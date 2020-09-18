ВИДЕО. Ушел красиво. Сагуткин забил победный гол и заработал удаление

Защитник «Мариуполя» стал главным лицом концовки поединка

  • 18.09.2020 21:00
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ВИДЕО. Ушел красиво. Сагуткин забил победный гол и заработал удаление
© ФК Мариуполь. Даниил Сагуткин

Программу 3-го тура украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимал «Мариуполь» (2:1). На 77-й минуте гости вырвали три очка.

Даниил Сагуткин забил гол, который оказался решающим. А уже в компенсированное время защитник «Мариуполя» получил вторую желтую карточку и покинул поле незадолго до финального свистка.

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Источник — Sport.ua

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