ВИДЕО. Ушел красиво. Сагуткин забил победный гол и заработал удаление

Программу 3-го тура украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимал «Мариуполь» (2:1). На 77-й минуте гости вырвали три очка.

Даниил Сагуткин забил гол, который оказался решающим. А уже в компенсированное время защитник «Мариуполя» получил вторую желтую карточку и покинул поле незадолго до финального свистка.