Украина. Премьер лига06 мая 2024, 20:45 |
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Верес – Минай – 3:1. Собака прервала игру, добивание Шастала. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ
06 мая 2024, 20:45 |
217
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6 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Минай». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
На 76-й минуте поединка собака выбежала на газон и прервала встречу.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур. 6 мая
Верес – Минай – 3:1
Голы: Сикейра, 30, Дахновский, 62, Шастал, 87 – Ременяк, 5
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Верес).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Сикейра (Верес).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
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