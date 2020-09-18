Источник: Днепр-1 может возглавить россиянин Ташуев

Новым главным тренером «Днепра-1» может стать россиянин Сергей Ташуев. Стороны уже начали переговоры. Об этом сообщает Footboom.
Сейчас «Днепр-1» возглавляет Дмитрий Михайленко, однако он может быть уволен из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне УПЛ: 1 очко в двух стартовых турах.
Предыдущим местом работы Ташуева был «Шахтер» Солигорск, который он покинул в ноябре прошлого года, уступив место Юрию Вернидубу. 61-летний российский специалист уже работал в УПЛ в 2013-2014 годах с донецким «Металлургом».
Ранее главным претендентом на пост нового наставника «Днепра-1» назывался Игор Йовичевич.
Сегодня «Днепр-1» в третьем туре УПЛ примет «Мариуполь». Начало матча – в 19:00.
Источник — Footboom
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даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
Ташуєв - повний нуль. Це видно з його результатів.
Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
Команда - noname.
Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
Команда - noname.
Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
Логотип непонятно что, форма непонятно какая.
Они мне напоминают Piemonte Calcio из FIFA 20.
Команда - noname.
Очень хочу возвращения настоящего Днепра, с логотипом, формой и стадионом.
Надеюсь, когда то это всё таки произойдет.
А на сегодняшний день, совсем не интересно кто возглавит этот noname
даже если убрать его национальность , он очень средний немолодой тренер
Ташуєв - повний нуль. Це видно з його результатів.
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