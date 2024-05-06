Верес – Минай. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 6-го мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Минай». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.
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Команды ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола, и на данный момент находятся в зоне вылета. «Верес» на одно очко опережает закарпатскую команду. Ровенчане имеют в своем пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и ничья). Три предыдущие свои очные дуэли «Верес» и «Минай» завершали с ничейным результатом. В первом круге соперники сыграли в безголевую ничью.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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