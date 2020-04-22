ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил Динамо Загреб

«Динамо» Загреб объявило о назначении Игоря Йовичевича новым главным тренером клуба.

На этом посту 46-летний специалист заменит Ненада Бьелицу, который недавно был уволен. Отметим, что Йовичевич работал в «Динамо» с 2017 года, возглавляя юниорские команды.

Напомним, в «Карпатах» Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством «зелено-белые» провели 46 поединков.