Европейский клуб выиграл 50-й Кубок страны, в которой не проводят чемпионат
«Вадуц» стал обладателем Кубка Лихтенштейна, в финале команда выиграла у «Тризенберга»
8 мая состоялся финальный матч Кубка Лихтенштейна между командами «Вадуц» и «Тризенберг». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.
Для «Вадуца» это 50-й Кубок страны в истории клуба.
В Лихтенштейне не проводится национальный чемпионат. Кубок является единственным официальным турниром. «Вадуц» как его победитель сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.
Местные клубы выступают в системе швейцарского футбола. «Вадуц» играет во втором дивизионе, а «Тризенберг» – в шестом.
Список обладателей Кубка Лихтенштейна
⚽️ FC Vaduz, Liechtenstein Cup Winners for 50th time! #HoppVadoz 😱 pic.twitter.com/jDzAU26ozb— JULIAN (@JulianCabbie03) May 8, 2024
Vaduz 🇱🇮 es Campeón de la Copa de Liechtenstein 🇱🇮!— Multi Hincha Mundial (@multihincha) May 8, 2024
Título 50 🏆, record mundial!
Desde que inicio el Siglo XXI, solo perdió en 2012. pic.twitter.com/duWrGctY3L
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