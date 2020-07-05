29-й тур
Заря
2:2
Александрия
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Неудобный соперник и два пенальти. Заря не сумела обыграть Александрию

Луганчане так и не обыграли в текущем чемпионате александрийцев

  • 05.07.2020 21:25
  • 2685 просмотров
  • 60 комментариев
Неудобный соперник и два пенальти. Заря не сумела обыграть Александрию
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Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 2:2

Дмитрий Хомченовский (45), Владлен Юрченко (54, с пенальти) – Валерий Лучкевич (19), Максим Третьяков (77, с пенальти)

Евгений Чеберко (16), Джоель Абу Ханна (76) – Денис Безбородько (14), Евгений Банада (67), Юрий Панькив (94)

«Заря»: Дмитрий Мацапура, Aлександр Тымчик (Богдан Леднев, 78), Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна, 62), Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Артем Громов (Михайло Перович, 78)

«Александрия»: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Роман Вантух, Каспарс Дубра, Павел Пашаев (Денис Мирошниченко, 46), Глеб Бухал (Артем Гордиенко, 69), Максим Третьяков (Артем Ситало, 89), Василий Грицук, Валерий Лучкевич (Максим Задерака, 82), Евгений Банада, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал, 46)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 05.07.2020 21:52
    -1
    Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 21:51
    твой убогий троллинг уже все игнорируют
    Особенно ты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.07.2020 21:52
    0
    Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 21:51
    твой убогий троллинг уже все игнорируют
    И ты не ведись... может это тупое существо раствориться в своей жёлчи
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 21:51
    0
    Zport., 05.07.2020 21:42
    Донецким понравилось как вчера белые совы прилетели на головы ваших чернож0пых негров?
    твой убогий троллинг уже все игнорируют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 21:49
    +1
    Sunrise, 05.07.2020 21:33
    Заря была лучше сегодня, находили ключи к автобусу. Надо забивать моменты.
    В предвзятость Монзуль - не верю. Но пенальти на игроке в оффсайде... Похоже очередная результативная ошибка против Зари.
    Но все в руках Зари по-прежнему.
    да, всё в руках зари, просто забивай из игры больше чем незаслуженных пенальти тебе ставят, кто им мешает это делать.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 05.07.2020 21:47
    +5
    Наши судьи красавцы, быстро адаптировались и научились правильно использовать вар
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 21:47
    +4
    Посмотрел момент с этим самым пенальти
    Походу ВАР у нас официально дискредитирован.
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 05.07.2020 21:47
    +1
    Amil Aliev, 05.07.2020 21:42
    Как бы не хотелось, чтобы Заря наконец-то вышла в ЛЕ (как они за*бали уже), но команда не заслуживает ни второго места, ни третьего, именно из-за таких матчей. Каждый сезон есть команда лучше Зари - то Ворскла, то Александрия, теперь Десна, которая рвет и мечет. Заря постоянно упускает шансы, вместо того, чтобы играть в первом тайме, они решили заняться херней и получили справедливо по *балу. Глаз радуется, когда смотришь на игру Десны, а потом смотришь на Зару - и это просто ппц. Нах*р смотреть Зарю, хватит с нее уже, команда упущенных возможностей
    Заря выйдет в лигу Европы ,не ссы
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.07.2020 21:47
    0
    Trasher311987, 05.07.2020 21:43
    Стас та классно ж команда играла?. За что такая критика?
    Добре, що я хоч сьогодні цього "класного" не бачив. Надивився, бляха, весь чемпіонат на недотікітаку у нашому виконанні. І плюс абсолютно тупі помилки великого С. зі складом та тактикою. Зла не вистачає вже просто.
    Ссылка
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:46
    +3
    Футбольная Украина вставай судей НАКОЛ сажай.
    Типичный звок Сурка и пинальти придумали с неоткуда.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 21:46
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.07.2020 21:38
    Де там фанати великого тренера С.? З п'яти матчів проти Олександрії одну нічию блискуче вимучили. І чотири поразки. На помилках блискучий тренер вчитися патологічно не здатен. Ми будемо грати тільки так, і ніяк інакше. Хоч двадцять матчів у одного суперника поспіль не виграємо, все одно змінювати нічого не будемо. Добре, хоч я не бачив сьогоднішньої ганьби. Ось ми вже і на своєму законному четвертому місці. Хоч вже нижче не опустимося - уже велике досягнення.
    Опять не смотрели и опять комментарий не в тему)
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 05.07.2020 21:45
    -2
    Все чисто. Пенали все были. Дали повтор 1:29:11
    https://www.youtube.com/watch?v=r6eP2NKxNPg
    Так что утритесь.
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 05.07.2020 21:45
    +5
    Зоря в останніх двох матчах проти Олександрії витратила 5 очок через ліві пенальті. Ще один момент, за VAR відповідав уй*ок Бойко, чию компетенцію ми всі знаємо. Короче як казав один мужик - це все одна шайка. Кількість помилок суддів повинна бути приблизно рівна для всіх команд, але чомусь в сторону деяких команд результативних помилок в рази більше.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.07.2020 21:45
    -3
    Barsa, 05.07.2020 21:44
    Жалко Зарю!Бойко и Суркис твари
    А ахметов тварь?
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 05.07.2020 21:44
    0
    Жалко Зарю!Бойко и Суркис твари
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 05.07.2020 21:43
    0
    Бойко гандон киевский прихвостень суркиса
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 21:43
    0
    Stanislav Matusevych, 05.07.2020 21:38
    Де там фанати великого тренера С.? З п'яти матчів проти Олександрії одну нічию блискуче вимучили. І чотири поразки. На помилках блискучий тренер вчитися патологічно не здатен. Ми будемо грати тільки так, і ніяк інакше. Хоч двадцять матчів у одного суперника поспіль не виграємо, все одно змінювати нічого не будемо. Добре, хоч я не бачив сьогоднішньої ганьби. Ось ми вже і на своєму законному четвертому місці. Хоч вже нижче не опустимося - уже велике досягнення.
    Стас та классно ж команда играла?. За что такая критика?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.07.2020 21:43
    -1
    Amil Aliev, 05.07.2020 21:37
    Как это отменяет твой диагноз?
    Слушай , ну давай серьезно .
    Ты пишешь что Суркис купил Зарю , чтобы та слила игру , которая возможно дачи ей второе место и допуск к квалификации ЛЧ
    Все . Уже на этом можно понять твоё « понимание» футбола .
    Почитай на досуге сколько команды поднимать призовых даже на квалификации . А потом подумай мог ли дать бОлушью сумму Суркис ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.07.2020 21:42
    -3
    Донецким понравилось как вчера белые совы прилетели на головы ваших чернож0пых негров?
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 21:42
    +1
    Как бы не хотелось, чтобы Заря наконец-то вышла в ЛЕ (как они за*бали уже), но команда не заслуживает ни второго места, ни третьего, именно из-за таких матчей. Каждый сезон есть команда лучше Зари - то Ворскла, то Александрия, теперь Десна, которая рвет и мечет. Заря постоянно упускает шансы, вместо того, чтобы играть в первом тайме, они решили заняться херней и получили справедливо по *балу. Глаз радуется, когда смотришь на игру Десны, а потом смотришь на Зару - и это просто ппц. Нах*р смотреть Зарю, хватит с нее уже, команда упущенных возможностей
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.07.2020 21:41
    +2
    Благодаря Заре или Александрии
    У Динамо закончилась черная полоса.
    Началась серая
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.07.2020 21:28
    +7
    А говорят УПЛ скучная, то ли еще будет...!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.07.2020 21:28
    +6
    Шансы у всех равные остаються.
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 21:28
    +6
    Omen, 05.07.2020 21:27
    Ну что тут сказать, все еще в руках Зари, упсть выигрывает у ДК. А пенальти был, хоть кричите, хоть нет, а ногой цеплял очевидно...
    Игрок даже не был в игровой ситуации, ему никто не давал пас, он не бил по воротам + другой игрок уже нанес удар. Был пенальти говоришь?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 05.07.2020 21:47
    +5
    Наши судьи красавцы, быстро адаптировались и научились правильно использовать вар
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 05.07.2020 21:45
    +5
    Зоря в останніх двох матчах проти Олександрії витратила 5 очок через ліві пенальті. Ще один момент, за VAR відповідав уй*ок Бойко, чию компетенцію ми всі знаємо. Короче як казав один мужик - це все одна шайка. Кількість помилок суддів повинна бути приблизно рівна для всіх команд, але чомусь в сторону деяких команд результативних помилок в рази більше.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.07.2020 21:36
    +5
    Это дно какое-то, а не Заря. Михайличенко с какого-то х*я даёт пас пяткой и ошибается, Абу Хана держит игрока за футболку, Леднев специально бьёт выше ворот (нет, чтобы навесить, он играет ради себя, а не команды), Перович пропускает мяч. Вообщем Заря официально обхезалась, за счёт чего они могут победить ДК?
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 05.07.2020 21:27
    +5
    Интересный матч, справедливый результат как и оба пенальти.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 05.07.2020 21:47
    +4
    Посмотрел момент с этим самым пенальти
    Походу ВАР у нас официально дискредитирован.
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 21:34
    +4
    jekаfunny, 05.07.2020 21:33
    Самое смешное , что ржавые лицемеры , неделю назад рассказывали какая Катька классная судья , и как она противостоит подкупам Суркиса ....
    А , все оказывается , пал и последний рубеж
    Аж смеяться уже больно
    Кстати , что Суркис купил Зарю - это не мои фантазии . Лишь цитирую ржавеньких экспертов
    Выпей таблетки дед Митяй, совсем уже крыша поехала у тебя
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 05.07.2020 21:33
    +4
    Заря была лучше сегодня, находили ключи к автобусу. Надо забивать моменты.
    В предвзятость Монзуль - не верю. Но пенальти на игроке в оффсайде... Похоже очередная результативная ошибка против Зари.
    Но все в руках Зари по-прежнему.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 05.07.2020 21:33
    +4
    Дыpявые неудачники на третьем месте, а распинаются так, как будто на первом)) Комплексы у офшорников, или реально гордятся тем что находятся на 3-ьм месте))
    Ссылка
    beba2018
      beba2018, 05.07.2020 21:46
    +3
    Футбольная Украина вставай судей НАКОЛ сажай.
    Типичный звок Сурка и пинальти придумали с неоткуда.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.07.2020 21:41
    +3
    Bogdan Plisyuk, 05.07.2020 21:38
    А ты никак не на радуешься, баба шубу получила, а ты л0х наслаждайся таким футболом, только потом с ссамой слабой группы ЛЕ выйти не можете
    Так все шубу получили , что это баба , что все прошлые мужики
    Что Заря с Александрией , я ж только ваш бред дешевый пересказываю .не нравится ?
    Ссылка
    Kromus2007
    online
      Kromus2007, 05.07.2020 21:32
    +3
    ничья боевая,а гонка продолжается
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.07.2020 21:31
    +3
    Эх
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.07.2020 21:41
    +2
    Благодаря Заре или Александрии
    У Динамо закончилась черная полоса.
    Началась серая
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 05.07.2020 21:38
    +2
    ну ОЧЕНЬ бы хотелось услышать комментарий судейского корпуса, считать ли такие нарушения как в матче Колос - Динамо и сегодня как пенальти. просто чтобы понимать, это судья лох и не ставит каждое такое нарушение или судья в шубе будет зимой
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 05.07.2020 21:31
    +2
    Amil Aliev, 05.07.2020 21:28
    Игрок даже не был в игровой ситуации, ему никто не давал пас, он не бил по воротам + другой игрок уже нанес удар. Был пенальти говоришь?
    конечно, хоть и офсайд все равно нельзя держать за футболку во время игры.
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 05.07.2020 21:30
    +2
    JohnNeuman, 05.07.2020 21:27
    Интересный матч, справедливый результат как и оба пенальти.
    Первое пенальти - игрок догоняет мяч и получает по ноге - спорный пенальти, но по правилам
    Второе пенальти - игроку на фоне наступают сзади на бутсу, в то время, как его уже партнер бьет по воротам, не отдает пас даже - где тут пенальти? Да по идее за каждый угловой можно давать пенальти, потому что там постоянно кто-то кому-то на ногу наступает
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 05.07.2020 21:29
    +2
    Монзуль - дно,пусть судит баб
    Ссылка
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