Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» - 1:2



Хобленко, 61 – Бондаренко, 26, Сагуткин, 77



Дубинчак, 28, Сваток, 31, Кравченко, 53, Ди Франко, 57, Вакулко, 90+6 – Топалов, 43, Сагуткин, 55

Сагуткин, 90+6 (повторное предупреждение)

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов (Адамюк, 66), Дуглас, Сваток – Дубинчак (Булеца, 85), Ди Франко (Вакулко, 85), Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик (Назаренко, 52), Хобленко (Чичиков, 66).

Запасные: Юрчук, Сафронов, Ярмолюк, Батагов.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов (Быков, 88), Мишнев, Бондаренко (Петерман, 66), Горбунов (Кащук, 66) – Кулаков (Сикан, 61).

Запасные: Кудрик, Муравский, Велев, Тищенко, Кулиев.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+6 мин. Вакулко сорвал рывок Кащука в контратаку через центр поля.



90+6 мин. КРАСНАЯ! Сагуткин получил втору. желтую за разговоры.



90+5 мин. МОМЕНТ! Чудом мяч не опустился в ворота после удара Дугласа головой от правого угла вратарской!



90+4 мин. Свело мышцы у Мишнева.



90+2 мин. Подачей с левого фланга Булеца отправил мяч в руки Гальчука.



90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще пять минут.



89 мин. МОМЕНТ! Сваток решил через себя бить у левого угла чужой штрафной! В сторону от ближней штанги!



88 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Быков завершит игру вместо Топалова.



87 мин. Ужасный пас на левый фланг от Булецы в контратаке днепрян.



85 мин. ЗАМЕНЫ У ДНЕПРА-1. Булеца вышел вместо Ди Франко, а Вакулко заменил Дубинчака.



82 мин. Сваток поднял мяч слишком высоко над перекладиной ударом с отскока на правый фланг штрафной.



80 мин. Угловой с левого фланга Кравченко неудачно подал в центр штрафной.



77 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! С этого спорного штрафного подал Кащук, а головой вколотил мяч в сетку Сагуткин с границы вратарской!



76 мин. Дуглас сбил Кирюханцева у левого угла штрафной своей команды.



74 мин. Мариуполь отдал мяч соперникам окончательно. Глухая оборона от гостей.



71 мин. Кравченко получил по ногам от Топалова в центре поля, со стороны своей половины.



69 мин. Прострел Тейлора с правого фланга на угловой перевел Чоботенко.



66 мин. ПО ДВЕ ЗАМЕНЫ ОТ ОБЕИХ КОМАНДЫ. Вместо Бондаренко вышел Петерман. Кащук вместо Горбунова. Адамюк заменил Логинова. А вместо Хобленко вышел Чичиков.



65 мин. МОМЕНТ! С правого фланга штрафной в ближний угол бил Горбунов. Сарнавский в порядке!



63 мин. Подвернул ногу Логинов, выбивая мяч из-под ног Кирюханцева на левом фланге обороны.



61 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Сикан вышел на замену Кулакову.



61 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Хобленко в одно касание переправил мяч в сетку, замкнув передачу Дубинчака с левого фланга, который для него оказался свободным!



59 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной пробил Бондаренко из центра штрафной, со второго касания замыкая прострел с левого фланга!



57 мин. Много фолят команды. Ди Франко в центре поля отмахнулся в лицо Чоботенко.



56 мин. Ди Франко ударом слету завершал отскок мяча на вход в штрафную, но в створ ворот не попал.



55 мин. Сагуткин поймал на бедро Хобленко на правом фланге обороны.



53 мин. Наступил Бондаренко на ногу в центре поля Кравченко, а потом еще и пособачился с арбитром.



52 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Довбик заменен на Назаренко.



51 мин. Хобленко с правого фланга штрафной отдал беззубый прострел в руки Гальчуку.



50 мин. Проход Дубинчака по левому флангу фолом остановил у своей штрафной Кирюханцев.



49 мин. Днепр-1 перехватил контроль. Развивается их атака в центре поля.



47 мин. Дубинчак не позволил Кирюханцеву рассчитывать на угловой на правом фланге.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Опасный штрафной для днепрян завершился неудачным прострелом на ближний угол вратарской.



43 мин. Тейлор убежал в правый фланг штрафной, но внутрь своих владений подкатом его не запустил Топалов.



40 мин. Фолом остановил Ди Франко выход Топалова в контратаку через левый фланг.



38 мин. Ди Франко, на пару с Тейлором, не позволил Мариуполю начать контратаку левый флангом, после неудачной попытки бразильца принять верховой пас Сватка.



37 мин. Дуглас решил пробежаться по правому флангу, но был остановлен соперником.



34 мин. Прессинг от Мариуполя заставил Сарнавского ошибиться при выносе мяча на правый фланг.



31 мин. Кулаков рвался через центр поля в контратаку, но его сбил Сваток.



28 мин. Дубинчак был предупрежден за неудачную попытку нарисовать фол в чужой штрафной.



26 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Просто расступились защитники днепрян перед Бондаренко, который протянул мяч по правому флангу, зашел в полукруг у штрафной и тут же выстрелил в ближний верхний угол!



25 мин. ОПАСНО! Кирюханцев пробил из-за пределов штрафной, после быстрого розыгрыша от его партнеров, рядом с правой штангой!



25 мин. На дальнем выходе из ворот Гальчук не позволил откликнуться на заброс из глубины Хобленко.



23 мин. Хобленко оказался на газоне у правого фланга чужой штрафной, но Чоботенко против него не фолил, как указал арбитр.



22 мин. Угловой с левого фланга Мишнев подал также неудачно.



21 мин. Довбик сумел в своей штрафной перехватить подачу Мишнева со штрафного из глубины.



19 мин. МОМЕНТ! Кулаков убежал к чужой штрафной под длинный пас верхом, после чего пробил над перекладиной!



16 мин. Тейлор с правого фланга простреливал на ближний угол вратарской, но не сумел направить мяч в ноги Хобленко.



13 мин. Выше ворот пробил Кирюханцев со своего правого фланга, не сближаясь серьезно со штрафной.



12 мин. Успел сориентироваться Дуглас при передаче от Мариуполя по левому флангу, что не позволило приазовцам убежать в контратаку.



11 мин. Отмахнулся Довбик от Чоботенко в верховой борьбе за мяч у центральной линии.



9 мин. В оффсайде Довбик после скидки Хобленко головой в центр штрафной.



7 мин. Провалил Довбик обработку мяча при передаче Тейлора поперек штрафной с правого фланга.



6 мин. Прессинг достаточно высокий у днепрян. Однако соперники неплохо стараются загрузить свои фланги.



4 мин. МОМЕНТ! Хобленко исполнил боковые ножницы на левом углу вратарской! Рядом!



2 мин. А тут уже Сарнавский решил пойти в дриблинг против Кулакова. Успешно, но рискованно.



1 мин. ОПАСНО! Хобленко старался пяткой замкнуть прострел Цурикова от лицевой с левого фланга на ближний угол вратарской! Промах!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и «Мариуполь». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:00.

В подвешенном состоянии находится дальнейшая судьба Дмитрия Михайленко на посту главного тренера днепрян после двух неудач в стартовых поединках против «Ингульца» (1:1) и донецкого «Олимпика» (1:3). Не все однозначно и в карьере Остапа Маркевича в его работе с «Мариуполем». После первой неудачи с «Александрией» (1:4), на главного тренера приазовцев свалилась тонна критики. Однако следующая игра, против луганской «Зари» (1:0), стала успешной для «Мариуполя», что позволило команде набрать первые очки в новом сезоне. После второго тура «Мариуполь» и «Днепр-1» вновь оказались соседями по турнирной таблице, как и в конце прошлого сезона, но уже с лидерством команды Маркевича. Последний шанс для Михайленко?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Мариуполь».