Заря – Александрия – 2:2. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимала «Александрию» (2:2).
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Валерий Лучкевич, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Дмитрий Хомченовский, 45 мин.
ГОЛ! 2:1. Владлен Юрченко, 54 мин. (пен).
ГОЛ! 2:2. Максим Третьяков, 76 мин. (пен.)
Лучшие моменты матча Заря - Александрия
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Максим Третьяков (Александрия).
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Заря).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Александрия).
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Источник — ТСН
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