Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 1:1

Дмитрий Хомченовский (45) – Валерий Лучкевич (19)

Евгений Чеберко (16) – Денис Безбородько (14)

«Заря»: Дмитрий Мацапура, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никита Шевченко, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Джоель Абу Ханна, Андрейс Циганикс, Максим Лунёв, Богдан Леднев, Михаил Перович, Владимир Белоцерковец

«Александрия»: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Глеб Бухал, Роман Вантух, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Павел Пашаев, Василий Грицук, Валерий Лучкевич, Евгений Банада, Денис Безбородько

Запас: Олег Билык, Артем Гордиенко, Тимур Стецков, Денис Мирошниченко, Артем Ситало, Дмитрий Шастал, Антон Шендрик, Максим Задерака

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Славутич-Арене» (Запорожье)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Юрченко навесил с углового, и Панькив поймал мяч.

45 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Кабаев отпасовал мяч Хомченовскому, который от правого угла штрафной классным обводящим ударом положил круглый снаряд в дальний угол!

43 мин. Грицук пробил с дальней дистанции, и Мацапура в падении поймал мяч!

42 мин. Опасно! Тымчик навесил с правого фланга, но у Кабаева не получился удар!

40 мин. Луганчане контролируют мяч.

37 мин. Кочергин из левого угла штрафной Александрии пробил намного выше ворот.

35 мин. Кабаев пробил от правого угла штрафной, и после рикошета Панькив спокойно забрал мяч.

33 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Безбородько слева ворвался в штрафную Зари, и его удар накрыл Чеберко.

28 мин. Монзуль сделала освежительную паузу.

26 мин. Еще одну острую атаку провели гости, но на этот раз все обошлось для Зари!

24 мин. Кабаев нарушил правила в штрафной Александрии.

21 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Панькиву.

19 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Безбородько справа ворвался в штрафную Зари, остановился перед вышедшим голкипером и отпасовал мяч Лучкевичу, который нанес точный удар. Монзуль поначалу зафиксировала оффсайд, но после совещания с видеоассистентом указала на центр поля!

16 мин. А теперь Чеберко сыграл грубо против Грицука.

14 мин. Безбородько грубо сыграл против Иванисени.

12 мин. Кочергин навесил с левого фланга, и Вантух выбил мяч на угловой.

10 мин. Оффсайд у Кабаева.

8 мин. Игра идет в центре поля.

5 мин. После навеса с углового Бухал пробил неточно.

3 мин. Юрченко остро навесил со штрафного с левого фланга, но никто из футболистов Зари не замкнул эту передачу.

2 мин. Луганчане взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:30.

Луганский клуб продолжает вести борьбу за «серебряные» медали: перед началом очередного тура отставание «черно-белых» от киевского «Динамо» составляло всего два очка. Неделю назад команда Виктора Скрипника сыграла в безголевую ничью с донецким «Шахтером». А вот дела у «Александрии» в последних встречах не складываются, ведь подопечные Владимира Шарана проиграли в четырех крайних своих матчах. В текущем сезоне «желто-черные» являются крайне неудобным соперником для луганчан. «Александрия» трижды обыграла «Зарю», а также выбила «черно-белых» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».