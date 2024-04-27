26.04.2024 21:30 – FT 3 : 2
Германия27 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:02
18
0
Бохум обыграл Хоффенхайм в результативном матче Бундеслиги
Хозяева поля набрали 30 очков и поднялись на 14-е место
27 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:02
18
0
В матче 31-го тура Бундеслиги «Бохум» дома обыграл «Хоффенхайм» (3:2).
У хозяев поля дубль оформил Кевин Штогер, еще также отличился Феликс Пасслак. У гостей дубль сделал Андрей Крамарич.
«Бохум» набрал 30 очков и поднялся на 14-е место. «Хоффенхайм» с 39 очками находится на 9-й позиции.
Бундеслига. 31-й тур, 26 апреля
Бохум – Хоффенхайм – 3:2
Голы: Штогер, 34, 64, Пасслак, 45+2 – Крамарич, 73, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Штёгер (Бохум).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Пасслак (Бохум).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Штёгер (Бохум).
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