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12.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды хотят попасть в еврокубки, но не лучшим образом стартовали в новом сезоне

  • 11.09.2020 12:10
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Днепр-1 – Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Олимпик Донецк

В субботу, 12 сентября, в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги встретятся команды «Днепр-1» и «Олимпик». Оба соперника не лучшим образом стартовали в новом сезоне, поэтому смогут реабилитироваться и улучшить турнирное положение.

В первом туре команда Дмитрия Михалайленко потеряла очки в матче с новичком Премьер-лиги «Ингульцом», сыграв вничью 1:1. Для команды, претендующей на путевку в еврокубки, каждое очко - на вес золота, тем более в матчах против дебютантов. Поэтому почти трехнедельный перерыв в чемпионате пригодился для днепрян. Ведь благодаря этим мини-сборам, удалось усилить состав известными исполнителями и наигрывать их в контрольных матчах.

Новички, действительно, стоят особого внимания: вернулся в Украину бразилец Дуглас - финалист Лиги Европы-2015 в составе «Днепра». Бесспорно, подписание такого опытного исполнителя придаст надежности обороне днепрян. Также вернулся в Днепр Сергей Булеца, который весь прошлый сезон провел в «Днепре-1», а в начале нынешнего пытался закрепиться в «Динамо» Мирчи Луческу.

Во время перерыва на матчи сборных, команда Дмитрия Михайленко провела два спарринга: сначала разгромила собственный дубль (5:1), а во втором встретилась с «Ингульцом». Тот спарринг, как и предыдущая игра в чемпионате, завершился ничьей (2:2).

Донецкий «Олимпик», после разгромного поражения от киевского «Динамо» (1:4) на старте чемпионата, тоже не терял времени в перерыве между первым и вторым турами. Усиление для «олимпийцев» пришло из «Динамо» в виде атакующего дуэта легионеров Каргбо и Бенито. Кроме того, пополнили состав «Олимпика» аргентинец Альваренга, а также хорошо известный украинским болельщикам Руслан Бабенко.

Контрольные поединки дончан оставили больше вопросов, чем ответов. Судите сами: в двух спаррингах уступили «Колосу» и молодежной сборной Украины с общим счетом 2:8. Но впоследствии, в третьем товарищеском матче команда Игоря Климовского переиграла донецкий «Шахтер» со счетом 2:1. Какой на самом деле уровень обновленного «Олимпика» - сможем узнать в ближайших матчах, в том числе с «Днепром-1».

История противостояний соперников показывает явное преимущество днепрян. В трех из четырех поединков победу одерживал «Днепр-1», а «Олимпик» лишь в одном. Фаворитом предстоящего матча на «Днепр-Арене» являются хозяева поля, которые имеют более высококлассных исполнителей, и сыгранный состав. Права на ошибку подопечные Михайленко не имеют, ведь потом наверстывать упущенное будет еще труднее.

Но не стоит списывать со счетов и дончан, особенно учитывая тренерский талант Игоря Климовского, который вытаскивал команду из самых безнадежных положений. А руководство «Олимпика», как известно, тоже поставило задачу перед командой попасть в еврокубки по итогам сезона.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Дубинчак, Логинов, Дуглас, Адамюк, Кравченко, Вакулко, Цуриков, Тейлор, Булеца, Довбик.

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич, Политыло, Кравчук, Тейшейра, Бенито, Каргбо, Захеди.

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12 сентября, суббота

«Днепр-1» – «Олимпик»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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