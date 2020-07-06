Бывший тренер Карпат покинул загребское Динамо

Игор Йовичевич завершил работу в хорватском клубе

  • 06.07.2020 20:30
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Бывший тренер Карпат покинул загребское Динамо
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Бывший тренер львовских «Карпат» Игор Йовичевич покинул пост главного тренера загребского «Динамо». Контракт с хорватским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Йовичевич проработал в загребском «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.

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Источник — ФК Динамо Загреб

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