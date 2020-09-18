Фатальная осечка Михайленко? Мариуполь взял реванш на поле Днепра-1

Противостояние коллективов Дмитрия Михайленко и Александра Бабича перед уходом на карантин стало украшением тогдашнего периода в Украинской Премьер-лиге. С тех пор прошло уже полгода, «Мариуполь» успел сменить персону на посту главного тренера, а Остап Маркевич уже начал демонстрировать первые результаты своей работы. Похожий на судьбу Бабича сценарий может ожидать и текущего главного тренера «Днепра-1», поэтому противостояние третьего тура на поле «Днепр-Арены», фактически третье домашнее кряду для хозяев стадиона, носило определяющий характер для принимающей стороны.



Не все однозначно было и у приазовцев перед отчетным игровым днем. «Мариуполь» с треском провалился в Александрии в стартовом туре (1:4), после чего неожиданно одержал победу в Запорожье над «Зарей» (1:0). В продолжении своего турне по центральной части страны коллектив Маркевича заглянул и в Днепр, где была необходимость сыграть с проблемным для них в прошлом, но крайне уязвимым в его нынешних кондициях, соперником. Одно очко набрал «Днепр-1» за два сыгранных тура, и то пришлось на матч против дебютировавшего в «элите» «Ингульца» из Петрово (1:1), после чего произошел домашний разгром от донецкого «Олимпика» (1:3).



Михайленко решил в отчетной встрече сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, что положительно сказалось для днепрян во время исполнения высокого прессинга. Уроки после игры с «олимпийцами» были извлечены, глядя на это решение, однако соперник оказался не промах, и в ответ предложил ускорения на флангах атаки. Стоило игрокам «Днепра-1» однажды потерять концентрацию в таких условиях, как тут же этим воспользовался юный Артем Бондаренко. Смещение с правого фланга атаки и удар в ближний верхний угол свели на нет все старания хозяев за 26 сыгранных минут.



Оставшееся время до перерыва охарактеризовалось попытками команды Михайленко зайти в штрафную соперников через фланги. В центральной зоне «Днепр-1» практически ничего не мог предложить в плане розыгрыша, но при этом бесчисленные попытки Тейлора и Цурикова найти Довбика передачей в чужих владениях заканчивались перехватами от оппонентов. Очередной беззубый тайм от днепрян в этом сезоне поставил судьбу третьего кряду поединка в достаточно незавидное для хозяев «Днепр-Арены» положение, а «Мариуполь» показал, что при Маркевиче является достаточно опасным коллективом при игре вторым номером на контратаках.



Во второй половине матча игра гостей вторым номером стала заметна еще сильнее. «Мариуполь» отдал мяч соперникам, но при этом умудрился пропустить в безобидной ситуации с рывком Дубинчака по левому флангу, подачу которого замкнул Хобленко. Вслед за этим, Михайленко провел ряд замен, которые должны были усилить игру его команды, однако в дело вмешался случай. Фола Дугласа против Кирюханцева у левого фланга штрафной хозяев скорее не было, однако арбитр посчитал иначе. Пикантности эпизоду добавил голевой навес Кащука на Сагуткина со стандарта, который защитник завершил ударом головой с близкой дистанции.



Акцентированных попыток ответить на второй пропущенный мяч от днепрян мы так и не увидели. Индивидуальные старания Сватка в виде удара через себя в стиле пляжного футбола были скорее криком отчаяния. «Днепру-1» в очередной раз не хватило полного времени поединка для того, чтобы наладить собственные атаки. Кризис очевиден, и он продолжает нарастать. Перед самым финальным свистком был еще один эпизод, вызывающий вопросы. Сагуткин решил поговорить с арбитром на повышенных тонах, уже имея в пассиве предупреждение. Завершилось дело очередной красной карточкой центральному защитнику приазовцев. Что-что, а именно эту негативную тенденцию Маркевичу еще предстоит побороть.



В следующем туре днепровский «Днепр-1» сыграет свой первый полноценный выездной поединок в сезоне – против «Александрии», а «Мариуполю» предстоит продолжение гостевого турне по центральным регионам нашей страны в виде противостояния в Полтаве с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» - 1:2



Хобленко, 61 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 77



Дубинчак, 28, Сваток, 31, Кравченко, 53, Ди Франко, 57, Вакулко, 90+6 – Топалов, 43, Сагуткин, 55

Сагуткин, 90+6 (повторное предупреждение)

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов (Адамюк, 66), Дуглас, Сваток – Дубинчак (Булеца, 85), Ди Франко (Вакулко, 85), Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик (Назаренко, 52), Хобленко (Чичиков, 66).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов (Быков, 88), Мишнев, Бондаренко (Петерман, 66), Горбунов (Кащук, 66) – Кулаков (Сикан, 61).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



Удары (в створ): 11 (2) – 9 (4)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 2 – 2.

ДНЕПР-1-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C