Йовичевич может заменить Михайленко на посту главного тренера Днепра-1

Экс-футболист тренер и функционер львовских «Карпат» Игор Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Днепра-1».
По данным источника, хорватский специалист придет в команду в том случае, если нынешний наставник Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.
Последним местом работы Йовичевича было загребское «Динамо», в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой. С июля 46-летний хорват пребывает без работы.
Йовичевич проработал в главной команде загребского «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
Не будет прежнего Днепра.
Или ждите долгие годы как в Лидс Юнайтед.
И дайте Дмитрию спокойно поработать. Кого бы ни поставили в 2-а раза лучше чем у него не получится....
В Карпатах поиграл и поработал сразу классным стал?
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