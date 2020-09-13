2-й тур
Заря
0:1
Мариуполь
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Мариуполь – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги

  • 13.09.2020 17:00
  • 5986 просмотров
  • 25 комментариев
Заря – Мариуполь – 0:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Мариуполь» - 0:1

Топалов, 62

 Цвек, 11, Абу Ханна, 37, Вернидуб, 89 – Чоботенко, 40, Кирюханцев, 58, Игнатенко, 68

 Игнатенко, 86 (второе предупреждение)

«Заря»: Шевченко – Гречкин (Назарина, 46), Цвек (Вернидуб, 79), Абу Ханна, Фаворов – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 79) – Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70).

Запасные: Василь, Жуниор, Чайковский, Цыганикс.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Кирюханцев – Чех – Горбунов (Кащук, 67), Топалов (Петерман, 74), Мишнев, Бондаренко (Игнатенко, 33) – Кулаков (Библик, 74).

Запасные: Кудрик, Муравский, Тищенко, Велев.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+3 мин. МОМЕНТ! Кого-то начал искать Перович, получив навес Гладкого с правого фланга. Можно было и пробить!

90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.

 89 мин. Вернидуб в центре поля прыгнул в ноги Кащука.

88 мин. МОМЕНТ! Гладкий головой в падении завершал подачу из глубины правого фланга, но отправил мяч прямиком в Гальчука.

 86 мин. УДАЛЕНИЕ! За накладку против Вернидуба на левом фланге обороны вторую желтую получил Игнатенко.

83 мин. МОМЕНТ! Гладкий пробил с левого фланга штрафной, после приема на грудь, но мяч попал в защитника, и улетел на угловой.

80 мин. Петерманн в оффсайде при передаче к левому углу штрафной.

 79 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Вместо Цвека игру завершит Вернидуб, а Янаков заменил Кочергина.

78 мин. МОМЕНТ! Юрченко оставил мяч Назарине в центре штрафной при простреле с правого фланга от Кочергина, но Егор пальнул над перекладиной!

76 мин. Прямым ударом со штрафного Кирюханцев отправил мяч над перекладиной.

 74 мин. ЗАМЕНЫ У МАРИУПОЛЯ. Кулаков заменен на Библика, Быков вышел вместо Сагуткина, а Топалова заменил Петерман.

73 мин. В руки Гальчуку опустился мяч после не акцентированного удара головой от Перовича.

 70 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Скрипник поменял пару Кабаев – Громов, на Гладкого и Перовича, соответственно.



 68 мин. На чужой половине Игнатенко жестко пошел в стык со Цвеком.

 67 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Вместо Горбунова на поле выше Кащук.

65 мин. ОПАСНО! Низом простреливал Топалов с левого фланга штрафной в контратаке, но Иванисеня успел вернуться.

63 мин. Высокая подача Хомченовского с левого фланга пришлась за лицевую.

 62 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Поджали Кочергина на левом фланге обороны Зари, после чего подал на дальнюю штангу Кулаков, а Топалову никто не помешал расстрелять ворота!

61 мин. МОМЕНТ! Подача с левого фланга от Стасюка завершилась выносом от Шевченко, после чего добивал Кулаков, но голкипер чудом сумел отразить второй удар!



60 мин. ОПАСНО! Стелил Топалов прострел во вратарскую с левого фланга, но Шевченко успел опередить Кулакова.

 58 мин. Кирюханцев отмахнулся от Абу Ханны на правом фланге обороны.

56 мин. МОМЕНТ! К Цвеку в центр штрафной пришел неожиданный отскок от подачи с правого фланга, но защитник, в сегодняшнем матче, пробил выше ворот!

55 мин. Очередной пас пришел с правого фланга. Юрченко стрелял, но защитники перевели на угловой.

53 мин. Опасный прострел Фаворова с правого фланга в подкате заблокировал Сагуткин.

52 мин. Громов не успел к мячу после передачи с левого фланга в контратаке Зари.

51 мин. Перехватил Абу Ханна прострел с правого фланга.



48 мин. МОМЕНТ! Топалов вывел Кулакова в левый фланг штрафной своей передачей, а форвард пробивал в дальний угол, но у него поехала опорная нога, что позволило Шевченко спасти свои ворота!

47 мин. МОМЕНТ! Гальчук неудачно выбил мяч из-под ног Громова в своей штрафной точно на Юрченко, который тут же исполнил черпак, но перебросил и ворота!

46 мин. МОМЕНТ! Назарина в первой же атаке разрядил дальнюю пушку, но Гальчук сумел забрать мяч в руки со второй попытки.

46 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Назарина после перерыва в игре. Вместо Гречкина.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. ОПАСНО! В сторону от дальней штанги отправил мяч Громов головой, замкнув подачу Гречкина с левого фланга!

43 мин. Прострел с правого фланга штрафной от Кабаева был перехвачен.

41 мин. Неудачно Хомченовский исполнил штрафной, слишком сильно подняв мяч.



 40 мин. Воткнулся в корпус Громова у своей штрафной Чоботенко.

39 мин. МОМЕНТ! Кулаков избежал оффсайда при передаче в правый фланг штрафной, после чего пробил в сетку с внешней стороны.

 37 мин. Абу Ханна в подкате в центре поля просто срезал Кулакова во время контратаки Мариуполя.

36 мин. А в ответной атаке уже Кулаков был ближе к воротам, нежели защитники при передаче из центра поля.

35 мин. В оффсайд залез Гречкин при передаче в левый фланг штрафной.

33 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Неожиданно покинул поле Бондаренко. Вместо него вышел Игнатенко.

32 мин. ОПАСНО! Не решались игроки Зари на удар из центра штрафной, после чего мяч передали Гречкину, тот прострелил в центр, а Громов в падении не сумел замкнуть!

31 мин. Цвек не выпустил Топалова в контратаку через левый фланг.

30 мин. Дальний заброс Кочергина в глубину правого фланга атаки был перехвачен.



29 мин. А подача Юрченко, в итоге, пришлась в руки Гальчуку.

28 мин. Штрафной на правом фланге для Зари. Можно ждать подачу.

26 мин. Громов попал прострелом с левого фланга в Кирюханцева, удачно отобрав мяч у соперника до этого. Угловой.

24 мин. ОПАСНО! Панические выносы от обороны Мариуполя пришлись в ноги Юрченко всякий раз, но нанести удар в створ Владлен так и не смог.

23 мин. Простреливал с правого фланга Кочергин, но никто не сумел замкнуть. Атака Зари продолжилась с другой стороны поля, но дальний удар Юрченка был блокирован.

22 мин. Фаворов открыл Кочергина на правом фланге чужой штрафной, но прострел Владислава заблокировал Чоботенко.

21 мин. Сагуткин выбивал мяч из-под ног Громова на своей половине, но еще и подцепил соперника.



19 мин. Выше ворот отправил мяч Топалов, поймав отскок за пределами штрафной при подаче углового с левого фланга.

18 мин. МОМЕНТ! Сыпется оборона Зари! Прорыв по правому флангу от Горбунова завершился пасом на Кулакова, но форвард не смог прошить голкипера ударом в дальний угол!

17 мин. МОМЕНТ! Шевченко не дрогнул при ударе из центра штрафной от Горбунова, который завершал передачу низом с левого фланга!

16 мин. МОМЕНТ! Громов не смог переиграть Гальчука ударом с правого фланга штрафной после передачи Кочергина из центральной зоны.

15 мин. Убежал в контратаку Кулаков после передачи из центра поля, но от правого угла штрафной пробил очень уж неудачно.

13 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге, навес на Сагуткина в центр чужих владений, и защитник ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу!

 11 мин. Фол со стороны Цвека против Кулакова в центре поля. И сразу желтая.

10 мин. Заря в контроле мяча в центре поля, но атакует очень осторожно.



8 мин. ОПАСНО! Атака Мариуполя на прошлом выносе не закончилась, после чего мяч покатался вдоль вратарской при простреле с правого фланга! А замыкать-то некому!

8 мин. Горбунов вновь подавал со штрафного с правого фланга, но защитники вынесли мяч.

6 мин. МОМЕНТ! Достал мяч из-под перекладины Шевченко после того, как Фаворов неудачно попытался перехватить подачу штрафного с правого фланга.

5 мин. Кочергин с фолом остановил проход Кирюханцева по правому флангу.

3 мин. У лицевой границы штрафной сумел опередить Гальчук Громова на верховом мяче.

2 мин. Фаворов запустил Хоченовского в проход по правому флангу, но последовавший прострел был перехвачен.

1 мин. В оффсайд попал Кулаков при высокой передаче с левого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

Нет описания фото.

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Мариуполь». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

В стартовом поединке нового сезона коллектив Виктора Скрипника был психологически надломлен черниговской «Десной» прямо по ходу баталии (1:3). После первого тура, команды получили паузу в календаре, которую должны были использовать для лучшей подготовки к основному объему поединков. Касалось это и коллектива Остапа Маркевича, чей дебютный поединок во главе «Мариуполя» подпортила «Александрия» (1:4). Соперники по предстоящему поединку по причине неудачных результатов оказались внизу турнирной таблицы, но так как УПЛ только набирает ход, то и любой ситуативный успех сможет помочь им подняться вверх по табелю о рангах. Однако, чем обернется пауза на матчи сборных – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 18:53
    0
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.09.2020 18:53
    0
    con clusion, 13.09.2020 18:45
    В 2019 тоже было 0:1 тут же...
    Ну Марик избавившийся от балласта и с Маркевичем младше вместо прошлого физрука очень радует. А касательно ДК то им явно плюс что хоть на 1 очко, но обходят конкурента на серебро
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:45
    +1
    mayakovskiy1, 13.09.2020 18:39
    Фаны ДК наверное счастливы. Конкурент за серебро явно сливается
    В 2019 тоже было 0:1 тут же...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.09.2020 18:39
    -2
    Фаны ДК наверное счастливы. Конкурент за серебро явно сливается
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:34
    0
    R1d3r, 13.09.2020 18:22
    Топалов, не только поет, но еще и в проф.футбол играет. Не знал
    Регина Тодоренко заставила
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 13.09.2020 18:33
    -2
    Марика, дави неподконтрольных!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:30
    +1
    Гальчук орёт как баба )))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.09.2020 18:29
    +1
    Що із Зорею? Чого так плужать?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.09.2020 18:27
    +2
    Скрипник полностью разочаровался в укр футболе, после того как его кинуло руководство Днепра-1. Из-за нескольких человек страдает сейчас Днепр-1, Скрипник и Заря
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 13.09.2020 18:22
    -1
    Топалов, не только поет, но еще и в проф.футбол играет. Не знал
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:21
    +1
    Какая Европа??? Дрова с обрезки притащили себе расстрел кипера
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 18:21
    -2
    janu0320, 13.09.2020 18:04
    тоже самое и с Русиным, ни одного матча не сыграет в этом сезоне, но в Зарю не отдадим, боимся
    типичный кипрский позорный клюб.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 18:20
    -2
    Зорька начала сливаться с ЧУ видать... сл дырка
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 18:19
    -4
    Мариупольцы шикарно играют.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 13.09.2020 18:07
    0
    Треба знать Скрипника: хто слідкує за його карьєрою - той знає,що Скрипник буде команду в цих нових умовах награвать все перше коло,а в другому стартоне так,що всім мало місця буде..
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:04
    +2
    тоже самое и с Русиным, ни одного матча не сыграет в этом сезоне, но в Зарю не отдадим, боимся
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:02
    +1
    UKRAINE FAN, 13.09.2020 17:48
    Даже против такого Мариуполя заря ужасно выглядит. Как я и говорил без игроков шахтера и динамо заря это унылая команда
    унылая команда, но дырка по боялась хоть кого-то отдать в аренду в Зарю. типа им самим нужно было, ага, Цыганков, Леднев, Циташвили, сейчас ещё и Родригеш правый фланг закрывает. мало того что прописывали в контракте чтобы против них не играли, так вообще уже боятся в аренду конкурентам отдавать
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:53
    0
    Марики не реализовали и пошло УГ
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.09.2020 17:48
    -3
    Даже против такого Мариуполя заря ужасно выглядит. Как я и говорил без игроков шахтера и динамо заря это унылая команда
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:29
    0
    Похоже Тарик Махмуд Чаудри покарал Мариуполь штрафами за выезд в Александрию...
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 13.09.2020 16:59
    +3
    Давай, Зорька, вперед !
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.09.2020 18:27
    +2
    Скрипник полностью разочаровался в укр футболе, после того как его кинуло руководство Днепра-1. Из-за нескольких человек страдает сейчас Днепр-1, Скрипник и Заря
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:04
    +2
    тоже самое и с Русиным, ни одного матча не сыграет в этом сезоне, но в Зарю не отдадим, боимся
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:45
    +1
    mayakovskiy1, 13.09.2020 18:39
    Фаны ДК наверное счастливы. Конкурент за серебро явно сливается
    В 2019 тоже было 0:1 тут же...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:30
    +1
    Гальчук орёт как баба )))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.09.2020 18:29
    +1
    Що із Зорею? Чого так плужать?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:21
    +1
    Какая Европа??? Дрова с обрезки притащили себе расстрел кипера
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 18:02
    +1
    UKRAINE FAN, 13.09.2020 17:48
    Даже против такого Мариуполя заря ужасно выглядит. Как я и говорил без игроков шахтера и динамо заря это унылая команда
    унылая команда, но дырка по боялась хоть кого-то отдать в аренду в Зарю. типа им самим нужно было, ага, Цыганков, Леднев, Циташвили, сейчас ещё и Родригеш правый фланг закрывает. мало того что прописывали в контракте чтобы против них не играли, так вообще уже боятся в аренду конкурентам отдавать
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 18:53
    0
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.09.2020 18:53
    0
    con clusion, 13.09.2020 18:45
    В 2019 тоже было 0:1 тут же...
    Ну Марик избавившийся от балласта и с Маркевичем младше вместо прошлого физрука очень радует. А касательно ДК то им явно плюс что хоть на 1 очко, но обходят конкурента на серебро
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 18:34
    0
    R1d3r, 13.09.2020 18:22
    Топалов, не только поет, но еще и в проф.футбол играет. Не знал
    Регина Тодоренко заставила
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 13.09.2020 18:07
    0
    Треба знать Скрипника: хто слідкує за його карьєрою - той знає,що Скрипник буде команду в цих нових умовах награвать все перше коло,а в другому стартоне так,що всім мало місця буде..
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:53
    0
    Марики не реализовали и пошло УГ
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:29
    0
    Похоже Тарик Махмуд Чаудри покарал Мариуполь штрафами за выезд в Александрию...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 13.09.2020 17:26
    0
    Заря в печали...
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 13.09.2020 17:15
    0
    3-1 вперед до перемоги...
    Ссылка
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