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09 мая 2024, 01:27 |
31
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

Важные события во всех видах спорта

09 мая 2024, 01:27 |
31
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Заря

Favbet 2.75 – 3.05 – 2.90

22:00 Аталанта – Марсель

Favbet 1.81 – 4.00

22:00 Байер – Рома

Favbet 1.56 – 4.62 – 6.31

22:00 Олимпиакос – Астон Вилла

Favbet 3.53 – 3.98 – 1.95

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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