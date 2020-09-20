В поединке 3-го тура УПЛ донецкий «Олимпик» дома разгромил «Минай» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Олимпик» — «Минай» — 3:0
Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66
Обзор матча
1:0, Тейшейра, 29
2:0, Шахаб, 60
3:0, Шахаб, 66
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Минай
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Тейшейра (Олимпик Д).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.