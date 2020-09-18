ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко подал в отставку со своего поста. Об этом решении 47-летний специалист объявил на пресс-конференции после поражения от «Мариуполя» (1:2).

По словам наставника, вместе с ним уходит весь тренерский штаб. Михайленко возглавлял команду с момента создания, лета 2017 года, и вывел её из Второй лиги сначала в Первую, а затем и в элитный дивизион.

Отметим, что после первых трех туров нового сезона УПЛ «Днепр-1» занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе лишь одно очко.

Ранее претендентами на пост нового наставника «Днепра-1» назывались экс-тренер «Карпат» Игор Йовичевич и российский специалист Сергей Ташуев.