Бывший тренер Карпат покинул загребское Динамо

Бывший тренер львовских «Карпат» Игор Йовичевич покинул пост главного тренера загребского «Динамо». Контракт с хорватским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Йовичевич проработал в загребском «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.