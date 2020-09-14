Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1

Экс-футболист тренер и функционер львовских «Карпат» Игор Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Днепра-1».

По данным источника, хорватский специалист придет в команду в том случае, если нынешний наставник Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.

Последним местом работы Йовичевича было загребское «Динамо», в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой. С июля 46-летний хорват пребывает без работы.

Йовичевич проработал в главной команде загребского «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.