Источник: Днепр-1 может возглавить россиянин Ташуев

Новым главным тренером «Днепра-1» может стать россиянин Сергей Ташуев. Стороны уже начали переговоры. Об этом сообщает Footboom.

Сейчас «Днепр-1» возглавляет Дмитрий Михайленко, однако он может быть уволен из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне УПЛ: 1 очко в двух стартовых турах.

Предыдущим местом работы Ташуева был «Шахтер» Солигорск, который он покинул в ноябре прошлого года, уступив место Юрию Вернидубу. 61-летний российский специалист уже работал в УПЛ в 2013-2014 годах с донецким «Металлургом».

Ранее главным претендентом на пост нового наставника «Днепра-1» назывался Игор Йовичевич.

Сегодня «Днепр-1» в третьем туре УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 19:00.