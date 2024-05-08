Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в матче Верес – Минай

Чем ближе к завершению чемпионат, тем больше растет напряжение в матчах. Это касается и столь важного аспекта, как арбитраж. Следует тому или иному рефери принять или не принять решение по дисциплинарному наказанию или пенальти, как на поле и вне его вспыхивают страсти. Не обошлось без них в поединке 27-го тура Премьер-лиги «Верес» – «Минай» в Ровно.

На 83-й минуте матча, когда счет был 2:1 в пользу хозяев, в верховой борьбе в штрафной «Миная» столкнулись игроки каждой из команд – Евгений Морозко и Богдан Чуев, что через некоторое время после продолжения игры побудило судейскую бригаду на VAR просигнализировать главного арбитра Игоря Пасхала. Во время паузы в игре он пошел смотреть момент на мониторе, что дало ему основания назначить в ворота закарпатцев пенальти.

Реализовать его Дмитрию Шасталу не удалось, однако отбитый Александром Кемкиным мяч попал к автору удара и на добивании он не промахнулся.

Момент с назначением одиннадцатиметрового вызвал после матча негативную реакцию – как со стороны главного тренера закарпатской команды Желько Любеновича и его подопечного Владислава Вакулы, так и экспертов в студии УПЛ ТВ Максима Фещука и Олега Голодюка. Лидер «Миная» Вакула даже сказал, что Пасхала следует проверить на профпригодность.

Чтобы узнать мнение о решении главного рефери, Sport.ua обратился к известному в прошлом арбитру ФИФА Олегу Орехову.

– У футболистов и тренеров есть свои мысли относительно видения того или иного эпизода.

Когда они являются действующими лицами поединка, то все делается для пользы их команд. Разумеется, они будут защищать свои интересы. В данном случае вопрос в том, что рука игрока «Миная» Чуева находилась в стороне, в необычном положении. А мяч с близкого расстояния попадает в его руку. То есть прыжок закарпатца в этом эпизоде в техническом плане оказался таким, что рука была, скажем так, в нефизиологическом положении. Имели место его некоординационные действия. И речь идет о техническом браке, а не о техническом нарушении. Мяч в руку попал – и судья решил назначить пенальти. Есть рекомендации, которые каждый год могут меняться или оставаться. Да, подобные решения никогда не воспринимаются, ведь некоторые думают, что одиннадцатиметровые должны назначаться только тогда, когда в штрафной игроку атакующей команды оторвали обе ноги. Скажу так: все желтые, красные карточки и пенальти назначаются и проходят с несогласием тренеров и игроков. Их видение совсем другое, чем видение арбитра. Футболист должен творить, а арбитр в духе правил игры прекращать какие-либо нарушения. А они, как известно, могут быть разные – умышленные, случайные и т.п.

Ранее мы сообщали, что 6 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Минай». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.