никакой.
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 18.09.2020 22:00
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:42
    достойно.... не далрезультат-уйди не оставляйосебе памятикак кевский Миха
    А куди йому діватись було? В понеділок вже Йовічевіча представлять. Міха би пішов і так і так. Йому просто сказали, піди сам, щоб було все красиво і удачі. По хорошему, нормальний тренер пішов би ще після Колоса а Міха сидів до останнього поки на Йові не вийшли і не поставили ультиматум: або ідеш сам і робимо все красиво, і репутація вціліє, або в понеділок звільняємо..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 21:51
    0
    Молоток что не цепляется за кресло, хотя и прошел все этапы с командой из полной жо
    Ссылка
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