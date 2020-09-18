ВИДЕО. Невероятный проход и шикарный удар: Бондаренко забил Днепру-1

Программу 3 тура украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимает «Мариуполь». На 26-й минуте гости открыли счет в матче.
Полузащитник приазовцев Артем Бондаренко совершил невероятный проход с центра поля, обошел нескольких соперников и шикарным ударом левой ногой отправил мяч в девятку ворот Богдана Сарнавского.
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Источник — Sport.ua
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