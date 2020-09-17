В пятницу, 18 сентября, матч между «Днепром-1» и «Мариуполем» откроет программу третьего тура украинской Премьер-лиги. После двух стартовых туров обе команды расположились рядом в турнирной таблице: днепряне на десятой строчке с одним зачетным баллом, а приазовцы на девятой с тремя очками.

Команда из Днепра крайне неудачно начала чемпионат. Первые два соперника, новичок элитного дивизиона «Ингулец» и донецкий «Олимпик», не являются грандами украинского футбола, поэтому потеря очков с такими командами значительно усложняет задачу попасть в еврокубки. И если с командой из Петрового подопечные Дмитрия Михайленко расписали ничью (1:1), то в домашней встрече против дончан уступили со счетом 1:3.

Точно не на такой старт рассчитывали тренерский штаб и руководство клуба, которые в межсезонье подписали достаточно квалифицированных исполнителей и избавились от лишнего балласта. Неудивительно, что сразу появилась информация о возможной смене на тренерском мостике днепрян, в результате которой команду должен возглавить хорошо известный украинским болельщикам Игор Йовичевич. Но как бы то ни было в будущем, к игре с «Мариуполем» команду готовит старый тренерский состав.

В противовес своим оппонентам, обновленный «Мариуполь» сумел оправиться от разгромного поражения в стартовом туре от «Александрии» (1:4). Перерыв между первым и вторым турами помог приазовцам, они добавили в сыгранности и одержали победу на выезде над луганской «Зарей» (1:0). Молодой тренер-дебютант «Мариуполя» Остап Маркевич сумел переиграть Виктора Скрипника - лучшего тренера прошлого сезона. И хотя в составе приазовцев нет ярких звезд, благодаря командной игре они сумели одолеть более опытного соперника.

А задача на первый круг для Остапа Маркевича не из легких, ведь из-за реконструкции домашней арены, его команда все поединки осенней части чемпионата будет играть на выезде. Конечно, отсутствие зрителей из-за пандемии несколько уравнивает шансы команд, и все же фактор постоянных переездов никто не отменял. Поэтому главная задача для тренеров команды - восстановить игроков и нивелировать усталость.

В истории соперничества между «Днепром-1» и «Мариуполем» сохраняется паритет: из четырех сыгранных поединков по две победы имеют обе команды, причем свои успехи они праздновали в домашних матчах. В балансе забитых-пропущенных мячей преимущество за днепрянами, на их счету шесть голов, а у приазовцев - три. Кстати, после двух туров в турнирной таблице соперники имеют абсолютно идентичные показатели результативности: забили по два гола и пропустили по четыре.

В этом матче «Днепр-1» не сможет рассчитывать на Игоря Когута, который получил красную карточку в игре с «Олимпиком». В прошлом туре за «Днепр-1» дебютировал опытный бразилец Дуглас, поэтому можно надеяться на его появление в старте. Похожая кадровая ситуация и у «Мариуполя», единственная потеря - дисквалифицирован Даниил Игнатенко, все остальные игроки готовятся к поединку.

Фаворитом встречи, несмотря на невыразительный старт в сезоне, остается «Днепр-1», однако и «Мариуполю» вполне по силам привезти очки с берегов Днепра.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Юрчук – Логинов, Адамюк, Дуглас, Кравченко, Булеца, Ди Франко, Цуриков, Лукас Тейлор, Хобленко, Довбик.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Мишнев, Бондаренко, Топалов, Горбунов, Кулаков.

18 сентября, пятница