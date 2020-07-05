29-й тур
Заря
2:2
Александрия
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Александрия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Украинской Премьер лиги

  • 05.07.2020 21:45
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Заря – Александрия – 2:2. Видео голов и обзор матча
© Футбол 1/2/3. Екатерина Монзуль

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимала «Александрию» (2:2).

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Валерий Лучкевич, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Дмитрий Хомченовский, 45 мин.

ГОЛ! 2:1. Владлен Юрченко, 54 мин. (пен).

ГОЛ! 2:2. Максим Третьяков, 76 мин. (пен.)

Лучшие моменты матча Заря - Александрия
77' ГОЛ ! С пенальти забил Максим Третьяков (Александрия).
54' ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
45' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Заря).
17' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Александрия).
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Источник — ТСН

(1 голос)

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Комментарии
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:50
    0
    Футбольная Украина вставай судей НАКОЛ сажай!!!
    Звонок Сурка и пинальти придумали с неоткуда
    Ссылка
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:50
    0
    Футбольная Украина вставай судей НАКОЛ сажай!!!
    Звонок Сурка и пинальти придумали с неоткуда
    Ссылка
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