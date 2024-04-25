Украина. Премьер лига25 апреля 2024, 12:45 |
189
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
27 апреля в 15:30 состоится матч 26-го тура УПЛ
25 апреля 2024, 12:45 |
189
0
В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Шахтер».
Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2024, 21:29 1
«Металлург» Запорожье не приедет на поединок против «Хуста»
Футбол | 24 апреля 2024, 22:25 12
Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!
Футбол | 25.04.2024, 10:16
Футбол | 25.04.2024, 05:00
Футбол | 25.04.2024, 00:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2024, 00:35 3
24.04.2024, 06:25 16
23.04.2024, 18:42 22
23.04.2024, 11:54 1
23.04.2024, 13:45 32
23.04.2024, 11:51 5
24.04.2024, 07:31 2
24.04.2024, 19:01 3