2-й тур
Заря
0:1
Мариуполь
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «С Зарей сыграли на результат»

Наставник «Мариуполя» доволен победой над луганчанами

  • 13.09.2020 20:27
  • 419 просмотров
  • 0 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «С Зарей сыграли на результат»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу над «Зарей» (1:0) в матче второго тура УПЛ.

«Игра получилась очень напряженной. И, на мой взгляд, интересной. Были хорошие скорости, были и тактические интересные аспекты со стороны двух команд. Все в Украине знают, что «Заря» — это мощная атакующая команда. Поэтому мы решили сделать тактический ход и сыграть на результат. Плюс необходимо учитывать, что у нас очень молодая команда и мы еще не готовы играть с таким соперником «первым номером». Но я убежден, что мы добьемся этого. Эта наша философия и идея — мы хотим контролировать мяч, накрывать соперника на его половине.

Мы довольны командой! После сложной игры в Александрии команда «собралась» и показала сегодня довольно неплохую игру. Молодые ребята обладают большим потенциалом.

Мы долго думали и совещались своим тренерским штаб относительно Бондаренко — стоит ли Артема ставить в стартовый состав, так как он сыграл две игры за молодежную сборную Украины. Мы рискнули, но… Как я уже говорил — это молодые ребята, и им еще необходимо себя подтянуть как в физическом плане, так и в тактических, технических аспектах. Это нормальный процесс. Ничего страшного не произошло», - сказал Маркевич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности