Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Мариуполь» - 0:1



Топалов, 62

Цвек, 11, Абу Ханна, 37, Вернидуб, 89 – Чоботенко, 40, Кирюханцев, 58, Игнатенко, 68



Игнатенко, 86 (второе предупреждение)

«Заря»: Шевченко – Гречкин (Назарина, 46), Цвек (Вернидуб, 79), Абу Ханна, Фаворов – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 79) – Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70).

Запасные: Василь, Жуниор, Чайковский, Цыганикс.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Кирюханцев – Чех – Горбунов (Кащук, 67), Топалов (Петерман, 74), Мишнев, Бондаренко (Игнатенко, 33) – Кулаков (Библик, 74).

Запасные: Кудрик, Муравский, Тищенко, Велев.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. МОМЕНТ! Кого-то начал искать Перович, получив навес Гладкого с правого фланга. Можно было и пробить!



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.



89 мин. Вернидуб в центре поля прыгнул в ноги Кащука.



88 мин. МОМЕНТ! Гладкий головой в падении завершал подачу из глубины правого фланга, но отправил мяч прямиком в Гальчука.



86 мин. УДАЛЕНИЕ! За накладку против Вернидуба на левом фланге обороны вторую желтую получил Игнатенко.



83 мин. МОМЕНТ! Гладкий пробил с левого фланга штрафной, после приема на грудь, но мяч попал в защитника, и улетел на угловой.



80 мин. Петерманн в оффсайде при передаче к левому углу штрафной.



79 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Вместо Цвека игру завершит Вернидуб, а Янаков заменил Кочергина.



78 мин. МОМЕНТ! Юрченко оставил мяч Назарине в центре штрафной при простреле с правого фланга от Кочергина, но Егор пальнул над перекладиной!



76 мин. Прямым ударом со штрафного Кирюханцев отправил мяч над перекладиной.



74 мин. ЗАМЕНЫ У МАРИУПОЛЯ. Кулаков заменен на Библика, Быков вышел вместо Сагуткина, а Топалова заменил Петерман.



73 мин. В руки Гальчуку опустился мяч после не акцентированного удара головой от Перовича.



70 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Скрипник поменял пару Кабаев – Громов, на Гладкого и Перовича, соответственно.







68 мин. На чужой половине Игнатенко жестко пошел в стык со Цвеком.



67 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Вместо Горбунова на поле выше Кащук.



65 мин. ОПАСНО! Низом простреливал Топалов с левого фланга штрафной в контратаке, но Иванисеня успел вернуться.



63 мин. Высокая подача Хомченовского с левого фланга пришлась за лицевую.



62 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Поджали Кочергина на левом фланге обороны Зари, после чего подал на дальнюю штангу Кулаков, а Топалову никто не помешал расстрелять ворота!



61 мин. МОМЕНТ! Подача с левого фланга от Стасюка завершилась выносом от Шевченко, после чего добивал Кулаков, но голкипер чудом сумел отразить второй удар!







60 мин. ОПАСНО! Стелил Топалов прострел во вратарскую с левого фланга, но Шевченко успел опередить Кулакова.



58 мин. Кирюханцев отмахнулся от Абу Ханны на правом фланге обороны.



56 мин. МОМЕНТ! К Цвеку в центр штрафной пришел неожиданный отскок от подачи с правого фланга, но защитник, в сегодняшнем матче, пробил выше ворот!



55 мин. Очередной пас пришел с правого фланга. Юрченко стрелял, но защитники перевели на угловой.



53 мин. Опасный прострел Фаворова с правого фланга в подкате заблокировал Сагуткин.



52 мин. Громов не успел к мячу после передачи с левого фланга в контратаке Зари.



51 мин. Перехватил Абу Ханна прострел с правого фланга.







48 мин. МОМЕНТ! Топалов вывел Кулакова в левый фланг штрафной своей передачей, а форвард пробивал в дальний угол, но у него поехала опорная нога, что позволило Шевченко спасти свои ворота!



47 мин. МОМЕНТ! Гальчук неудачно выбил мяч из-под ног Громова в своей штрафной точно на Юрченко, который тут же исполнил черпак, но перебросил и ворота!



46 мин. МОМЕНТ! Назарина в первой же атаке разрядил дальнюю пушку, но Гальчук сумел забрать мяч в руки со второй попытки.



46 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Назарина после перерыва в игре. Вместо Гречкина.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. ОПАСНО! В сторону от дальней штанги отправил мяч Громов головой, замкнув подачу Гречкина с левого фланга!



43 мин. Прострел с правого фланга штрафной от Кабаева был перехвачен.



41 мин. Неудачно Хомченовский исполнил штрафной, слишком сильно подняв мяч.







40 мин. Воткнулся в корпус Громова у своей штрафной Чоботенко.



39 мин. МОМЕНТ! Кулаков избежал оффсайда при передаче в правый фланг штрафной, после чего пробил в сетку с внешней стороны.



37 мин. Абу Ханна в подкате в центре поля просто срезал Кулакова во время контратаки Мариуполя.



36 мин. А в ответной атаке уже Кулаков был ближе к воротам, нежели защитники при передаче из центра поля.



35 мин. В оффсайд залез Гречкин при передаче в левый фланг штрафной.



33 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Неожиданно покинул поле Бондаренко. Вместо него вышел Игнатенко.



32 мин. ОПАСНО! Не решались игроки Зари на удар из центра штрафной, после чего мяч передали Гречкину, тот прострелил в центр, а Громов в падении не сумел замкнуть!



31 мин. Цвек не выпустил Топалова в контратаку через левый фланг.



30 мин. Дальний заброс Кочергина в глубину правого фланга атаки был перехвачен.







29 мин. А подача Юрченко, в итоге, пришлась в руки Гальчуку.



28 мин. Штрафной на правом фланге для Зари. Можно ждать подачу.



26 мин. Громов попал прострелом с левого фланга в Кирюханцева, удачно отобрав мяч у соперника до этого. Угловой.



24 мин. ОПАСНО! Панические выносы от обороны Мариуполя пришлись в ноги Юрченко всякий раз, но нанести удар в створ Владлен так и не смог.



23 мин. Простреливал с правого фланга Кочергин, но никто не сумел замкнуть. Атака Зари продолжилась с другой стороны поля, но дальний удар Юрченка был блокирован.



22 мин. Фаворов открыл Кочергина на правом фланге чужой штрафной, но прострел Владислава заблокировал Чоботенко.



21 мин. Сагуткин выбивал мяч из-под ног Громова на своей половине, но еще и подцепил соперника.







19 мин. Выше ворот отправил мяч Топалов, поймав отскок за пределами штрафной при подаче углового с левого фланга.



18 мин. МОМЕНТ! Сыпется оборона Зари! Прорыв по правому флангу от Горбунова завершился пасом на Кулакова, но форвард не смог прошить голкипера ударом в дальний угол!



17 мин. МОМЕНТ! Шевченко не дрогнул при ударе из центра штрафной от Горбунова, который завершал передачу низом с левого фланга!



16 мин. МОМЕНТ! Громов не смог переиграть Гальчука ударом с правого фланга штрафной после передачи Кочергина из центральной зоны.



15 мин. Убежал в контратаку Кулаков после передачи из центра поля, но от правого угла штрафной пробил очень уж неудачно.



13 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге, навес на Сагуткина в центр чужих владений, и защитник ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу!



11 мин. Фол со стороны Цвека против Кулакова в центре поля. И сразу желтая.



10 мин. Заря в контроле мяча в центре поля, но атакует очень осторожно.







8 мин. ОПАСНО! Атака Мариуполя на прошлом выносе не закончилась, после чего мяч покатался вдоль вратарской при простреле с правого фланга! А замыкать-то некому!



8 мин. Горбунов вновь подавал со штрафного с правого фланга, но защитники вынесли мяч.



6 мин. МОМЕНТ! Достал мяч из-под перекладины Шевченко после того, как Фаворов неудачно попытался перехватить подачу штрафного с правого фланга.



5 мин. Кочергин с фолом остановил проход Кирюханцева по правому флангу.



3 мин. У лицевой границы штрафной сумел опередить Гальчук Громова на верховом мяче.



2 мин. Фаворов запустил Хоченовского в проход по правому флангу, но последовавший прострел был перехвачен.



1 мин. В оффсайд попал Кулаков при высокой передаче с левого фланга.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!











В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Мариуполь». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

В стартовом поединке нового сезона коллектив Виктора Скрипника был психологически надломлен черниговской «Десной» прямо по ходу баталии (1:3). После первого тура, команды получили паузу в календаре, которую должны были использовать для лучшей подготовки к основному объему поединков. Касалось это и коллектива Остапа Маркевича, чей дебютный поединок во главе «Мариуполя» подпортила «Александрия» (1:4). Соперники по предстоящему поединку по причине неудачных результатов оказались внизу турнирной таблицы, но так как УПЛ только набирает ход, то и любой ситуативный успех сможет помочь им подняться вверх по табелю о рангах. Однако, чем обернется пауза на матчи сборных – большой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Мариуполь».