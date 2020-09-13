Заря – Мариуполь – 0:1. Видео гола и обзор матча

13 сентября в Запорожье состоялся поединок 2-го тура УПЛ, в котором «Заря» проиграла «Мариуполю» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 62-й минуте забил Дмитрий Топалов.
Смотрите видео голов и обзор матча «Заря» – «Мариуполь» – 0:1.
ГОЛ! 0:1. Топалов, 62 мин.
Лучшие моменты матча Заря - Мариуполь
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
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Источник — ТСН
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