Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Настало время кораблю сменить капитана»

Главный тренер «Днепра-1» объявил об отставке на пресс-конференции

  • 18.09.2020 21:59
  • 1920 просмотров
  • 4 комментария
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Настало время кораблю сменить капитана»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от «Мариуполя» (1:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Во время пресс-конференции тренер объявил, что уходит в отставку.

«Ощущения не самые приятные. Эмоциональная игра, в конце много эмоций было. Ситуация со вторым голом добавила эмоций. Мы недовольны поражением. Играли, старались, атаковали, оказывали давление. Но это футбол. Может, не все получалось в решающей стадии. Мы точно не заслуживали поражения. Ребята молодцы. Очень обидное поражение.

Команда билась, играла, но это уже история. К сожалению, мне нужно сделать заявление. Я уже в раздевалке поговорил с ребятами. Сейчас время сказать на пресс-конференции. Не тот старт, который мы хотели. Что-то идет не так, поэтому, наверное, время уходить, перевернуть страницу, как бы это обидно и горько не звучало. Очень много времени я провел в этом клубе – больше 20 лет. И как игрок, и как тренер. Поэтому пришло время что-то изменить. Мы со своим тренерским штабом уходим. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков.

Спасибо огромное руководству, президенту, Русолу, ребятам, которые все это время были рядом за те годы, которые мы провели вместе. За то отношение, которое они давали мне. За поддержку, которую оказывали. Настало время кораблю сменить капитана. Как бы это обидно не звучало – но пора уходить. Я уверен, у этой команды большое будущее. У нас отличная команда. Пускай что-то не получалось в последнее время, что-то сбилось, пропала какая-то химия. Поэтому время перевернуть страницу и двигаться дальше команде и мне как тренеру.

Еще раз хочу поблагодарить всех болельщиков. Действительно, чувствовал поддержку болельщиков, руководства на протяжении всего времени, что я был здесь. Я уверен, еврокубки будут уже на следующий год. Я уверен, эта команда способна на многое, способна более часто побеждать, набирать очки. Поэтому спасибо всем. Нужно двигаться вперед и смотреть вперед с высоко поднятой головой», - сказал Михайленко.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Artem !
    online
      Artem !, 18.09.2020 22:36
    0
    Вернидуба бы
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 18.09.2020 22:22
    0
    Уйти надо было давно , когда влетел и Колосу 1:8, и Ворскле с истеричным Максимовым.
    Правда вина и на Русоле, который подбирал, все что ни кому не нужно было. Неплохих в прошлом игроков, но не игравших последнее время нигде. Вот и сделали команду, которая сливает всем.
    Будем надяться на Йововича...
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 18.09.2020 22:11
    +1
    Ушел красиво..не ждал когда вышвырнут..
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:06
    +2
    респект за мужество.... найдет себе работув клубах ниже лигой
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 22:06
    +2
    респект за мужество.... найдет себе работув клубах ниже лигой
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 18.09.2020 22:11
    +1
    Ушел красиво..не ждал когда вышвырнут..
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 18.09.2020 22:36
    0
    Вернидуба бы
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 18.09.2020 22:22
    0
    Уйти надо было давно , когда влетел и Колосу 1:8, и Ворскле с истеричным Максимовым.
    Правда вина и на Русоле, который подбирал, все что ни кому не нужно было. Неплохих в прошлом игроков, но не игравших последнее время нигде. Вот и сделали команду, которая сливает всем.
    Будем надяться на Йововича...
    Ссылка
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