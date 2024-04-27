Бохум обыграл Хоффенхайм в результативном матче Бундеслиги

В матче 31-го тура Бундеслиги «Бохум» дома обыграл «Хоффенхайм» (3:2).

У хозяев поля дубль оформил Кевин Штогер, еще также отличился Феликс Пасслак. У гостей дубль сделал Андрей Крамарич.

«Бохум» набрал 30 очков и поднялся на 14-е место. «Хоффенхайм» с 39 очками находится на 9-й позиции.

Бундеслига. 31-й тур, 26 апреля

Бохум – Хоффенхайм – 3:2

Голы: Штогер, 34, 64, Пасслак, 45+2 – Крамарич, 73, 84

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