Виктор СКРИПНИК: «Уже устал отвечать на вопросы о VAR»

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.
– Момент с VAR был ключевым. Было пенальти или нет?
– С VAR в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал на него отвечать.
– Сейчас идет серьезная борьба за второе место.
– Мы рады, что участвуем в этой гонке. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше.
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Источник — ПроФутбол
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