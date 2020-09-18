ВИДЕО. Ушел красиво. Сагуткин забил победный гол и заработал удаление

Программу 3-го тура украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимал «Мариуполь» (2:1). На 77-й минуте гости вырвали три очка.
Даниил Сагуткин забил гол, который оказался решающим. А уже в компенсированное время защитник «Мариуполя» получил вторую желтую карточку и покинул поле незадолго до финального свистка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.