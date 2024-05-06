6 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Минай». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 76-й минуте поединка собака выбежала на газон и прервала встречу.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур. 6 мая

Верес – Минай – 3:1

Голы: Сикейра, 30, Дахновский, 62, Шастал, 87 – Ременяк, 5

Видеообзор матча: