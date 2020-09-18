3-й тур
Днепр-1
1:2
Мариуполь
18.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ

  • 18.09.2020 21:40
  • 2977 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 – Мариуполь – 1:2. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр 1

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 1:2

 Хобленко, 61 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 77

 Дубинчак, 28, Сваток, 31, Кравченко, 53, Ди Франко, 57, Вакулко, 90+6 – Топалов, 43, Сагуткин, 55

 Сагуткин, 90+6 (повторное предупреждение)

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов (Адамюк, 66), Дуглас, Сваток – Дубинчак (Булеца, 85), Ди Франко (Вакулко, 85), Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик (Назаренко, 52), Хобленко (Чичиков, 66).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов (Быков, 88), Мишнев, Бондаренко (Петерман, 66), Горбунов (Кащук, 66) – Кулаков (Сикан, 61).

0:1. Гол Артема Бондаренко

1:1. Гол Хобленко

1:2. Гол Сагуткина

Удаление Сагуткина, 90+6

Обзор матча

Лучшие моменты матча Днепр-1 - Мариуполь
78' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сагуткин (Мариуполь).
61' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
26' ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 21:18
    +1
    Al Zolo, 18.09.2020 21:13
    победил тот кто больше хотел победы... обе команды будут в 6-ке думаю
    В этом чемпе деления не будет, если что
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:13
    0
    победил тот кто больше хотел победы... обе команды будут в 6-ке думаю
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 21:18
    +1
    Al Zolo, 18.09.2020 21:13
    победил тот кто больше хотел победы... обе команды будут в 6-ке думаю
    В этом чемпе деления не будет, если что
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:13
    0
    победил тот кто больше хотел победы... обе команды будут в 6-ке думаю
    Ссылка
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