ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил Динамо Загреб

«Динамо» Загреб объявило о назначении Игоря Йовичевича новым главным тренером клуба.
На этом посту 46-летний специалист заменит Ненада Бьелицу, который недавно был уволен. Отметим, что Йовичевич работал в «Динамо» с 2017 года, возглавляя юниорские команды.
Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.
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