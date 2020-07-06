Виктор СКРИПНИК: «Уже устал отвечать на вопросы о VAR»

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Момент с VAR был ключевым. Было пенальти или нет?

– С VAR в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал на него отвечать.

– Сейчас идет серьезная борьба за второе место.

– Мы рады, что участвуем в этой гонке. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше.