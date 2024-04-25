В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV