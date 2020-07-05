Неудобный соперник и два пенальти. Заря не сумела обыграть Александрию

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Заря» – «Александрия» – 2:2
Дмитрий Хомченовский (45), Владлен Юрченко (54, с пенальти) – Валерий Лучкевич (19), Максим Третьяков (77, с пенальти)
Евгений Чеберко (16), Джоель Абу Ханна (76) – Денис Безбородько (14), Евгений Банада (67), Юрий Панькив (94)
«Заря»: Дмитрий Мацапура, Aлександр Тымчик (Богдан Леднев, 78), Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна, 62), Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Артем Громов (Михайло Перович, 78)
«Александрия»: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Роман Вантух, Каспарс Дубра, Павел Пашаев (Денис Мирошниченко, 46), Глеб Бухал (Артем Гордиенко, 69), Максим Третьяков (Артем Ситало, 89), Василий Грицук, Валерий Лучкевич (Максим Задерака, 82), Евгений Банада, Денис Безбородько (Дмитрий Шастал, 46)
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)
Александр Снитко, Sport.ua
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В предвзятость Монзуль - не верю. Но пенальти на игроке в оффсайде... Похоже очередная результативная ошибка против Зари.
Но все в руках Зари по-прежнему.
Походу ВАР у нас официально дискредитирован.
Типичный звок Сурка и пинальти придумали с неоткуда.
https://www.youtube.com/watch?v=r6eP2NKxNPg
Так что утритесь.
Ты пишешь что Суркис купил Зарю , чтобы та слила игру , которая возможно дачи ей второе место и допуск к квалификации ЛЧ
Все . Уже на этом можно понять твоё « понимание» футбола .
Почитай на досуге сколько команды поднимать призовых даже на квалификации . А потом подумай мог ли дать бОлушью сумму Суркис ?
У Динамо закончилась черная полоса.
Началась серая
Походу ВАР у нас официально дискредитирован.
А , все оказывается , пал и последний рубеж
Аж смеяться уже больно
Кстати , что Суркис купил Зарю - это не мои фантазии . Лишь цитирую ржавеньких экспертов
В предвзятость Монзуль - не верю. Но пенальти на игроке в оффсайде... Похоже очередная результативная ошибка против Зари.
Но все в руках Зари по-прежнему.
Типичный звок Сурка и пинальти придумали с неоткуда.
Что Заря с Александрией , я ж только ваш бред дешевый пересказываю .не нравится ?
У Динамо закончилась черная полоса.
Началась серая
Второе пенальти - игроку на фоне наступают сзади на бутсу, в то время, как его уже партнер бьет по воротам, не отдает пас даже - где тут пенальти? Да по идее за каждый угловой можно давать пенальти, потому что там постоянно кто-то кому-то на ногу наступает
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