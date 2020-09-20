3-й тур
Олимпик Д
3:0
Минай
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Минай — 3:0. Видео голов и обзор матча

Донецкая команда всухую разгромила соперников в поединке 3-го тура УПЛ

  • 20.09.2020 16:14
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Олимпик — Минай — 3:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Олимпик Донецк

В поединке 3-го тура УПЛ донецкий «Олимпик» дома разгромил «Минай» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Олимпик» — «Минай» — 3:0
Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

Обзор матча

1:0, Тейшейра, 29

2:0, Шахаб, 60

3:0, Шахаб, 66

Лучшие моменты матча Олимпик Д - Минай
66' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
61' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Олимпик Д).
29' ГОЛ ! Мяч забил Максим Тейшейра (Олимпик Д).
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Источник — Футбол 1/2/3

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