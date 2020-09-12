2-й тур
Днепр-1
1:3
Олимпик Д
12.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик в большинстве уверенно разобрался с Днепром-1

Хозяев подвел Когут, заработавший удаление в первом тайме

  • 12.09.2020 15:58
  • 1954 просмотра
  • 15 комментариев
Олимпик в большинстве уверенно разобрался с Днепром-1
© СК Днепр-1

Команды стартовали в новом чемпионате неудачно. В большей мере это касается «Олимпика», с крупным счетом уступившего киевскому «Динамо», но и днепряне вряд ли допускали потерю очков в противостоянии с дебютантом «Ингульцом». Поэтому перестановки в стартовых составах были вполне ожидаемы. У «Днепра-1» произошло три изменения: вместо Сафронова, Дубинчака и Вакуленко на поле вышли Сваток, Когут и Ди Франко. Тренерский штаб «Олимпика» ограничился двумя изменениями. Вместо Романовского и Чогадзе со стартовых минут в игру вступили Бабенко и Бенито.

Хозяева поля в начале поединка взяли мяч под контроль, и едва не открыли счет на 7-й минуте. Хобленко справа ворвался в штрафную и с острого угла не сумел пробить голкипера. Днепряне продолжили искать пути к владениям «Олимпика», а у гостей контригра не особо клеилась. Пытался нагнетать ситуацию все тот же Хобленко, которого поддерживал активный Тейлор. Именно бразилец едва не стал автором результативного удара, когда из-за пределов штрафной немного не попал в угол.

А перед перерывом игра резко перевернулась. Шахаб перед штрафной соперников обыграл Адамюка и низом точно пробил в противоход голкиперу. На этом неприятности для хозяев поля не закончились. Когут пошел прямой ногой в подкат против Лебеденко, и арбитр не стал церемониться: красная карточка.

Свое численное преимущество «олимпийцы» реализовали сразу после перерыва. На этот раз индивидуальным мастерством блеснул Тейшейра, который от линии штрафной отправил мяч в ворота. Но днепряне очень быстро отквитали один гол. После навеса с углового Хобленко выиграл позицию у Шахаба и головой нанес точный удар.

Впрочем, этот локальный успех не прибавил уверенности подопечным Дмитрия Михайленко, а оборона днепрян продолжала допускать ошибки. Особенно куражился у чужой штрафной Шахаб, периодически включавший «режим Месси». Один из таких эпизодов завершился плачевно для «Днепра-1». Иранец совершил сольный проход, и в штрафной его зацепил Адамюк. К 11-тиметровой отметке подошел Политыло, который хладнокровно переиграл Сарнавского.

После этого вопрос о победителя противостояния был практически снят, а гости едва не довели счет до разгромного. В составе «Олимпика» дебютировал арендованный у «Динамо» Каргбо, который в течении минуты был дважды близок к успеху. Сначала ганец головой пробил рядом со штангой, а затем попал в штангу.

В следующем туре днепряне попытаются реабилитироваться домашним матчем против «Мариуполя», а «Олимпик» в Киеве сыграет с «Минаем».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Днепр-1» - «Олимпик» - 1:3

 Хобленко (49) - Шахаб (44), Тейшейра (47), Политыло (77, с пенальти)

 Ди Франко (36) - Шахаб (21), Бенито (90), Бабенко(92)

Когут (45)

«Днепр-1»: Сарнавский - Адамюк, Логинов, Сваток (Дуглас, 82) - Тейлор, Кравченко (Булеца, 70), Когут, Цуриков (Дубинчак, 60) - Хобленко, Довбик (Вакулко, 82), Ди Франко (Батагов, 72)

«Олимпик»: Кичак - Зотько (Цымбалюк, 56), Снурницын, Лебеденко, Е. Пасич (Ксенз, 71) - Бабенко, Политыло, Завийский - Бенито, Шахаб (Каргбо, 78), Тейшейра (Альваренга, 78)

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион: «Днепр-Арена»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 12.09.2020 16:35
    +2
    Позорище! Да еще и на день города. Стыдно и не гоже иметь такую команду в славном городе Днепр. Если Михайленко, после таких игр не уйдет в отставку, значит руководство клуба не планирует создавать хорошую команду.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 12.09.2020 16:28
    0
    Настоящие Долбики
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 12.09.2020 16:20
    +2
    Когут совсем неувиновный, проблема в Михалайленко. Вы правильно в прогнозе его фамилию написали. Извините, был не прав. Действительно Ахалай махалай какой-то недотренер.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 12.09.2020 16:13
    0
    Каргбо не ганец вообще-то
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:13
    +1
    con clusion, 12.09.2020 16:11
    Это к Эммету Брауну с машиной времени.)
    Я знаю где искать Марти Макфлая. Сейчас он тренирует Вольфсбург
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:12
    +1
    DV, 12.09.2020 16:07
    уж лучше никакого Днепра, чем такой
    Орель.)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:11
    0
    digsum, 12.09.2020 16:05
    Вот пусть Кировоград и тренирует
    Это к Эммету Брауну с машиной времени.)
    Ссылка
    DV
      DV, 12.09.2020 16:07
    +3
    уж лучше никакого Днепра, чем такой
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:05
    +4
    con clusion, 12.09.2020 16:03
    Михайленко кировоградский.
    Вот пусть Кировоград и тренирует
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:03
    +2
    digsum, 12.09.2020 16:01
    Подарок на День города, лично от Михайленко
    Михайленко кировоградский.
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 12.09.2020 16:03
    0
    бляц, береза
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:03
    +3
    Спасибо команде, хороший подарок. Михайленко аут...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:01
    +2
    Можно было вообще тот СКД-1 выносить по крупняку, а они ещё и пропустили в большинстве.
    Договорняк на контору опять, чем ОД и славился со старта в УПЛ
    Шутка...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:01
    +5
    Подарок на День города, лично от Михайленко
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 12.09.2020 16:00
    -2
    Дайте Михайленко еще пару лет, набраться опыта. Потом он сможет, я верю.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:01
    +5
    Подарок на День города, лично от Михайленко
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:05
    +4
    con clusion, 12.09.2020 16:03
    Михайленко кировоградский.
    Вот пусть Кировоград и тренирует
    Ссылка
    DV
      DV, 12.09.2020 16:07
    +3
    уж лучше никакого Днепра, чем такой
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 16:03
    +3
    Спасибо команде, хороший подарок. Михайленко аут...
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 12.09.2020 16:35
    +2
    Позорище! Да еще и на день города. Стыдно и не гоже иметь такую команду в славном городе Днепр. Если Михайленко, после таких игр не уйдет в отставку, значит руководство клуба не планирует создавать хорошую команду.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 12.09.2020 16:20
    +2
    Когут совсем неувиновный, проблема в Михалайленко. Вы правильно в прогнозе его фамилию написали. Извините, был не прав. Действительно Ахалай махалай какой-то недотренер.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:03
    +2
    digsum, 12.09.2020 16:01
    Подарок на День города, лично от Михайленко
    Михайленко кировоградский.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:01
    +2
    Можно было вообще тот СКД-1 выносить по крупняку, а они ещё и пропустили в большинстве.
    Договорняк на контору опять, чем ОД и славился со старта в УПЛ
    Шутка...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:13
    +1
    con clusion, 12.09.2020 16:11
    Это к Эммету Брауну с машиной времени.)
    Я знаю где искать Марти Макфлая. Сейчас он тренирует Вольфсбург
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:12
    +1
    DV, 12.09.2020 16:07
    уж лучше никакого Днепра, чем такой
    Орель.)
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 12.09.2020 16:28
    0
    Настоящие Долбики
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 12.09.2020 16:13
    0
    Каргбо не ганец вообще-то
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 16:11
    0
    digsum, 12.09.2020 16:05
    Вот пусть Кировоград и тренирует
    Это к Эммету Брауну с машиной времени.)
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 12.09.2020 16:03
    0
    бляц, береза
    Ссылка
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