Первая победа при Остапе Маркевиче. Мариуполь минимально обыграл Зарю

Обе команды неудачно начали новый чемпионат Украины, проиграв матчи стартового тура. Поэтому понятно было желание футболистов и тренеров исправить ситуацию и постараться набрать свои первые очки. Впрочем, Виктор Скрипник не спешил форсировать события, оставив на скамейке запасных опытного центрального защитника Виталия Вернидуба и «звездного» новичка Александра Гладкого. Его визави Остап Маркевич ответил примерно тем же, не выпустив с первых минут Алексея Быкова, Даниила Игнатенко и Игоря Тищенко.

«Мариуполь» активнее включился в этот матч и поначалу прижал хозяев поля к их воротам. Несколько раз свою команду выручал голкипер «Зари» Никита Шевченко, причем не только после ударов соперников, а и после срезки защитника луганской команды Дениса Фаворова. Когда же и вратарь был бессилен, на 13-й минуте ему на помощь пришла штанга. Это защитник мариупольцев Даниил Сагуткин после розыгрыша штрафного подключился к атаке и головой пробил в каркас ворот.

Только на 16-й минуте футболисты «Зари», наконец, вспомнили, что играют дома, создав первый по-настоящему опасный момент в нападении. Владислав Кочергин отличным пасом вывел к воротам азовцев Артема Громова, но тот в «ближнем» бою не сумел переиграть Евгения Гальчука. А буквально в течение двух следующих минут снова свое мастерство пришлось демонстрировать Никите Шевченко. Сперва он отбил опасный удар низом Сергея Горбунова, а затем не дал возможность отличиться выбежавшему один на один с ним Андрею Кулакову.

Ближе к середине тайма игра выровнялась, хотя острых моментов заметно поубавилось. Так, запомнился, к примеру, выпад Владлена Юрченко на 24-й минуте, когда он не сумел, как следует, пробить с близкого расстояния. А также опасная атака луганской команды на 32-й минуте. Максим Гречкин делал прострел слева в район вратарской площадки, но Артему Громову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.

Перед перерывом соперники провели еще по одной перспективной атаке, однако ни Андрею Кулакову, ни Артему Громову нанести точный удар не удалось. В первом случае на 39-й минуте форвард «Мариуполя» справа ворвался в штрафную площадь «Зари» и пробил в сетку, но с внешней стороны. А на последней минуте первого тайма Максим Гречкин в очередной раз выполнил передачу с левого фланга и Артем Громов, опередив защитников, головой пробил мимо ворот.

Второй тайм начался также активно, как и первый, с той лишь разницей, что опасные моменты сразу же стали возникать как у одних, так и других ворот. Так, на 46-й минуте неплохо приложился к мячу только что вышедший на замену Егор Назарина, но Евгений Гальчук оказался на месте. Тут же после неудачного выноса мяча вратарем «Мариуполя» Владлен Юрченко попытался перебросить круглого через голкипера, однако мяч пролетел еще и выше перекладины. А на 48-минуте очередное противостояние Андрея Кулакова и Никиты Шевченко завершилось в пользу стража ворот и капитана «Зари».

На 56-й минуте прекрасную возможность открыть счет в матче упустил Ловро Цвек. После передачи с правого фланга он оказался с мячом прямо перед воротами абсолютно без опеки защитников, однако пробил неудачно. Спустя четыре минуты уже гости дважды могли забивать, однако сперва Никита Шевченко парировал удар Андрея Кулакова с близкого расстояния, а по отскочившему от вратаря мячу бил Сергей Горбунов, но мимо ворот.

И все-таки «Мариуполь» был вознагражден за свои старания и на 62-й минуте сумел огорчить соперников. Андрей Кулаков подобрал мяч на половине поля «Зари», пробежал с ним к штрафной площади и выполнил точную передачу на дальнюю штангу, где совершено без опеки оказался Дмитрий Топалов. Забить гол форварду гостей уже не составляло никакого труда.

Луганскому клубу теперь надо было отыгрываться, поэтому Виктор Скрипник выпустил на поле Александра Гладкого и Михаила Перовича. «Заре» удалось на какое-то время прижать соперников к их воротам и, пожалуй, наиболее реальный шанс уйти от поражения был у Егора Назарины на 78-й минуте. Владислав Кочергин слева сделал идеальный пас под удар своему партнеру, но тот, находясь в штрафной площади прямо по центру, пробил выше цели.

Два хороших момента были и у Александра Гладкого, чтобы забить свой первый гол после возвращения в Украину, но на 84-й минуте ему помешали защитники гостей, а на 88-й минуте он пробил в падении головой прямо в руки Евгению Гальчуку. Кстати, во втором случае азовцы уже находились в меньшинстве, так как за второе предупреждение в матче досрочно поле покинул Даниил Игнатенко.

Вот так «Мариуполь» под руководством Остапа Маркевича одержал свою первую победу в Премьер-Лиге. А что касается «Зари», то второе поражение подряд бронзового призера чемпионата Украины уже настораживает. Тем более, что вскоре луганчанам придется выступать в Лиге Европы.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Мариуполь» - 0:1



Топалов, 62

Цвек, 11, Абу Ханна, 37, Вернидуб, 89 – Чоботенко, 40, Кирюханцев, 58, Игнатенко, 68



Игнатенко, 86 (второе предупреждение)

«Заря»: Шевченко – Гречкин (Назарина, 46), Цвек (Вернидуб, 79), Абу Ханна, Фаворов – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 79) – Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Кирюханцев – Чех – Горбунов (Кащук, 67), Топалов (Петерман, 74), Мишнев, Бондаренко (Игнатенко, 33) – Кулаков (Библик, 74).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 18 (7) – 15 (6)

Угловые: 8 – 7

Оффсайды: 2 – 3.

ЗАРЯ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C