ВИДЕО. Не нарушил традицию. Хобленко забил Мариуполю в третьем матче кряду

Программу 3 тура украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимает «Мариуполь». На 61-й минуте хозяева сравняли счет в матче.
Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко замкнул прострел с правого фланга и отправил мяч в сетку ворот Евгения Гальчука. Стоит отметить, что Хобленко забивает «Мариуполю» в трех матчах кряду.
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Источник — Sport.ua
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