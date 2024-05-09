Другие новости09 мая 2024, 01:27 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Важные события во всех видах спорта
09 мая 2024, 01:27 |
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В четверг, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Колос – Заря
22:00 Аталанта – Марсель
22:00 Байер – Рома
22:00 Олимпиакос – Астон Вилла
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