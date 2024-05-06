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Верес
06.05.2024 18:00 – FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 20:45 |
217
0

Верес – Минай – 3:1. Собака прервала игру, добивание Шастала. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

06 мая 2024, 20:45 |
217
0
Верес – Минай – 3:1. Собака прервала игру, добивание Шастала. Видео голов
ФК Верес

6 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Минай». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 76-й минуте поединка собака выбежала на газон и прервала встречу.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур. 6 мая

Верес – Минай – 3:1

Голы: Сикейра, 30, Дахновский, 62, Шастал, 87 – Ременяк, 5

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Верес).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Сикейра (Верес).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
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Яго Сикейра Аугусто Виталий Дахновский Дмитрий Шастал Артур Ременяк видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Верес Ровно Верес - Минай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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