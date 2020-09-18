Днепр-1 – Мариуполь – 1:2. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Днепр-1» – «Мариуполь» – 1:2
Хобленко, 61 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 77
Дубинчак, 28, Сваток, 31, Кравченко, 53, Ди Франко, 57, Вакулко, 90+6 – Топалов, 43, Сагуткин, 55
Сагуткин, 90+6 (повторное предупреждение)
«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов (Адамюк, 66), Дуглас, Сваток – Дубинчак (Булеца, 85), Ди Франко (Вакулко, 85), Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик (Назаренко, 52), Хобленко (Чичиков, 66).
«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов (Быков, 88), Мишнев, Бондаренко (Петерман, 66), Горбунов (Кащук, 66) – Кулаков (Сикан, 61).
Удаление Сагуткина, 90+6
Обзор матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сагуткин (Мариуполь).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
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