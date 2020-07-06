29-й тур
Заря
2:2
Александрия
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Уже устал отвечать на вопросы о VAR»

Главный тренер «Зари» – о ничьей с «Александрией»

  • 06.07.2020 03:28
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Уже устал отвечать на вопросы о VAR»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Момент с VAR был ключевым. Было пенальти или нет?
– С VAR в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал на него отвечать.

– Сейчас идет серьезная борьба за второе место.
– Мы рады, что участвуем в этой гонке. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности