3-й тур
Днепр-1
1:2
Мариуполь
18.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фатальная осечка Михайленко? Мариуполь взял реванш на поле Днепра-1

Днепряне за три стартовых поединка набрали лишь одно очко

  • 18.09.2020 20:58
  • 3480 просмотров
  • 23 комментария
Фатальная осечка Михайленко? Мариуполь взял реванш на поле Днепра-1
© СК Днепр-1

Противостояние коллективов Дмитрия Михайленко и Александра Бабича перед уходом на карантин стало украшением тогдашнего периода в Украинской Премьер-лиге. С тех пор прошло уже полгода, «Мариуполь» успел сменить персону на посту главного тренера, а Остап Маркевич уже начал демонстрировать первые результаты своей работы. Похожий на судьбу Бабича сценарий может ожидать и текущего главного тренера «Днепра-1», поэтому противостояние третьего тура на поле «Днепр-Арены», фактически третье домашнее кряду для хозяев стадиона, носило определяющий характер для принимающей стороны.

Не все однозначно было и у приазовцев перед отчетным игровым днем. «Мариуполь» с треском провалился в Александрии в стартовом туре (1:4), после чего неожиданно одержал победу в Запорожье над «Зарей» (1:0). В продолжении своего турне по центральной части страны коллектив Маркевича заглянул и в Днепр, где была необходимость сыграть с проблемным для них в прошлом, но крайне уязвимым в его нынешних кондициях, соперником. Одно очко набрал «Днепр-1» за два сыгранных тура, и то пришлось на матч против дебютировавшего в «элите» «Ингульца» из Петрово (1:1), после чего произошел домашний разгром от донецкого «Олимпика» (1:3).

Михайленко решил в отчетной встрече сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, что положительно сказалось для днепрян во время исполнения высокого прессинга. Уроки после игры с «олимпийцами» были извлечены, глядя на это решение, однако соперник оказался не промах, и в ответ предложил ускорения на флангах атаки. Стоило игрокам «Днепра-1» однажды потерять концентрацию в таких условиях, как тут же этим воспользовался юный Артем Бондаренко. Смещение с правого фланга атаки и удар в ближний верхний угол свели на нет все старания хозяев за 26 сыгранных минут.

Оставшееся время до перерыва охарактеризовалось попытками команды Михайленко зайти в штрафную соперников через фланги. В центральной зоне «Днепр-1» практически ничего не мог предложить в плане розыгрыша, но при этом бесчисленные попытки Тейлора и Цурикова найти Довбика передачей в чужих владениях заканчивались перехватами от оппонентов. Очередной беззубый тайм от днепрян в этом сезоне поставил судьбу третьего кряду поединка в достаточно незавидное для хозяев «Днепр-Арены» положение, а «Мариуполь» показал, что при Маркевиче является достаточно опасным коллективом при игре вторым номером на контратаках.

Во второй половине матча игра гостей вторым номером стала заметна еще сильнее. «Мариуполь» отдал мяч соперникам, но при этом умудрился пропустить в безобидной ситуации с рывком Дубинчака по левому флангу, подачу которого замкнул Хобленко. Вслед за этим, Михайленко провел ряд замен, которые должны были усилить игру его команды, однако в дело вмешался случай. Фола Дугласа против Кирюханцева у левого фланга штрафной хозяев скорее не было, однако арбитр посчитал иначе. Пикантности эпизоду добавил голевой навес Кащука на Сагуткина со стандарта, который защитник завершил ударом головой с близкой дистанции.

Акцентированных попыток ответить на второй пропущенный мяч от днепрян мы так и не увидели. Индивидуальные старания Сватка в виде удара через себя в стиле пляжного футбола были скорее криком отчаяния. «Днепру-1» в очередной раз не хватило полного времени поединка для того, чтобы наладить собственные атаки. Кризис очевиден, и он продолжает нарастать. Перед самым финальным свистком был еще один эпизод, вызывающий вопросы. Сагуткин решил поговорить с арбитром на повышенных тонах, уже имея в пассиве предупреждение. Завершилось дело очередной красной карточкой центральному защитнику приазовцев. Что-что, а именно эту негативную тенденцию Маркевичу еще предстоит побороть.

В следующем туре днепровский «Днепр-1» сыграет свой первый полноценный выездной поединок в сезоне – против «Александрии», а «Мариуполю» предстоит продолжение гостевого турне по центральным регионам нашей страны в виде противостояния в Полтаве с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» - 1:2

 Хобленко, 61 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 77

 Дубинчак, 28, Сваток, 31, Кравченко, 53, Ди Франко, 57, Вакулко, 90+6 – Топалов, 43, Сагуткин, 55

 Сагуткин, 90+6 (повторное предупреждение)

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов (Адамюк, 66), Дуглас, Сваток – Дубинчак (Булеца, 85), Ди Франко (Вакулко, 85), Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик (Назаренко, 52), Хобленко (Чичиков, 66).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов (Быков, 88), Мишнев, Бондаренко (Петерман, 66), Горбунов (Кащук, 66) – Кулаков (Сикан, 61).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 11 (2) – 9 (4)
Угловые: 6 – 1
Оффсайды: 2 – 2.

ДНЕПР-1-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Илья Береза, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.09.2020 22:30
    0
    JV, 18.09.2020 21:36
    Не забудь это же написать после матча с Шахтером
    Якщо і кротоввідпетушать пацани буду гордцевати, як молодий олень! Головне щоб містер знайшов проти них античпок! А то якось, конфузія може статися!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 18.09.2020 22:27
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:02
    Фарма Тарик Махмуд Чаудри ??? Владельца Мариуполя.
    Он вряд ли знаком с Ахметовым лично и обитает в РФ.
    Ну а аренда это дело совсем не владельцев клубов.
    Я тебе больше скажу - вряд ли он знаком лично хоть с кем то из арендовца.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 18.09.2020 22:24
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:02
    Фарма Тарик Махмуд Чаудри ??? Владельца Мариуполя.
    Он вряд ли знаком с Ахметовым лично и обитает в РФ.
    Ну а аренда это дело совсем не владельцев клубов.
    Дедуля витек он же nomab ты бы так свой Александровск комментировал как соседей. А то что жаба давит глядя на свое гуано.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 18.09.2020 22:02
    -5
    dgurkis, 18.09.2020 21:32
    Респект Маркевичу! Фарма чпокает всех подряд!
    Фарма Тарик Махмуд Чаудри ??? Владельца Мариуполя.
    Он вряд ли знаком с Ахметовым лично и обитает в РФ.
    Ну а аренда это дело совсем не владельцев клубов.
    Ссылка
    JV
      JV, 18.09.2020 21:36
    +1
    dgurkis, 18.09.2020 21:32
    Респект Маркевичу! Фарма чпокает всех подряд!
    Не забудь это же написать после матча с Шахтером
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.09.2020 21:32
    -3
    Респект Маркевичу! Фарма чпокает всех подряд!
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 18.09.2020 21:29
    0
    Дніпро в минулому сезоні був надзвичайно перспективною командою. У старті стабільно грали Назаренко, Батагов, Булєца, Супряга. Наразі ставка зроблена на досвід. І ця ставка поки не працює.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 21:19
    -1
    Мини Маркевич начинает восхождение как тренер
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:16
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:11
    а все остальное время-судья мешал забивать днепрянам?
    Я о Дугласе говорил, а вобщее без того момента счёт был бы 1:1.
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 18.09.2020 21:15
    0
    Днепрянам-побыстрей очухаться и начать побеждать.
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 18.09.2020 21:14
    0
    Марик, с победой!!! Довольно неожиданные результаты последних двух матчей. Так держать!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:11
    0
    Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:04
    Дуглас класный защитник, судейка ему левый фол назначил, с которого Марик забил второй гол.
    а все остальное время-судья мешал забивать днепрянам?
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 18.09.2020 21:10
    +2
    Д-1: тупенько, тупо, ще тупіше. Вразила фізпідготовка капітана, бо за матч не спітнів! В свої 37 років може грати матчі кожного дня. Гравці перетворюються в безпомічних. Дуглас пока на рівні (бо недавно в команді), Дубінчак згасає. Така казка. Коментатор: суцільна мантра.
    Ссылка
    игорь иванин
    online
      игорь иванин, 18.09.2020 21:06
    +1
    Дима иди отдыхай не твое это тренер...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:05
    -1
    Оба Михи-что киевский что днепровский-физруки с большой буквы Ф..... надо брать тренера-мотиваора ибо влетать дублерам при таком составе-полный позор
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:04
    0
    Дуглас класный защитник, судейка ему левый фол назначил, с которого Марик забил второй гол.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 18.09.2020 21:03
    -1
    Ну и кто там в будке сегодня?
    Капец, а не игра. Вильямутняк с кучей костылей и лежалок. Победил Остап
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 21:03
    +6
    Дубинчак, Тейлор, Дуглас, Хобленко и Логинов — игроки, которым не пох на результат, бились до последнего. Остальные — позор. Михе спасибо за эти 3 года, он тренер толковый, умеет работать с молодёжью, думаю с другим клубом он выстрелит. Мариуполь с победой
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 18.09.2020 21:02
    +6
    Пі.дєц Михайленку скоріш за все.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 21:02
    +3
    Мда.. Днепр 1..позор за позором....скооорейй бы настоящий Днепр ,,,А Мариуполь молодцы ПАЦАНЫ ТАК ДЕРЖАТЬ ХОРОШАЯ МОЛЛОДЕЖЬ РАСТЁТ.И ТРЕНЕР ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 21:03
    +6
    Дубинчак, Тейлор, Дуглас, Хобленко и Логинов — игроки, которым не пох на результат, бились до последнего. Остальные — позор. Михе спасибо за эти 3 года, он тренер толковый, умеет работать с молодёжью, думаю с другим клубом он выстрелит. Мариуполь с победой
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 18.09.2020 21:02
    +6
    Пі.дєц Михайленку скоріш за все.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 18.09.2020 21:01
    +4
    Михайленко наверное уже всё...на выход..
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 21:02
    +3
    Мда.. Днепр 1..позор за позором....скооорейй бы настоящий Днепр ,,,А Мариуполь молодцы ПАЦАНЫ ТАК ДЕРЖАТЬ ХОРОШАЯ МОЛЛОДЕЖЬ РАСТЁТ.И ТРЕНЕР ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!!
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 18.09.2020 21:10
    +2
    Д-1: тупенько, тупо, ще тупіше. Вразила фізпідготовка капітана, бо за матч не спітнів! В свої 37 років може грати матчі кожного дня. Гравці перетворюються в безпомічних. Дуглас пока на рівні (бо недавно в команді), Дубінчак згасає. Така казка. Коментатор: суцільна мантра.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 21:02
    +2
    Мариуполь очень радует. Детвора Шахты да с хорошим тренером показывает отличный футбол
    Ссылка
    JV
      JV, 18.09.2020 21:36
    +1
    dgurkis, 18.09.2020 21:32
    Респект Маркевичу! Фарма чпокает всех подряд!
    Не забудь это же написать после матча с Шахтером
    Ссылка
    игорь иванин
    online
      игорь иванин, 18.09.2020 21:06
    +1
    Дима иди отдыхай не твое это тренер...
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.09.2020 22:30
    0
    JV, 18.09.2020 21:36
    Не забудь это же написать после матча с Шахтером
    Якщо і кротоввідпетушать пацани буду гордцевати, як молодий олень! Головне щоб містер знайшов проти них античпок! А то якось, конфузія може статися!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 18.09.2020 22:27
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:02
    Фарма Тарик Махмуд Чаудри ??? Владельца Мариуполя.
    Он вряд ли знаком с Ахметовым лично и обитает в РФ.
    Ну а аренда это дело совсем не владельцев клубов.
    Я тебе больше скажу - вряд ли он знаком лично хоть с кем то из арендовца.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 18.09.2020 22:24
    0
    con clusion, 18.09.2020 22:02
    Фарма Тарик Махмуд Чаудри ??? Владельца Мариуполя.
    Он вряд ли знаком с Ахметовым лично и обитает в РФ.
    Ну а аренда это дело совсем не владельцев клубов.
    Дедуля витек он же nomab ты бы так свой Александровск комментировал как соседей. А то что жаба давит глядя на свое гуано.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 18.09.2020 21:29
    0
    Дніпро в минулому сезоні був надзвичайно перспективною командою. У старті стабільно грали Назаренко, Батагов, Булєца, Супряга. Наразі ставка зроблена на досвід. І ця ставка поки не працює.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:16
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:11
    а все остальное время-судья мешал забивать днепрянам?
    Я о Дугласе говорил, а вобщее без того момента счёт был бы 1:1.
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 18.09.2020 21:15
    0
    Днепрянам-побыстрей очухаться и начать побеждать.
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 18.09.2020 21:14
    0
    Марик, с победой!!! Довольно неожиданные результаты последних двух матчей. Так держать!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:11
    0
    Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:04
    Дуглас класный защитник, судейка ему левый фол назначил, с которого Марик забил второй гол.
    а все остальное время-судья мешал забивать днепрянам?
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.09.2020 21:04
    0
    Дуглас класный защитник, судейка ему левый фол назначил, с которого Марик забил второй гол.
    Ссылка
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