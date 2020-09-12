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13.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Первый блин» или намек на игровой кризис

  • 12.09.2020 16:50
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Заря – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

Поединок в Запорожье примечателен тем, что это – единственная в туре пара команд, которые начали сезон с поражений. Учитывая амбиции соперников, в их жажде реабилитации можно не сомневаться – страсти на «Славутич-Арене» в воскресенье будут закипать.

Последние годы команды постоянно были соседями по таблице, ведя борьбу за Лигу Европы, так что регулярный обмен минимальными победами не удивляет. Только по итогам минувшего сезона «Мариуполь» выпал из «шестерки», хотя при этом два последних визита в Запорожье приазовцы завершили, не проиграв и не пропустив (1:0 и 0:0). А месяц назад оппоненты там же провели спарринг, в котором сильнее была «Заря» – 2:1. Голы у победителей забили Максим Лунёв и Михайло Перович, а у азовцев отличился Андрей Кулаков.

Не позавидуешь Остапу Маркевичу: начинать работу в новом клубе с десятка кряду выездных матчей – еще то удовольствие! Впрочем, как раз готовить команду в условиях постоянных переездов специалист наверняка научился в Первой лиге, где тысячекилометровые выезды – обычная практика. Географическое положение Мариуполя регулярно добавляет команде сложностей не только при выездах, но и в организации спаррингов. Так, по словам Маркевича, накануне возобновления чемпионата по этой причине не удалось найти соперника на контрольный матч, поэтому азовцы сыграли со своей же «молодежкой». Единственный в спарринге гол команде U-21 забил Даниил Игнатенко.

«Заря» же на прошлой неделе сыграла с куда более крепким оппонентом, разгромив «Александрию» – 4:0. Эффективнее всех в спарринге проявил себя Артем Громов, которому тренерский штаб доверил всего один тайм: гол и две результативные передачи за 45 минут! Не ушел без забитого мяча и «звездный» новичок луганчан Александр Гладкий – 33-летний форвард стал самым возрастным новичком команды. Еще по голу забили Владислав Кабаев и Владлен Юрченко. У «Мариуполя» в паузе между турами также не обошлось без кадрового пополнения. Вернулся в команду Игорь Кирюханцев, на перспективу из «Черноморца» был приглашен Вячеслав Велев.

Соперники по воскресному противостоянию уже давно отличаются схожими векторами развития, стараясь активно доверять молодежи и верить в нее. Так что, даже после 1:4 от «Александрии» Остап Маркевич нисколько не унывал: «Работаем и будем продолжать работать в том же направлении. Уверен, мы все наладим. У нас молодая команда с интересными перспективными футболистами, у которых очень хорошее будущее». Кстати, отличился в этой встрече Андрей Кулаков, для которого этот гол стал первым в УПЛ.

Никак не связывал с игровым кризисом поражение в Чернигове и Виктор Скрипник. «Первый тайм можно занести нам в актив: было хорошее движение с мячом и без, забили гол. Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплименты говорить по работе на тренировках. Второй тайм не получился: «Десна» прибавила и заслуженно выиграла», – отметил наставник луганчан. Теперь же наверняка прибавила и «Заря», которой в ходе продолжительной паузы тренерский штаб устроил мини-сборы. В воскресенье узнаем, у кого первый тур действительно был «первым блином», а кому потребуются коррективы для улучшения качества футбола.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин, Назарина, Юрченко, Кочергин, Хомченовский, Гладкий, Громов.

«Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Тищенко, Игнатенко, Мишнёв, Топалов, Бондаренко, Кащук, Кулаков.

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13 сентября, воскресенье

«Заря» — «Мариуполь»
Запорожье. «Славутич-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ  МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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