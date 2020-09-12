Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Задача Олимпика - быть в топ-6 УПЛ»

Наставник прокомментировал победу во 2-м туре

  • 12.09.2020 16:42
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Задача Олимпика - быть в топ-6 УПЛ»
© scdnipro1.com.ua

«Олимпик» во втором туре УПЛ обыграл «Днепр-1» 3:1 и добыл первую победу в нынешнем сезоне. Наставник Игорь Климовский считает, что команда должна быть в топ-6 чемпионата.

- Мы готовились к этой игре после поражения от «Динамо». Знали, что игра будет непростой, что «Днепр-1» - команда, которая постоянно прессингует, нагнетает и бежит до последней минуты. Это было и в этом матче. Оставшись вдесятером, они все время бежали, пытались исправить ситуацию. Со своей стороны, мы готовились, изучили «Днепр-1». Игроки выполнили то, что мы просили, забили нужный гол. После второго гола сразу пропустили со стандарта - это наша проблема. Забили третий и, считаю, одержали заслуженную победу. Еще раз скажу, что «Днепр-1» хорошо играл, вдесятером пытались исправить, но мы оказались сильнее.

- Как адаптировались в команде игроки, пришедшие в аренду из «Динамо»?

- К нам пришли два молодых футболиста. Бенито вышел сегодня и сыграл, считаю, очень здорово, помог команде во всем.

- Какая задача перед «Олимпиком» на сезон?

- Прежде всего, добиваться положительного результата в каждой игре. И попасть в шестерку.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:48
    0
    С таким составом и игрой ,все возможно!!!ну что
    то кичак сильно ошибается...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 16:48
    0
    С таким составом и игрой ,все возможно!!!ну что
    то кичак сильно ошибается...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности