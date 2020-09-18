ВИДЕО. Невероятный проход и шикарный удар: Бондаренко забил Днепру-1

Хавбек «Мариуполя» открыл счет в матче-открытии 3 тура УПЛ

  • 18.09.2020 19:46
  • 4039 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Невероятный проход и шикарный удар: Бондаренко забил Днепру-1
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

Программу 3 тура украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» принимает «Мариуполь». На 26-й минуте гости открыли счет в матче. 

Полузащитник приазовцев Артем Бондаренко совершил невероятный проход с центра поля, обошел нескольких соперников и шикарным ударом левой ногой отправил мяч в девятку ворот Богдана Сарнавского.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.09.2020 20:14
    +2
    Идите далеко со своим додатком
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 19:55
    +1
    красивыйудар.... игра Марика вызывает симпатии.... хорошо когда вУПЛ появляются умные клубы
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.09.2020 20:14
    +2
    Идите далеко со своим додатком
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 19:55
    +1
    красивыйудар.... игра Марика вызывает симпатии.... хорошо когда вУПЛ появляются умные клубы
    Ссылка
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