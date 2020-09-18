Источник: Днепр-1 может возглавить россиянин Ташуев

На пост наставника «Днепра-1» появился еще один кандидат

  • 18.09.2020 17:06
  • 1328 просмотров
  • 19 комментариев
Источник: Днепр-1 может возглавить россиянин Ташуев
© pressball.by. Сергей Ташуев

Новым главным тренером «Днепра-1» может стать россиянин Сергей Ташуев. Стороны уже начали переговоры. Об этом сообщает Footboom.

Сейчас «Днепр-1» возглавляет Дмитрий Михайленко, однако он может быть уволен из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне УПЛ: 1 очко в двух стартовых турах.

Предыдущим местом работы Ташуева был «Шахтер» Солигорск, который он покинул в ноябре прошлого года, уступив место Юрию Вернидубу. 61-летний российский специалист уже работал в УПЛ в 2013-2014 годах с донецким «Металлургом».

Ранее главным претендентом на пост нового наставника «Днепра-1» назывался Игор Йовичевич.

Сегодня «Днепр-1» в третьем туре УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 17:41
    0
    Aleks04, 18.09.2020 17:39
    Поверь, хотел бы Днепр-1 взять Вернидуба, взяли бы) Поддерживай ШД
    если ты так в этом уверен, то почему его не зовут в команду?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:41
    0
    Мда, а люди верят уткам и всяким фейкам от футбума...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:39
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:35
    Это Днепр 1 не входит наверно в приоритет Вернедуба,это будет болеее вероятней
    Поверь, хотел бы Днепр-1 взять Вернидуба, взяли бы) Поддерживай ШД
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.09.2020 17:38
    +1
    Складно зрозуміти наші клуби. Одні грузина беруть, інші Ташуєва, при всій повазі, а Григорчук їде в Білорусь тренувати, Вернидуб без роботи, Максимов до останнього часу сидів без роботи...
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 17:38
    -4
    jekаfunny, 18.09.2020 17:12
    о господи зачем ?
    даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
    его национальность не хуже украинской
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:37
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:30
    Ну как и мариуполь у шахты, есть где играть дублером Динамо ,,ну если там почти все с шахты то Днепр овезде свободных ищит так ещё с Карпат всяких де Франко тянет ,ну если хотели Скрипника и Тут какоготоо таашшуева ,ээтто вообще будет треш
    Писать для начала научись, всё в разброс, невнятно. Днепр — не побоюсь сказать, одна из трёх команд УПЛ, которая покупает футболистов за деньги
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 17:35
    -1
    Maks7777, 18.09.2020 17:30
    Ну как и мариуполь у шахты, есть где играть дублером Динамо ,,ну если там почти все с шахты то Днепр овезде свободных ищит так ещё с Карпат всяких де Франко тянет ,ну если хотели Скрипника и Тут какоготоо таашшуева ,ээтто вообще будет треш
    Динамо может отдать своих в Зарю и Олимпик спокойно. Вторым уже дали двоих. Ждите банки в свои кротячие ворота от Бенито с Карбго за Олимпик
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:35
    +1
    Aleks04, 18.09.2020 17:33
    Вернидуб не входит в приоритеты Днепра-1.
    Это Днепр 1 не входит наверно в приоритет Вернедуба,это будет болеее вероятней
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 18.09.2020 17:34
    0
    Якщо Ташуєв стане тренером Дніпра-1, то це буде означати тільки одне - клубу гайки.
    Ташуєв - повний нуль. Це видно з його результатів.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:33
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:10
    Вернедуба пока не поздно ,вернедуба!!
    Вернидуб не входит в приоритеты Днепра-1.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:32
    0
    Фейк, Йовичевич на 90% возглавит Днепр. Для Михайленко матч против Мариуполя — последний на тренерском мостике Днепра
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:30
    -1
    Tsetsur, 18.09.2020 17:18
    Зачем нужна такая команда как Днепр-1?
    Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
    Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
    Команда - noname.
    Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
    Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
    А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
    Ну как и мариуполь у шахты, есть где играть дублером Динамо ,,ну если там почти все с шахты то Днепр овезде свободных ищит так ещё с Карпат всяких де Франко тянет ,ну если хотели Скрипника и Тут какоготоо таашшуева ,ээтто вообще будет треш
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.09.2020 17:28
    -3
    Нормас, толковый мужик, будет с Днепр 1 рвать во все места днонаму.
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 18.09.2020 17:18
    +4
    Зачем нужна такая команда как Днепр-1?
    Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
    Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
    Команда - noname.
    Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
    Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
    А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 18.09.2020 17:13
    +3
    Ташуєв це дно! Якщо тренер в такому віці може трудовлаштуватися тільки в Білорусі і то не в найсильнішому клубі то це явно не піде на користь Дніпру.Мені здається що клуб Дніпро потроху здувається!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 18.09.2020 17:12
    +1
    о господи зачем ?
    даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 18.09.2020 17:12
    +2
    просто колома через спорт налаштовує свої бізнес-плани з путлером
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:10
    +1
    Вернедуба пока не поздно ,вернедуба!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:09
    -3
    С то что он русссский ,,нечего не смущает враг будет тренеровать чутли не самую патриотическую команду))))
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 18.09.2020 17:18
    +4
    Зачем нужна такая команда как Днепр-1?
    Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
    Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
    Команда - noname.
    Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
    Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
    А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 18.09.2020 17:13
    +3
    Ташуєв це дно! Якщо тренер в такому віці може трудовлаштуватися тільки в Білорусі і то не в найсильнішому клубі то це явно не піде на користь Дніпру.Мені здається що клуб Дніпро потроху здувається!
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 18.09.2020 17:12
    +2
    просто колома через спорт налаштовує свої бізнес-плани з путлером
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.09.2020 17:38
    +1
    Складно зрозуміти наші клуби. Одні грузина беруть, інші Ташуєва, при всій повазі, а Григорчук їде в Білорусь тренувати, Вернидуб без роботи, Максимов до останнього часу сидів без роботи...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:35
    +1
    Aleks04, 18.09.2020 17:33
    Вернидуб не входит в приоритеты Днепра-1.
    Это Днепр 1 не входит наверно в приоритет Вернедуба,это будет болеее вероятней
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 18.09.2020 17:12
    +1
    о господи зачем ?
    даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 17:10
    +1
    Вернедуба пока не поздно ,вернедуба!!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 17:41
    0
    Aleks04, 18.09.2020 17:39
    Поверь, хотел бы Днепр-1 взять Вернидуба, взяли бы) Поддерживай ШД
    если ты так в этом уверен, то почему его не зовут в команду?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:41
    0
    Мда, а люди верят уткам и всяким фейкам от футбума...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:39
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:35
    Это Днепр 1 не входит наверно в приоритет Вернедуба,это будет болеее вероятней
    Поверь, хотел бы Днепр-1 взять Вернидуба, взяли бы) Поддерживай ШД
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:37
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:30
    Ну как и мариуполь у шахты, есть где играть дублером Динамо ,,ну если там почти все с шахты то Днепр овезде свободных ищит так ещё с Карпат всяких де Франко тянет ,ну если хотели Скрипника и Тут какоготоо таашшуева ,ээтто вообще будет треш
    Писать для начала научись, всё в разброс, невнятно. Днепр — не побоюсь сказать, одна из трёх команд УПЛ, которая покупает футболистов за деньги
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 18.09.2020 17:34
    0
    Якщо Ташуєв стане тренером Дніпра-1, то це буде означати тільки одне - клубу гайки.
    Ташуєв - повний нуль. Це видно з його результатів.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:33
    0
    Maks7777, 18.09.2020 17:10
    Вернедуба пока не поздно ,вернедуба!!
    Вернидуб не входит в приоритеты Днепра-1.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.09.2020 17:32
    0
    Фейк, Йовичевич на 90% возглавит Днепр. Для Михайленко матч против Мариуполя — последний на тренерском мостике Днепра
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности