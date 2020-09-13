Остап МАРКЕВИЧ: «С Зарей сыграли на результат»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу над «Зарей» (1:0) в матче второго тура УПЛ.

«Игра получилась очень напряженной. И, на мой взгляд, интересной. Были хорошие скорости, были и тактические интересные аспекты со стороны двух команд. Все в Украине знают, что «Заря» — это мощная атакующая команда. Поэтому мы решили сделать тактический ход и сыграть на результат. Плюс необходимо учитывать, что у нас очень молодая команда и мы еще не готовы играть с таким соперником «первым номером». Но я убежден, что мы добьемся этого. Эта наша философия и идея — мы хотим контролировать мяч, накрывать соперника на его половине.

Мы довольны командой! После сложной игры в Александрии команда «собралась» и показала сегодня довольно неплохую игру. Молодые ребята обладают большим потенциалом.

Мы долго думали и совещались своим тренерским штаб относительно Бондаренко — стоит ли Артема ставить в стартовый состав, так как он сыграл две игры за молодежную сборную Украины. Мы рискнули, но… Как я уже говорил — это молодые ребята, и им еще необходимо себя подтянуть как в физическом плане, так и в тактических, технических аспектах. Это нормальный процесс. Ничего страшного не произошло», - сказал Маркевич.