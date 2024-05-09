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09 мая 2024, 02:23 | Обновлено 09 мая 2024, 02:33
452
0

Европейский клуб выиграл 50-й Кубок страны, в которой не проводят чемпионат

«Вадуц» стал обладателем Кубка Лихтенштейна, в финале команда выиграла у «Тризенберга»

09 мая 2024, 02:23 | Обновлено 09 мая 2024, 02:33
452
0
Европейский клуб выиграл 50-й Кубок страны, в которой не проводят чемпионат
ФК Вадуц

8 мая состоялся финальный матч Кубка Лихтенштейна между командами «Вадуц» и «Тризенберг». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Для «Вадуца» это 50-й Кубок страны в истории клуба.

В Лихтенштейне не проводится национальный чемпионат. Кубок является единственным официальным турниром. «Вадуц» как его победитель сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.

Местные клубы выступают в системе швейцарского футбола. «Вадуц» играет во втором дивизионе, а «Тризенберг» – в шестом.

Список обладателей Кубка Лихтенштейна

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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