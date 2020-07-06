Бывший тренер Карпат покинул загребское Динамо

Бывший тренер львовских «Карпат» Игор Йовичевич покинул пост главного тренера загребского «Динамо». Контракт с хорватским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Йовичевич проработал в загребском «Динамо» два с половиной месяца. За это время команда выиграла 3 матча, и еще по два раза сыграла вничью и проиграла, досрочно став чемпионом Хорватии.
Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.
Источник — ФК Динамо Загреб
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