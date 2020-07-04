Серия из четырех кряду поражений исключила «Александрию» из числа претендентов на участие в Лиге Чемпионов. Как раз с «Зарей» уже больше месяца назад последний раз брали очки подопечные Владимира Шарана, после чего у «желто-черных» были лишь неудачи. Соответственно, не удивляет появление разговоров о тренерской отставке – впрочем, для любого клуба с высокими задачами они вполне естественны. «Если президент клуба что-то скажет, примет решение – тогда будет ясно», – спокойно отнесся к слухам наставник «Александрии».

«Заря» же, напротив, потерпев за тот же период лишь одно поражение, остается главным преследователем «Динамо». Возможность добиться рекордного для украинской истории клуба результата – в руках луганчан, так что мотивации коллективу не занимать. «Настроение хорошее. Все понимают, что нужен результат. Впереди идут важные матчи. Турнирная таблица очень плотная. Всем хочется выиграть у «Александрии» и для нашего положения в турнирной таблице это будет очень хорошо», – поделился пусть и вполне очевидными мыслями о предстоящей встрече Богдан Леднев.

Отметим, что в Запорожье не поможет гостям дисквалифицированный Кирилл Ковалец, забивший «Заре» оба гола во время предыдущего визита «Александрии», когда луганчане уступили – 1:2. Ковалец, отпраздновавший накануне День рождения, забил и единственный мяч команды «Колосу» – в минувшем туре. Зато вполне возможно скорое возвращение в строй Дмитрия Гречишкина, залечившего травму – именно гол экс-луганчанина был единственным в последнем противостоянии с «Зарей».

У хозяев продолжает «мотать срок» Ловро Цвек, который после удаления с «Динамо» должен пропустить уже третий и заключительный матч. В «лазарете» пребывают не часто играющие Максим Казаков и Сергей Майборода, а также вратари Заури Махарадзе и Никита Шевченко, так что новой головной боли по выбору кадров у тренерского штаба «Зари» не предвидится. Более того, хорошим подспорьем станет возвращение в строй после дисквалификации Виталия Вернидуба и Евгения Чеберко.

В трех предыдущих встречах сезона «Александрия» трижды переиграла «Зарю», так что менее «удобного» соперника для луганчан не сыскать. Прямо неприступная крепость, и тем интереснее подберет ли в этот раз Виктор Скрипник ключи к такой, уставшей от поражений «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко, Хомченовский, Кочергин, Леднев, Кабаев, Громов.

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Лучкевич, Вантух, Банада, Довгий, Третьяков, Грицук, Ситало.

5 июля, воскресенье