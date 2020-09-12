Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Задача Олимпика - быть в топ-6 УПЛ»

«Олимпик» во втором туре УПЛ обыграл «Днепр-1» 3:1 и добыл первую победу в нынешнем сезоне. Наставник Игорь Климовский считает, что команда должна быть в топ-6 чемпионата.

- Мы готовились к этой игре после поражения от «Динамо». Знали, что игра будет непростой, что «Днепр-1» - команда, которая постоянно прессингует, нагнетает и бежит до последней минуты. Это было и в этом матче. Оставшись вдесятером, они все время бежали, пытались исправить ситуацию. Со своей стороны, мы готовились, изучили «Днепр-1». Игроки выполнили то, что мы просили, забили нужный гол. После второго гола сразу пропустили со стандарта - это наша проблема. Забили третий и, считаю, одержали заслуженную победу. Еще раз скажу, что «Днепр-1» хорошо играл, вдесятером пытались исправить, но мы оказались сильнее.



- Как адаптировались в команде игроки, пришедшие в аренду из «Динамо»?



- К нам пришли два молодых футболиста. Бенито вышел сегодня и сыграл, считаю, очень здорово, помог команде во всем.



- Какая задача перед «Олимпиком» на сезон?



- Прежде всего, добиваться положительного результата в каждой игре. И попасть в шестерку.