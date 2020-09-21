Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Могли забивать еще больше»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский ответил на вопросы журналистов после победы над «Минаем» (3:0) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги:

– Что сегодня стало залогом успеха?

– Первый тайм складывался непросто. Обе команды хотели выиграть. При этом было видно, что со старта поединка обе команды побаивались друг друга. Забитый гол придал нам уверенности, мы раскрепостились. Во втором тайме мы уже полностью переиграли соперника, забив два гола. А могли забивать и больше… Заслуженная победа!

– Василий Кобин сказал, что их главным заданием на игру было сыграть «на ноль» в обороне и дождаться своего шанса в атаке. Какой была ваша установка на игру?

– В первую очередь мы планировали использовать высокий прессинг. В первом тайме этот компонент был не на самом высоком уровне, скорее мы активнее встречали соперника в средней зоне. Приятно, что нам удалось сохранить свои ворота «на замке» и забить три гола.

– В первом тайме вы практически ничего не позволили Минаю создать. Вы довольны как в целом ваша команда справилась с атакующим потенциалом соперника?

– Еще раз скажу: очень приятно не пропускать! Нам очень редко это удается и хотелось бы сохранить такую же концентрацию при игре сзади.

– Последние несколько матчей, не считая игру с Динамо, Олимпик выиграл с большим счетом. В атаке игра полностью налажена?

– Конечно, нет. Есть много над чем работать. Забитые голы – следствие индивидуальных действий наших футболистов. Мы создаем много моментов, но реализация все еще хромает. Сегодня было еще, как минимум, два момента, в которых мы должны были забивать голы.

– Очень хороший старт для Олимпика. Как думаете, чего может добиться команда в нынешнем сезоне?

– Будем двигаться постепенно. Слишком рано делать какие-то громкие заявления. Есть много ошибок и много пищи для размышления и работы. Мы хотим видеть более качественный контроль мяча от нашей команды, хотим видеть лучшее вбегание в глубину от инсайдов. Работы более, чем предостаточно.