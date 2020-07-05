29-й тур
Заря
1:1
Александрия
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Заря – Александрия – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.07.2020 19:26
  • 5882 просмотра
  • 29 комментариев
Заря – Александрия – 1:1. LIVE
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 1:1

Дмитрий Хомченовский (45) – Валерий Лучкевич (19)

Евгений Чеберко (16) – Денис Безбородько (14)

«Заря»: Дмитрий Мацапура, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никита Шевченко, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Джоель Абу Ханна, Андрейс Циганикс, Максим Лунёв, Богдан Леднев, Михаил Перович, Владимир Белоцерковец

«Александрия»: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Глеб Бухал, Роман Вантух, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Павел Пашаев, Василий Грицук, Валерий Лучкевич, Евгений Банада, Денис Безбородько

Запас: Олег Билык, Артем Гордиенко, Тимур Стецков, Денис Мирошниченко, Артем Ситало, Дмитрий Шастал, Антон Шендрик, Максим Задерака

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Славутич-Арене» (Запорожье)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Юрченко навесил с углового, и Панькив поймал мяч.

45 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Кабаев отпасовал мяч Хомченовскому, который от правого угла штрафной классным обводящим ударом положил круглый снаряд в дальний угол!

43 мин. Грицук пробил с дальней дистанции, и Мацапура в падении поймал мяч!

42 мин. Опасно! Тымчик навесил с правого фланга, но у Кабаева не получился удар!

40 мин. Луганчане контролируют мяч.

37 мин. Кочергин из левого угла штрафной Александрии пробил намного выше ворот.

35 мин. Кабаев пробил от правого угла штрафной, и после рикошета Панькив спокойно забрал мяч.

33 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Безбородько слева ворвался в штрафную Зари, и его удар накрыл Чеберко.

28 мин. Монзуль сделала освежительную паузу.

26 мин. Еще одну острую атаку провели гости, но на этот раз все обошлось для Зари!

24 мин. Кабаев нарушил правила в штрафной Александрии.

21 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Панькиву.

19 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Безбородько справа ворвался в штрафную Зари, остановился перед вышедшим голкипером и отпасовал мяч Лучкевичу, который нанес точный удар. Монзуль поначалу зафиксировала оффсайд, но после совещания с видеоассистентом указала на центр поля!

16 мин. А теперь Чеберко сыграл грубо против Грицука.

14 мин. Безбородько грубо сыграл против Иванисени.

12 мин. Кочергин навесил с левого фланга, и Вантух выбил мяч на угловой.

10 мин. Оффсайд у Кабаева.

8 мин. Игра идет в центре поля.

5 мин. После навеса с углового Бухал пробил неточно.

3 мин. Юрченко остро навесил со штрафного с левого фланга, но никто из футболистов Зари не замкнул эту передачу.

2 мин. Луганчане взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:30.

Луганский клуб продолжает вести борьбу за «серебряные» медали: перед началом очередного тура отставание «черно-белых» от киевского «Динамо» составляло всего два очка. Неделю назад команда Виктора Скрипника сыграла в безголевую ничью с донецким «Шахтером». А вот дела у «Александрии» в последних встречах не складываются, ведь подопечные Владимира Шарана проиграли в четырех крайних своих матчах. В текущем сезоне «желто-черные» являются крайне неудобным соперником для луганчан. «Александрия» трижды обыграла «Зарю», а также выбила «черно-белых» из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 20:24
    0
    mastter77, 05.07.2020 20:22
    пытаюсь добавить коммент по поводу того сколько смотрят на униане и футболе. блокируют.
    От рептилоїди кляті
    .
    У вас тут весело бачу, а там я один
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 20:23
    0
    И интересно кому выгоднее заплатить: десятки тысяч для Александрии в виде стимула или около 5млн Заре за серебро? Или по вашему Геллер считать деньги не умеет?
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 05.07.2020 20:23
    0
    Manticora, 05.07.2020 20:17
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Походу Зорю нерви підвели. Так буває. Коли на одному й тому ж супернику регулярно обламуєшся, то починається мандраж. Тим більше, Зоря переживає за результат, а Олександрія просто грає у своє задоволення.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:22
    0
    Manticora, 05.07.2020 20:17
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Ніхто нікого не купляв. Доходи від ЛЧ складають мільйони доларів вже на стадії кваліфікації. Який сенс Суркісу віддавати мільйони хабаря, щоб потім ті самі мільйони отримати назад? Де логіка?
    Ссылка
    mastter77
    online
      mastter77, 05.07.2020 20:22
    0
    пытаюсь добавить коммент по поводу того сколько смотрят на униане и футболе. блокируют.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 20:20
    0
    Интересно как все обсуждают игру Зари. А где игра Александрии? На милиметры повезло и халяву забили когда даже я не нервничал и был уверен что оффсайд. Игры нет у гостей, тупо автобус.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:20
    0
    Люблю такие голы. Нихаких ВАРов и базаров... И Десна чётко положила сегодня голешники.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 05.07.2020 20:19
    0
    Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    это как Фонсека не мог обыграть Динамо
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.07.2020 20:17
    0
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:13
    0
    Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    Такое есть везде.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:11
    -2
    Aleks04, 05.07.2020 20:07
    Встреча произошла после матча Шахтёр — Заря
    Какая разница? Если опять задница.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    +11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.07.2020 20:09
    0
    Заре походу не надо
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 20:07
    +2
    Леднев сидит на лавке, Заря играет как говно (и видно что специально). Вопрос - сколько заплатил сурок Заре?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.07.2020 20:07
    0
    Виктор Иванов, 05.07.2020 20:03
    Зачем тогда было Десну мочить?
    Встреча произошла после матча Шахтёр — Заря
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 05.07.2020 20:04
    -1
    Сурок договорился с зарёй?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:03
    +1
    Aleks04, 05.07.2020 19:56
    Я что-то вообще не понимаю. Скрипник специально сливает матч? Там вроде-бы какие-то тёрки с Геллером. Странно то, что на воротах какой-то Мацапюра, а не Васил или Шевченко (на лавке запасных).
    Зачем тогда было Десну мочить?
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 20:03
    +1
    Противно смотреть на игру Зари, сколько можно так играть? Или они матч сливают?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 19:59
    -3
    Sunrise, 05.07.2020 19:58
    Динамо вроде третье сейчас
    да всё уже и так понятно.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 19:58
    0
    Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 19:56
    поздравляю дк с незаслуженным вторым местом
    Динамо вроде третье сейчас
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    +11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.07.2020 19:56
    +3
    Я что-то вообще не понимаю. Скрипник специально сливает матч? Там вроде-бы какие-то тёрки с Геллером. Странно то, что на воротах какой-то Мацапюра, а не Васил или Шевченко (на лавке запасных).
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 19:56
    +3
    поздравляю дк с незаслуженным вторым местом
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 19:54
    +3
    Хочу видеть линии на стоп-кадре. Неужели так и не покажут?
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 20:07
    +2
    Леднев сидит на лавке, Заря играет как говно (и видно что специально). Вопрос - сколько заплатил сурок Заре?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 05.07.2020 19:58
    +2
    Высоко поднятая линия обороны почти к центру у Зари, нахера, чтобы крайние хавы убегали???
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:03
    +1
    Aleks04, 05.07.2020 19:56
    Я что-то вообще не понимаю. Скрипник специально сливает матч? Там вроде-бы какие-то тёрки с Геллером. Странно то, что на воротах какой-то Мацапюра, а не Васил или Шевченко (на лавке запасных).
    Зачем тогда было Десну мочить?
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 20:03
    +1
    Противно смотреть на игру Зари, сколько можно так играть? Или они матч сливают?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 19:51
    +1
    Заря - волки позорные... Сколько можно лететь Полиграфам? Шо за Мацапура? Где откопали? В Молдове?
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 20:24
    0
    mastter77, 05.07.2020 20:22
    пытаюсь добавить коммент по поводу того сколько смотрят на униане и футболе. блокируют.
    От рептилоїди кляті
    .
    У вас тут весело бачу, а там я один
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 20:23
    0
    И интересно кому выгоднее заплатить: десятки тысяч для Александрии в виде стимула или около 5млн Заре за серебро? Или по вашему Геллер считать деньги не умеет?
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 05.07.2020 20:23
    0
    Manticora, 05.07.2020 20:17
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Походу Зорю нерви підвели. Так буває. Коли на одному й тому ж супернику регулярно обламуєшся, то починається мандраж. Тим більше, Зоря переживає за результат, а Олександрія просто грає у своє задоволення.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:22
    0
    Manticora, 05.07.2020 20:17
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Ніхто нікого не купляв. Доходи від ЛЧ складають мільйони доларів вже на стадії кваліфікації. Який сенс Суркісу віддавати мільйони хабаря, щоб потім ті самі мільйони отримати назад? Де логіка?
    Ссылка
    mastter77
    online
      mastter77, 05.07.2020 20:22
    0
    пытаюсь добавить коммент по поводу того сколько смотрят на униане и футболе. блокируют.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 20:20
    0
    Интересно как все обсуждают игру Зари. А где игра Александрии? На милиметры повезло и халяву забили когда даже я не нервничал и был уверен что оффсайд. Игры нет у гостей, тупо автобус.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:20
    0
    Люблю такие голы. Нихаких ВАРов и базаров... И Десна чётко положила сегодня голешники.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 05.07.2020 20:19
    0
    Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    это как Фонсека не мог обыграть Динамо
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.07.2020 20:17
    0
    Я вот не пойму.. как так что купили опять? Александрия всем сливала тут уже побеждает... Бред
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 20:13
    0
    Vladislav Pohily, 05.07.2020 20:11
    Народ, давайте тільки без конспірології. Олександрійці реально не зручні суперники для Зорі.
    Такое есть везде.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.07.2020 20:09
    0
    Заре походу не надо
    Ссылка
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