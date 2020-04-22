ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил Динамо Загреб

Экс-тренер львовских «Карпат» будет работать в Хорватии

  • 22.04.2020 14:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил Динамо Загреб
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

«Динамо» Загреб объявило о назначении Игоря Йовичевича новым главным тренером клуба.

На этом посту 46-летний специалист заменит Ненада Бьелицу, который недавно был уволен. Отметим, что Йовичевич работал в «Динамо» с 2017 года, возглавляя юниорские команды.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.

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