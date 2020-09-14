Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1

Экс-наставник «Карпат» является главным претендентом на должность рулевого днепрян

  • 14.09.2020 14:57
  • 2703 просмотра
  • 10 комментариев
Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Экс-футболист тренер и функционер львовских «Карпат» Игор Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Днепра-1».

По данным источника, хорватский специалист придет в команду в том случае, если нынешний наставник Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.

Последним местом работы Йовичевича было загребское «Динамо», в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой. С июля 46-летний хорват пребывает без работы.

Йовичевич проработал в главной команде загребского «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(12 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 14.09.2020 16:25
    0
    Алексей Шульга, 14.09.2020 15:26
    Объясните мне пож. Чем Йовічевіч лучше Дмитрия.
    В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
    Чемпіон Хорватії. Динамо Загреб не всім дають тренувати...звідти не мало гравців йдуть в топи...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:10
    0
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 16:06
    0
    очередной фейк от спорт уа
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.09.2020 16:05
    +1
    Тренер він так собі, але як красиво на пресухах розповідає. Головна його тактика це пас заради пасу. По крайній мірі так було в Карпатах. Може в Загребі його чомусь навчили, побачимо
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 14.09.2020 15:26
    -1
    waw, 14.09.2020 15:22
    Йовічевіч класний тренер,хай спробує
    Объясните мне пож. Чем Йовічевіч лучше Дмитрия.
    В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 15:26
    -1
    Как вы ребята не садитесь....
    Не будет прежнего Днепра.
    Или ждите долгие годы как в Лидс Юнайтед.
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 14.09.2020 15:22
    0
    Йовічевіч класний тренер,хай спробує
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 14.09.2020 15:16
    -4
    ihor7003, 14.09.2020 15:10
    ООО! Было бы круто!!!
    А у Йовичевича какие-то достижения есть? Он явно слабее Михайленко.
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 14.09.2020 15:13
    -4
    Нет!!!! Уж пусть лучше Михайленко будет!!!!
    И дайте Дмитрию спокойно поработать. Кого бы ни поставили в 2-а раза лучше чем у него не получится....
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 15:10
    +2
    ООО! Было бы круто!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 15:10
    +2
    ООО! Было бы круто!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.09.2020 16:05
    +1
    Тренер він так собі, але як красиво на пресухах розповідає. Головна його тактика це пас заради пасу. По крайній мірі так було в Карпатах. Може в Загребі його чомусь навчили, побачимо
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 14.09.2020 16:25
    0
    Алексей Шульга, 14.09.2020 15:26
    Объясните мне пож. Чем Йовічевіч лучше Дмитрия.
    В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
    Чемпіон Хорватії. Динамо Загреб не всім дають тренувати...звідти не мало гравців йдуть в топи...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:10
    0
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.09.2020 16:06
    0
    очередной фейк от спорт уа
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 14.09.2020 15:22
    0
    Йовічевіч класний тренер,хай спробує
    Ссылка
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