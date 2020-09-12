Сегодня «Олимпик» во втором туре УПЛ на выезде обыграл «Днепр-1» со счетом 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Днепр-1 - Олимпик Д
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Политыло (Олимпик Д).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Тейшейра (Олимпик Д).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
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Источник — Sport.ua
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