ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Заря

2.75 – 3.05 – 2.90

22:00 Аталанта – Марсель

1.81 – 4.00

22:00 Байер – Рома

1.56 – 4.62 – 6.31

22:00 Олимпиакос – Астон Вилла

3.53 – 3.98 – 1.95