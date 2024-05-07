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  4. «У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Испания
07 мая 2024, 18:48 |
3876
0

«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков

Мичел опасается, что команду покинет большое количество ведущих футболистов

07 мая 2024, 18:48 |
3876
0
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел понимает, что клубу после удачного сезона будет сложно удержать ведущих игроков, часть из которых играют на правах аренды.

Вероятно, покинут команду защитник Эрик Гарсия и хавбек Савиньо.

«У нас реально есть проблемы. После выхода в Лигу чемпионов у игроков «Жироны» будут очень привлекательные предложения. Если нам придется продавать – мы будем продавать, но сейчас думаем в основном о спортивном аспекте. У нас в команде есть арендованные Савиньо, Эрик Гарсия, Коуту... Я не знаю, что с ними будет».

«У остальных есть полноценные контракты, поэтому я надеюсь всех их увидеть в новом сезоне», – сказал Мичел.

Ранее тренер отметил, что сам не планирует покидать команду после нынешнего сезона.

Известно, что есть спрос на украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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