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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 12:45 |
189
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер

27 апреля в 15:30 состоится матч 26-го тура УПЛ

25 апреля 2024, 12:45 |
189
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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